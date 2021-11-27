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Формула 1 Новости

Зачем Audi покупать McLaren? Глава Williams дал логичный ответ

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Создать заводскую команду группе Volkswagen мешают профсоюзы

Зачем Audi покупать McLaren? Глава Williams дал логичный ответ

В последние месяцы в Формуле 1 не утихают слухи о скором приходе в чемпионат группы Volkswagen. При этом ни один из слухов не допускает появления немецкой заводской команды.

Так, по последним данным руководство Volkswagen дало добро главам входящих в группу марок Audi и Porsche проработать различные варианты партнерства с существующими командами.

Audi работает над покупкой существенной доли в McLaren. Porsche в свою очередь прорабатывает два варианта: сделку с Red Bull и получение от них мощностей по производству двигателей от Honda или более дешевый вариант с разработкой моторов самостоятельно и сотрудничестве с Williams. Последний вариант, однако, не гарантирующим столь быстрого успеха, как с Red Bull.

Во главе Williams сейчас стоит Йост Капито, который в теории должен быть в курсе происходящего. К тому же Капито с 2013 по 2016 года сам был спортивным директором Volkswagen. Комментируя все эти слухи Капито сделал вид, что ни о чем таком не знает, но привел несколько интересных примеров из прошлого.

«В Германии в связи с ограничениями, накладываемыми договоренностями с профсоюзами, не так то и просто взять и создать заводскую команду, – сказал Капито. – Вот почему Audi в прошлом выступала в «Ле-Мане» с командой Joest. Также делала и BMW. Немецкой компании гораздо проще найти партнера на стороне, нежели создавать заводскую команду.

У группы Volkswagen в прошлом были разные стратегии. Так, в ралли они выступали с заводской командой, но при этом Porsche и Audi всегда находили команды на аутсорсе. Я не в курсе того, что они сейчас обсуждают, но мне кажется, я правильно объяснил их логику».

При этом Капито выразил уверенность, что желание Volkswagen прийти в Формулу 1 весьма серьезно.

«Все будет зависеть от технических правил, и регламент на 2026 год еще до конца не принят. Но если бы они не были настроены серьезно, то не стали бы даже посещать все эти встречи, где обсуждается регламент, а от них туда даже гендиректор приезжал», – заявил глава Williams.

Дополнительная информация: Люк Смит

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