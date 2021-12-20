Зачем FIA жена Берни? Новый президент объяснил

На прошлой неделе Бин Сулайем выиграл выборы президента Международной автомобильной федерации, сменив Жана Тодта – тот отработал максимально разрешенные правилами 12 лет.

Одним из первых решений саудовца еще по ходу предвыборной кампании стал выбор Фабианы Экклстоун в качестве своего вице-президента по спорту в Южной Америке. Это первый случай назначения женщины на столь значимую должность за всю 117-летнюю историю федерации.

Фабиана прежде входила в оргкомитет Гран При Бразилии, где бывший коммерческий босс Ф1 и познакомился с ней, а затем взял в жены. Несмотря на 46-летнюю разницу в возрасте, весной 2020 года у пары появился на свет первенец.

Сейчас Берни не имеет никакого отношения к Формуле 1, хотя и сохраняет прочные связи в паддоке. После решения Бин Сулайема назначить Фабиану на высокий пост неизбежно начались слухи, что Экклстоун намерен восстановить прежнее влияние и через жену будет воздействовать на нового главу FIA.

Однако сам Мохаммед настаивает, что выбрал вице-президента исключительно за деловые качества.

«Это исторический момент для федерации, впервые такую должность получила женщина, – объяснил он репортерам. – Мы говорим не о спортивном комиссаре, а о вице-президенте.

Когда я выбрал ее, то сделал это вовсе не из-за имени, а из-за послужного списка. Это совершенно заслуженный выбор.

Она занималась вопросами автомобилизма на уровне Бразилии, принимала участие в организации национальной гонки Ф1. Так что у нее есть знания и об автомобилях, и о спорте. Она входила в состав двух комиссий [FIA], потому располагает и таким опытом.

Берни сказал мне: "Уговаривай ее сам. Я в этом участвовать не буду". Так что с его стороны никакой помощи не было».

Берни и Фабиана Экклстоун в паддоке Гран При России Фото: Sutton Images

Бин Сулайем признал, что было бы здорово иметь в команде и самого Экклстоуна, но подобранные им люди в состоянии решать возникающие задачи.

«Если говорить об Ф1, то Берни остается ориентиром, – объяснил президент. – А опыт и мудрость всегда будут полезны вам.

Но я уверен, что мы сформировали хорошую команду для FIA, у нас сильный Всемирный совет, который в состоянии решать задачи и помогать гонкам и Ф1 становиться все лучше».