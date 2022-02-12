Зачем McLaren совершила революцию в подвеске? Ки все объяснил

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На протяжении многих десятилетий в Формуле 1 применяются две конструкции в подвесках: с тянущими либо с толкающими штангами. Однако к 2021 году все команды пришли к использованию одинаковых схем.

Спереди оказалось, что толкающие штанги позволяют лучше оптимизировать распределение воздушного потока по кузову болида. McLaren пытался использовать альтернативную схему в 2013 году, Ferrari применяла тянущие штанги спереди в 2012-2014 годах, но в итоге обе команды от них оказались.

Сзади, после смены технического регламента в 2009 году главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи предложил схему с тянущими штангами, которая позволяла лучше скомпоновать новые диффузоры. Спустя год, в 2010 году все остальные команды повторили конструкцию Ньюи.

Теперь бывший подчиненный Ньюи, а ныне технический директор McLaren Джеймс Ки решился сделать все наоборот, установив на новом болиде спереди подвеску с тянущими штангами, а сзади – с толкающими.

«Теперь у нас спереди тянущие штанги в подвеске, а сзади – толкающие, – подтвердил Ки изданию The Race на презентации болида MCL36. – Такую концепцию просто так не скопируешь! На днях все видели, что Aston Martin предпочел оставить прежнюю схему. Посмотрим, как поступят остальные.

На самом деле выбор продиктован аэродинамикой. Спереди подвеска – это единственное, с чем можно экспериментировать в зоне между передним крылом и началом воздушных каналов под днищем. Можно настраивать крыло, нужно обеспечить приток достаточного количества воздуха под днище, и вот посредине стоит подвеска, которая этот воздух должна пропустить.

В общем, нам кажется, что мы нашли неплохое для себя решение в плане геометрии рычагов. Это было не так просто с точки зрения механики, но у нас уже был такой опыт и было достаточно времени, чтобы все проработать. Я вполне уверен, что все сработает так, как мы ожидаем.

Другой вопрос – это задняя подвеска. Мы долго использовали схему с тянущей штангой. Ее представил Эдриан Ньюи в 2009 году. Но теперь [при новой форме диффузоров] она не нужна.

Правила ограничивают колесную базу, длину коробки передач, но появляются и другие возможности. Интересно посмотреть, что предложат другие. Мы выбрали этот путь. Если мы окажемся единственными, кто выбрал такую схему, то значит или мы оказались умнее всех или...».