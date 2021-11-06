Зачем Ferrari сейчас новый гибрид? Чтобы сделать еще один!

Согласно регламенту Формулы 1 с 2022 года замораживается всякая работа над силовыми установками. Та спецификация моторов, которая будет установлена в первой гонке сезона, станет использоваться все следующие годы до представления принципиально новых агрегатов.

Это касается собственно двигателя внутреннего сгорания, турбины, а также модуля MGU-H. Однако у Ferrari останется возможность совершенствовать гибридную составляющую, заявил в эфире F1TV главный моторист Скудерии Энрико Гуалтери.

Все дело в том, что в Ferrari уже представили новый гибридный привод по ходу этого сезона. Первым его получил Шарль Леклер еще на Гран При России.

Таким образом, у Скудерии остается право улучшить систему еще один раз. И сделать это она сможет не к началу 2022 года, а подождав до середины чемпионата. Это и планируется, заявил Гуалетри.

Ранее появлялись слухи, что в Ferrari работают над принципиально новым типом используемых в гибрином приводе аккумуляторов – твердотельных. Мы даже предположили, что такие элементы питания появились при последнем обновлении батареи.

Позже Гуалтери опроверг предположение о том, что твердотельные аккумуляторы уже применяются. Но не исключено, что оставшееся время будет потрачено именно на их доработку.