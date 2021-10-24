Зачем Алонсо понадобился новый мотор? В Alpine ответили

В субботу на Гран При США стало известно, что на машину Фернандо Алонсо поставили новую силовую установку, в результате двукратный чемпион мира будет стартовать в гонке лишь 19-м.

Хотя по ходу одной из тренировок двукратный чемпион мира вынужден был остановиться на трассе из-за утечки воды, в его команде Alpine объяснили, что старый двигатель можно было использовать дальше.

«Хуже всего то, что весь уик-энд у нас просто нет темпа, – объяснил испанец. – На других трассах мы смотримся вполне конкурентоспособно, так что тут надо разобраться. И причина замены мотора прежде всего в том, что у нас недостаточная скорость.

С надежностью все в порядке, отказов нет. Давайте теперь посмотрим, получится ли заработать очки, стартуя из самого хвоста».

Исполнительный директор Марцин Будковски добавил: «В какой-то момент переход на новый мотор становится преимуществом, если исходить из соображений надежности и отдачи.

Это словно ползунок, который вы передвигаете. Если хотите, чтобы двигатель работал дольше, приходится жертвовать мощностью и наоборот. Мы изучили оставшиеся трассы сезона и пришли к выводу, что на этой будет проще всего обгонять.

К тому же, наличие лишнего мотора для предстоящих Гран При тоже является преимуществом».

Га вопрос о том, возможна ли аналогичная история для другого пилота команды Эстебана Окона, Будковски ответил: «Пока таких планов нет. Но, повторюсь, мы изучаем варианты, исходя из соотношения отдачи и ресурса. И если появится возможность, мы допускаем установку нового мотора.

Если нет, то придется принимать решение о том, как действовать дальше».

В Остине Окон будет стартовать 11-м.