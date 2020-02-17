В этом году болиды Формулы 1 потяжелели на три килограмма по сравнению с сезоном-2019. Причиной стал второй датчик для расхода за контролем топлива. FIA заставила команды в обязательном порядке монтировать этот датчик на свои машины в наступающем сезоне.

В результате минимальная масса автомобилей Формулы 1 достигла 746 килограммов. Это на 104 кг тяжелее, чем в 2013 году, когда Ф1 в последний раз использовал атмосферные моторы V8. С тех пор вес болидов растет каждый год. В таблице представлена полная история того, как менялась разрешенная масса машин за последние восемь лет.

Как менялась минимальная масса автомобилей Формулы 1 Год Минимальная масса, кг Причина 2013 642 последний год с моторами V8 2014 691 первый год с гибридными двигателями 2015 702 корректировка массы после первого года работы гибридов 2016 722 дополнительная корректировка после второго года гибридов 2017 728 более широкие шины и колеса 2018 734 появление Halo 2019 743 норматив в 80 кг на гонщика вместе с сиденьем; новые антикрылья; появление габаритных огней на заднем антикрыле 2020 746 добавление второго датчика для контроля за расходом топлива 2021 768 новые правила, внедряющие более тяжелые стандартизированные детали

В 2021 году автомобили Формулы 1 станут еще тяжелее. Благодаря новому техническому регламенту команды смогут использовать больше стандартных деталей. Эти детали получат фиксированную массу, одинаковую для всех участников. Это правило поднимет минимальную массу машин еще на 22 кг.

Таким образом, в сезоне-2021 болиды Ф1 вместе с гонщиком будут весить 768 килограммов – то есть на 126 кг больше, чем в 2013 году.

Как менялся вес болидов Формулы 1

Правило о минимально возможной массе гоночного автомобиля появилось в Формуле 1 в 1961 году. В тот момент чемпионат перешел на полуторалитровые моторы и в регламенте появился пункт о том, что машина не может весить меньше 450 кг. В 1966 году Формула 1 перешла на более тяжелые трехлитровые двигатели. Из-за этого норму о массе подняли до 500 кг.

В шестидесятых годах при взвешивании учитывался только сам автомобиль. Теперь представители FIA учитывают массу машины вместе с гонщиком и его сидением. В начале XXI века это правило предоставляло преимущество низким и легким гонщикам. За счет маленькой массы пилота команды могли разместить в автомобиле дополнительный балласт, который улучшал развесовку болида.

Чтобы устранить эту лазейку, в 2019 году в правилах прописали минимально возможный вес гонщика с сиденьем. Теперь этот показатель закреплен на отметке в 80 кг. Такая трактовка устраняет дискриминацию высоких и тяжелых гонщиков.

Что касается нового датчика, введенного в 2020 году, то это устройство позволит удостовериться, что команды не нарушают правило о мгновенном расходе топлива. Согласно регламенту, машины Формулы 1 не могут потреблять более 100 кг топлива за час. Доступ к данным со второго датчика будет только у FIA. Сведения с первого датчика получают и представители команды, и судьи.