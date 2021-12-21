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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Забавный момент из Абу-Даби, который был упущен камерами Ф1

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Хотя все взгляды и были устремлены на Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, но никто не заснял одно из важнейших приветствий четверга

Забавный момент из Абу-Даби, который был упущен камерами Ф1

Журналист Ф1 Том Кларксон, которого вы можете знать по вопросам гонщикам во время пресс-конференций, поделился интересной историей из Абу-Даби. Ф1 нужно было заснять рукопожатие – или приветствие – соперников за титул, но упустили этот кадр даже в Netflix. 

«До того, как Макс и Льюис встретились в четверг, мы обсуждали, нужно ли нам специально заснять кадр с рукопожатием, – рассказал Кларксон подкасту F1 Nation. – Что вы, Дэймон [Хилл], и [Михаэль] Шумахер делали несколько раз, да? Так что: собираемся ли мы сделать этот кадр – ведь это то, чего потом захотят все медиа?

В любом случае, Макс приехал рано, сел и мы просто начали болтать. Где-то три минуты спустя зашел Льюис, ударил кулаком об кулак Макса и спросил: “Как дела, чувак?”. И они немного поговорили.

Я подумал: великолепно. Это тот самый кадр. Мне не нужно беспокоиться о постановке рукопожатия. Тем более, там были камеры Netflix и еще две, которые обычно бывают в зале пресс-конференций. И даже фотограф.

И после пресс-конференции я сказал оператору Netflix: “О, вы, должно быть, насладились кулачками”. Он ответил, что пропустил этот момент и фокусировался на Льюисе. “Ох, окей”, – ответил я.

Затем я повернулся к оператору FOM [Ф1] и спросил, заснял ли он это. Он ответил, что у них был свой план на съемки, и они это тоже упустили. Тогда я подошел к фотографу с тем же вопросом. “Нет, приятель, прости, я не поймал это. У меня на камере был не тот объектив”.

Так что никто не знает об этом ударе кулаками, кроме меня и других людей в этой комнате!».

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