Выступления Renault в Формуле 1 напрямую влияют на продажи машин в дилерских центрах. Такое суждение высказал Сирил Абитбуль, возглавляющий команду Renault в чемпионате мира. Француз дал интервью Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward, где мы разговариваем с ключевыми людьми из мира автоспорта на главные темы сегодняшнего дня. Вот что рассказал нам босс гоночного коллектива Renault.

«Да, в мире масштабный кризис. Без сомнения, он сильно повлияет на мировую экономику. Но все то, что мы сейчас делаем в Формуле 1, станет благом для всех участников, – заявил Абитбуль.

Более справедливое распределение денег из призового фонда. Бюджетный лимит, который оказался намного ниже того, что мы обсуждали прежде. Новый предел оказался существенно ближе к тому, сколько мы на самом деле тратим на содержание команды.

Теперь в Формуле 1 можно выстроить хорошую бизнес-модель. Если условия выступлений в чемпионате уже подошли нескольким производителям в прошлом, то теперь эти условия стали только лучше.

У нас получалось выдерживать сумасшедшую гонку вооружений среди моторостроитроителей. Мы тратили безумные деньги на создание и развитие силовых агрегатов – наконец-то эти траты закончатся. Наш голос был услышан, и это был голос здравого смысла. Все принятые меры ведут наш спорт в правильном направлении.

Мы участвуем в Формуле 1 с семидесятых годов прошлого века. Мы оставались верны Ф1 долгие годы, и теперь нам важно продемонстрировать преемственность этой традиции. Речь не просто о том, чтобы выступать в Формуле 1. Мы должны показать покупателям автомобилей Renault нашу приверженность историческому наследию. Это тот нарратив, который необходим покупателям машин сегодня и будет необходим завтра.

Автоспорт обладает уникальной ценностью. Гонки живут эмоциями – а Renault как раз символизирует эмоции. Компании нужно четко сформулированное объяснение: зачем людям покупать именно эту машину? Почему не предпочесть автомобиль другой марки? И автоспорт дает ответ на этот вопрос лучше, чем что угодно еще. Гонки у нас в ДНК».

Почему Абитбуль об этом заговорил? Кажется, это может быть причиной: Renault закроет четыре завода. Команда Формулы 1 под вопросом

Параллельно с Формулой 1 альянс Renault-Nissan участвует в электрическом чемпионате Формула Е. Как выяснилось, две автоспортивные программы не только не увеличили расходы компании, но и позволили сэкономить. «Некоторые технологии, которые мы разрабатываем для Формулы 1, затем достаются команде Формулы Е, – признался Абитбуль. – Поэтому я уверен: Формула 1 останется на передовой в плане технических инноваций.

Разумеется, тренд на электрификацию никуда не денется. Крен в электромобили продолжит усиливаться, Формула 1 обязана этому соответствовать. И мы видим это соответствие с 2009 года, когда в чемпионате появилась система KERS. В сезоне-2014 Ф1 перешла на гибридные моторы с заметной ролью электричества. Нам остается лучше выполнить маркетинговую часть работы, чтобы подчеркнуть движение Формулы 1 в электрическом направлении».