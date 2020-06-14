Зачем гонщики гуляют по трассам и перешивают перчатки. Третья (финальная!) часть ликбеза от Сергея Сироткина
Бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин рассказал, как устроена работа гонщика в чемпионате мира
До сих пор мы говорили с Сергеем преимущественно о подготовке к Гран При: работе на симуляторах, на тренировках, на базе команды. Теперь настало время расспросить российского пилота о том, как проходит гоночный уик-энд.
Две предыдущие части этого интервью можно прочитать по ссылкам:
Как проводится медицинская проверка перед Гран При Формулы 1? Тесты на допинг?
Медицинская проверка? Такого вообще не бывает в Формуле 1. Мы все здесь нацелены на победу. И именно команда в первую очередь заинтересована, чтобы ты выложился на максимум, был в лучшей физической форме. Чтобы ты мог показать идеальный результат.
Да и тебе самому это нужно. Тренеры, физиотерапевты и даже целые команды профессионалов, задача которых следить за состоянием пилота и тем, чтобы он садился в кокпит в оптимальной физической и моральной форме.
Так что представить ситуацию, что команда или личный физиотерапевт пустит за руль пилота не в лучшей форме, невозможно. Это просто исключено.
Пробы на допинг проводят регулярно, выборочно определяя того или иного пилота. Это не такие частые случаи. И я не припомню, чтобы в Формуле 1 у кого-то находили допинг.
У меня такой анализ брали один раз, в Сузуке. Это делается сразу после гонки, причем процедура довольно длительная. Тебя забирают, но тут же зовут представителя команды, твоего физиотерапевта – анализ можно брать только в их непосредственном присутствии. Все очень долго проговаривается, расписывается, подписывается, и только затем ты сдаешь этот анализ.
Итак, начинается гоночный уик-энд. Со стороны кажется, что для пилотов он стартует с прогулки по трассе. Что вы там изучаете?
Смотрим конфигурацию, хотя это не так принципиально. Трассы есть в симуляторах, к тому же большинству из нас они уже знакомы.
Ознакомление с трассой: Сергей Сироткин, Williams
Фото: Simon Galloway / Motorsport Images
А ходим мы по совсем другой причине. Это редкая возможность в спокойной обстановке перед стартом уик-энда пообщаться со своим гоночным инженером.
Потом будет не до того: время инженера в уик-энд очень плотно расписано. И именно прогулка дает отличную возможность с ним спокойно поговорить. Так что мы просто гуляли и общались, обсуждали предстоящий уик-энд, дальнейшее развитие машины и прочее.
Сколько человек нужно для того, чтобы завести болид Формулы 1?
Странный вопрос. Пожалуй, двое. Собственно пилот, который включает все системы внутри кокпита, и один механик, который снаружи прокручивает трансмиссию и запускает двигатель. Там целый ряд кнопок и тумблеров, которые я должен последовательно включить, активировав все системы. Это не такой быстрый процесс, как в дорожной машине. Ну и механик работает вместе со мной.
Но у нас все устроено не совсем так. Дело в том, что главное не завести машину, а в начале ее настроить, потом подготовить к запуску, прогреть, ну а потом сделать самое простое в нашем деле – завести двигатель. Дело же не в том, чтобы она поехала. А в том, чтобы она поехала быстро. И на то, чтобы проделать всю эту работу, нужно гораздо больше людей, сил и времени. В боксах все при деле.
В чем главная сложность на старте гонки?
В работе лепестком сцепления. Это очень сложная вещь.
Я могу рассказать, как выполняется сам старт. Пока ты ждешь огни, ты поднимаешь обороты двигателя до оптимальных в данных условиях и держишь их максимально стабильно. Когда гаснут огни, ты должен резко бросить лепесток со 100% до 32-38% хода. Это усреднённый для различных условий и настроек момент схватывания сцепления.
Поймаешь лепесток на 5% раньше – потеряешь эффективность разгона. Поймаешь на 5% позже – слишком резко передашь мощность на колёса и забуксуешь. Все решают доли миллиметров. Целая бригада в команде анализирует, что лучше: поймать лепесток сцепления на 35% его хода или на 36%.
Сергей Сироткин, Williams
Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Причем для каждой гонки этот самый момент, когда нужно поймать подрулевой рычаг сцепления, настраивается отдельно. Это зависит от трассы, сцепления колес с покрытием и остальных настроек.
Просто для того, чтобы вы поняли, насколько это сложно, я приведу такой пример. Мне шили перчатки, специально перенося шов в другое место, чтобы ничего не мешало пальцу чувствовать каждый миллиметр хода лепестка сцепления
Что гонщик может поменять в болиде во время пилотирования?
Очень много всего! Помимо настроек силового агрегата пилот работает и с балансом тормозов, и с блокировками дифференциала. По ходу круга я всегда меняю настройки два-три раза.
Лично я предпочитал следующий способ. На любой трассе есть два участка, которые требуют двух противоположных философий в настройках болида. И еще до выезда можно закрепить на правой безымянной кнопке настройки для одного участка трассы, а на левой – для противоположного. Главное, что все настройки получаются разбиты на две группы. И тогда ты быстро можешь перенастроить болид перед нужным поворотом.
Сергей Сироткин, Williams FW41
Фото: Steven Tee / Motorsport Images
Часть настроек, конечно, согласуется с командой. Это в первую очередь касается силовой установки. В боксах виднее, в каком она состоянии, в каком режиме ее можно использовать. С гонщиком все это может обсуждаться, но окончательное решение за инженерами. Пилот отвечает за настройку всех тех параметров, которые влияют на поведение шасси на трассе –того же баланса тормозов, настроек дифференциала.
И последнее: есть ли в Формуле 1 отработанная схема поиска мест в командах и заключения контрактов?
Нет, все очень индивидуально. Это всегда уникальные случаи: сплав из удачи, обстоятельств и твоих собственных результатов. Если ты быстр в младших сериях, тебя заметят. Это длительный процесс. С тобой знакомятся, смотрят на твои результаты, ты тоже заводишь нужные знакомства. В какой-то момент все складывается. Ну или не складывается.
Исключением являются, быть может, современные молодежные программы команд, когда гонщиков ведут в течение нескольких лет. Но даже там, как мы все видим, нет каких-то гарантированных мест.
В итоге мы остаемся все с тем же: с твоими собственными достижениями с одной стороны и со стечением обстоятельств и удачей – с другой. Мы в SMP Racing стараемся помочь ребятам, чтобы достижений было больше, а значит, и выше шансы попасть в поле зрения команд Формулы 1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Сергей Сироткин
|Автор
|Сергей Иванов