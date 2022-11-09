«Забудь о Формуле 1». Экклстоун дал совет Шумахеру
Бывший коммерческий босс прямо высказался по теме, которые многие предпочитают аккуратно избегать
Будущее Мика Шумахера в Формуле 1 вызывает большие вопросы. Летом немец провел несколько сильных гонок за рулем Haas, однако в последнее время не радует своих боссов результатами.
В паддоке почти не осталось сомнений, что после двух лет работы с немцем Джин Хаас и Гюнтер Штайнер предпочтут заменить его опытным Нико Хюлькенбергом.
В эфире RTL вопрос о том, что помешало Мику закрепиться в чемпионате, задали Берни Экклстоуну. 92-летний британец, который по-прежнему в курсе всех новостей и слухов в паддоке, был категоричен.
«Дело тут совсем не в возрасте, а в психологии, – объяснил он. – Вспомните Хуана-Мануэля Фанхио (обладателя пяти титулов чемпиона Ф1 в 50-е годы – прим.ред.). Он начал заниматься гонками в такие годы, когда большинство уже давно закончили карьеру».
Берни объяснил, почему не видит у Шумахера будущего в Больших Призах: «Я не думаю, что он останется. Люди разочарованы его выступлениями. Мы не знаем точно, в нем самом дело или в команде, но сложно представить, чтобы кто-то из лидеров пригласил его к себе. Собственно, он и сейчас не в топ-команде.
Наверное, ему стоит забыть о Формуле 1 и переключиться на другие гоночные категории. Его главное бремя – собственное имя. Но он пытается жить с ним и делать все возможное. И именно поэтому испытывает такие сложности.
Так что скажу просто – забудь об Ф1 и побеждай в других классах».
Экклстоун добавил, что Мику сложно еще и потому, что у него огромный штат помощников, которые ограждают 23-летнего спортсмена от всех забот.
«Они ездят с ним, беседуют с ним, когда ему сложно, – сказал бывший коммерческий босс чемпионата мира. – Думаю, он сам хочет иметь вокруг подобных людей.
А вот другим такие помощники не требуются. Если вы бросите [Макса] Ферстаппена в море, он сможет выбраться сам, даже если вовсе не умеет плавать».
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