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«Забудь, надежд нет». Голландский эксперт дал совет Пересу

После этапа в Азербайджане поклонники Ф1 заговорили о том, что Серхио Перес стал равным соперником для Макса Ферстаппена. Эти разговоры продолжались ровно семь дней…

Лауренс Стаде
Автор:
Соавтор:
Леони Ауде Элферинк
, Видеоредактор, Нидерланды
Серхио Перес, Red Bull Racing, второе место

Уверенное выступление Переса в Баку позволило ему сравняться с партнером по Red Bull по количеству побед (и даже выйти вперед, если учитывать спринтерские заезды), а в общем зачете разница между гонщиками сократилась до шести очков. 

Но прошла всего неделя – и в Майами Макс наглядно продемонстрировал, кто является лидером в команде и всей Ф1. 

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Гонщик Туринга и популярный телеэксперт канала Viaplay Том Коронель довольно жестко прошелся по надеждам мексиканца. В интервью Motorsport.com голландец начал свои рассуждения с реплики Переса о том, что тот займется анализом и попробует понять, в чем можно стать еще сильнее. 

«Просто езди быстрее», – дал Коронель совет мексиканцу, после чего продолжил: «О чем он вообще думает? У него ничего не выйдет. Когда ты напарник Макса, просто прими как должное, что у тебя второй номер. Так уж оно есть. Сколько раз мы видели, как те, кто бросал Максу вызов, в итоге уходил с поджатым хвостом. 

Догнать его просто невозможно. Да, порой он действительно допускает ошибки. Но [в Майами] по ходу второго сегмента квалификации он все равно проехал быстрее, чем Перес в финале. Так что никаких надежд [побороться за титул] нет. Просто забудь. И напрасно все вокруг говорят об этом».  

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Эксперт продолжил: «Существует одна возможность обыграть Макса. Если его машина станет ломаться слишком часто. Иначе шансов нет. Да, отрыв в таблице пока невелик, но смиритесь с тем, что дальше он будет только расти. 

Гонка в Майами подтвердила, что все разговоры о борьбе за титул – лишь мечты. Разумеется, СМИ тоже сильно раздули эту тему, я могу их понять».

Коронель также ответил тем, кто называет чемпионат с доминированием действующего чемпиона недостаточно зрелищным

«Если у Макса возникнут проблемы, сезон станет более интересным, – признал 51-летний гонщик. – Впрочем, он и так складывается весьма ярко. Парень прорывается с 15-го места [в Джидде], с девятого. А вспомните прошлый год, Венгрию и Спа (где Ферстаппен также был далеко на решетке – прим.ред.).

Он в любом случае добивается своего. Максу просто нет разницы, откуда стартовать. Пока его имя значится в списке участников, все остальные будут сражаться только за второе место».

Выиграв еще три Гран При, Ферстаппен сравняется по этому показателю с Айртоном Сенной, а до конца нынешнего года у него есть шанс обойти и Алена Проста с Себастьяном Феттелем, чтобы выйти на третью строчку исторического рейтинга. 

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Том Коронель

Том Коронель

Фото: SRO

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