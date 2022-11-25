За три круга до конца сезона. Интересная статистика Гран При Абу-Даби Финальный этап сезона Формулы 1 не стал триллером – но принес богатый урожай всевозможных цифр и рекордов. Вот некоторые из них.

Автор: Фабьен Гайяр , журналист (Франция) Соавтор: Бенжамен Винель , редактор (Франция) Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер Гран При и участники Для Абу-Даби и трассы «Яс-Марина» это был 14-й по счету этап Ф1 – столько же раз чемпионат мира приезжал в британский «Брэндс-Хэтч»;

Валттери Боттас в 200-й раз за карьеру вышел на старт гонки. Он стал 21-м гонщиком в истории, добравшимся до этой отметки – и вторым финном после Кими Райкконена;

Льюис Хэмилтон тоже провел 200-ю гонку, но в составе команды Mercedes. Это рекорд по продолжительности выступлений пилота в команде;

после того, как Джордж Расселл выиграл в Бразилии, в пелотоне стало 12 победителей Гран При. Это все же меньше исторического рекорда – в Бельгии и Испании-78 было по 15 пилотов, выигрывавших Гран При;

Фернандо Алонсо обновил собственные рекорды по числу проведенных Гран При до 358, а стартов в гонках – до 355. И явно не собирается останавливаться;

четверо участников этого Гран При не выйдут на старт в 2023 году. Это значит, что как минимум на время Себастьян Феттель остановился на отметке 299 гонок (7-й результат в истории), Даниэль Риккардо – 232 (13-й), Николя Латифи – 61 (123-й), а Мик Шумахер – 43 (161-й). Квалификация Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images Макс Ферстаппен завоевал 20-й поул за время выступления в Ф1. Столько же у Боттаса и Дэймона Хилла;

впервые за карьеру Макс выиграл квалификацию на одной и той же трассе третий год подряд;

для команды Red Bull это 81-й поул, для одноименных моторов – 8-й;

Ферстаппен стартовал с первого ряда в 42-й раз (как Грэм Хилл и Джеки Стюарт). Серхио Перес добился подобного всего в 6-й раз, сравнявшись с Расселлом.

Red Bull впервые с сезоне и в 25-й раз в истории заняла весь первый ряд. В последний раз команда добивалась подобного еще в Мексике-18, когда за нее гонялся Даниэль Риккардо;

Хэмилтон стартовал пятым, таким образом не завоевал за весь год ни одного поула. Подобное случилось с ним впервые. При этом Льюис все равно лидирует по количеству сезонов хотя бы с одним поулом (14, с 2007 по 2021), опережая Михаэля Шумахера (13, с 1994 по 2006);

впервые за десять последних лет в первой стартовой тройке в Абу-Даби не оказалось никого из пилотов Mercedes. Гонка Старт: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, и Серхио Перес, Red Bull RB18 Фото: Энди Хон / Motorsport Images Ферстаппен выиграл в 35-й раз и в третий подряд в Абу-Даби;

все свои победы Макс одержал за рулем Red Bull – столько же раз Айртон Сенна выигрывал на McLaren. Но пока голландец все же уступает Феттелю, который побеждал за Милтон-Кинс 38 раз. Впрочем, это не идет ни в какое сравнение с успехами дуэтов Шумахер/Ferrari (72 победы) и Хэмилтон/Mercedes (82);

восьмой раз подряд на «Яс-Марине» выиграл обладатель поула;

Ферстаппен довел свой рекорд побед за сезон до 15. Однако в чемпионате из 22 Гран При он стал сильнейшим лишь в 68,18% всех гонок. Это лишь пятый результат в истории после Альберто Аскари (6/8 или 75% в 1952-м), Шумахера (13/18 или 72,22% в 2004-м), Джима Кларка (7/10 или 70% в 1963-м – стартует слева на верхнем фото) и Феттеля (13/19 или 68,42% в 2013-м);

расширение календаря и появление спринтов позволили Максу обновить и еще один рекорд – он заработал 454 очка за год. Лишь 22 гонщика за всю историю Ф1 заработали больше за всю карьеру. Скажем, трехкратный чемпион мира (и тесть Ферстаппена) Нельсон Пике за 14 сезонов заработал 485,5 очка;

для команды Red Bull победа стала 92-й, для одноименных моторов – 17-й;

RBR выиграла 17 гонок по ходу чемпионата. Для самой команды это рекорд как в абсолютном, так и в относительном (77,27% против 68,42% в 2013-м) выражении. Но в книгах истории есть 19 побед Mercedes в сезоне-2016 и 93,75% (15/16) выигранных Гран При у McLaren в 1988-м.

при этом у RBR ни разу в Ф1 не было двух первых позиций по итогам чемпионата. В эот раз Перес остался третьим, проиграв три очка Шарлю Леклеру. Феттель и Марк Уэббер уже были первым и третьим, выступая за Red Bull в 2010, 2011 и 2013 годах;

для Ферстаппена подиум стал 77-м в карьере, для Леклера – 24-м (как у Стирлинга Мосса, Джона Сертиза и Алана Джонса), для Переса – 26-м (как у Ронни Петерсона и Эдди Ирвайна);

Макс заработал в нынешнем чемпионате столько же призовых кубков, сколько пилоты Mercedes общими усилиями;

лучшее время круга в 5-й раз показал Ландо Норрис. Прежде это же удавалось Джузеппе Фарине, Джоди Шектеру, Микеле Альборето и Расселлу. Себастьян Феттель в Абу-Даби попрощался с Формулой 1 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images В своем прощальном Гран При Феттель заработал очки – как и в самом первом, в 2007 году;

последняя гонка в карьере крайне редко оказывается для пилотов Ф1 успешной. Если не считать участников «Инди-500», которая на заре времен входила в календарь чемпионата, только Луиджи Фаджиоли одержал победу прямо перед уходом (это был Гран При Франции 1951 года, в котором они управляли машиной попеременно с Хуаном-Мануэлем Фанхио). Ален Прост, Марк Уэббер и Нико Росберг завершили выступления в чемпионате финишем на второй позиции;

Феттель ни разу не попал на подиум в 2022-м, потому уходит, став призером хоть одной гонки только в 14 сезонах. Лишь Шумахер (15) и Хэмилтон (16) добились большего;

Льюис впервые с дебюта в Ф1 завершил чемпионат без выигранных Гран При. Прежде он побеждал на протяжении 15 лет подряд (2007-21), как и Шумахер (1992-2006);

также прервалась и другая серия Хэмилтона – прежде он неизменно заканчивал чемпионат в пятерке сильнейших, но в 2022-м остался шестым, в шести очках позади Карлоса Сайнса. Однако и 15 финишей в топ-5 – это все равно рекорд. Шумахеру повторить его помешала дисквалификация в 1997 году. Ален Прост после дебютного сезона-80 всегда финишировал в пятерке (1981-93), у Феттеля был аналогичный отрезок в 2009-19;

сход Льюиса за три круга до финиша последней гонки стал первой воскресной поломкой у Mercedes за весь чемпионат. Читайте также: Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях

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