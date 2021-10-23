Пилоты Mercedes стали по итогам квалификации в Остине вторым и четвертым, потерпев поражение от Mercedes. После первой пятничной тренировки, когда действующие чемпионы опередили «Быков» на целую секунду, такой исход едва ли порадовал команду.

«Уже во второй тренировке у нас начались сложности, которые с того момента мешали нам, – объяснил в эфире Sky Sports технический директор Джеймс Эллисон. – Мы добились улучшения, но все же не достигли своего максимума. В последних гонках мы уже видели, как это сложно».

Он добавил: «В итоге к квалификации мы пришли практически к тем же настройкам, которые были у нас в самой первой тренировке. Сначала ушли от них, но потом вернулись. Похоже, Red Bull удается проводить этот уик-энд лучше, чем нам».

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Говоря о потенциальных сценариях на гонку, Эллисон отметил особую важность работы задних шин.

«Здесь именно они являются определяющим фактором, – сказал технический директор. – Асфальт очень абразивный, потому удерживать их в оптимальном диапазоне будет сложно. Резина будет стремиться к перегреву, и именно этот момент решит завтра судьбу гонки.

Та машина, которая позволит проехать дистанцию [всего] с двумя пит-стопами, и получит преимущество».

Эллисон отметил, что в ситуации, когда Хэмилтон будет биться один против двух соперников из Red Bull, любая тактика возможна только при наличии темпа: «Лучшей защитой для нас станет хорошая скорость. Если получится оторваться от Red Bull, можно будет говорить о тактике. Но когда бьешься двое против одного, это всегда преимущество. Так что нам нужно прежде всего рассчитывать на темп.

Для Льюиса это не первое родео. Он умеет держать серьезный прессинг. Эта трасса ему отлично известна, а по работе с шинами он вообще один из лучших».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл