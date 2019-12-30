За последней чертой. Герои спорта, умершие в 2019 году

26 января. Чарли Ламм

Если про кого и можно сказать, что вся его жизнь это гонки, так это про Карла Ламма, которого в паддоке все знали как Чарли. Собственно, в своей команде Schnitzer Ламм провел действительно почти всю жизнь. Начав в роли «юнги» в школьные годы, он вышел на пенсию за несколько месяцев до смерти.

Саму команду Schnitzer основали сводные братья Ламма Йозев и Херберт Шницеры. Оба начинали как гонщики, затем сосредоточились на руководстве командой. А когда их младший сводный брат подрос, стали давать ему все более ответственные поручения, назначив в конце концов Ламма руководителем.

Schnitzer – это преимущественно кузовные гонки на автомобилях BMW. Сам Ламм не участвовал в гонках, свою роль он видел в том, чтобы предоставить пилотам максимально подготовленный для побед автомобиль.

Чарли Ламм, руководитель команды BMW Team Schnitzer

В 80-е команда под его руководством доминировала в туринге, участвуя как в международых чемпионатах, так и в национальных сериях по всему миру. В 1999 году Schnitzer по договоренности с баварским концерном примерила на себя имя BMW Motorsport и под руководством Ламма выиграла «24 часа Ле-Манна». В XXI веке коллектив выиграл титул в DTM.

Про Ламма говорили, что он проводит на трассе все время, удаляясь только для того, чтобы поспать. В конце прошлого года он решил оставить свою работу и в корне поменять свою жизнь, посветив ее тихому и спокойному отдыху. Легендарному руководителю было всего 63 года.

14 марта. Чарли Уайтинг

Смерть Чарли Уатинга за день до старта нового сезона Формулы 1 в Мельбурне у всех вызвала шок. Англичанин казался молодым и активным, и в то же время неизменным участником Королевских гонок.

Уайтинг попал в паддок Ф1 еще в 1977 году простым механиком команды Hesketh, а вскоре перебрался под крыло Берни Экклстоуна в команду Brabham. Собственно, с тех пор и до конца 2016 года, когда Экклстоун сам ушел из Формулы 1, Уайтинг был одной из ключевых фигур в окружении Берни, оставшись в чемпионате и после ухода Экклстоуна.

Уайтинг совмещал в одном лице целый ряд должностей и фактически руководил гонками, отвечая за все, начиная от контроля за соблюдением технического регламента и заканчивая нажатием кнопки старта гонки. После его безвременного ухода не раз звучали слова о том, что теперь в организации соревнований стало меньше порядка, а споры между командами решаются не столь авторитетно.





Чарли Уайтинг

Однако, более всего Уайтинг запомнился тем, что спасал жизни. Он был адептом безопасности и год за годом старался улучшить конструкцию болидов, чтобы предоставить пилотам дополнительную защиту. Одной из последних новаций Уайтинга стало введение система halo – дуг безопасности над головами пилотов, которые первоначально сильно критиковались, но теперь стали неотъемлемой чутью болидов Формулы 1.

Уайтинг умер в возрасте 67 лет от легочной эмболии в Австралии, куда он приехал для того, чтобы руководить проведением первого Гран При 2019 года.

20 мая. Ники Лауда

Многие чемпионы Формулы 1 со временем перестают появляться в паддоке, возвращаются на родину и начинают заниматься чем-то далеком от мира автоспорта. Ники Лауда был им полной противоположностью. Да, он стал успешным бизнесменом и прославился как авиатор. Но до последнего времени оставался и видным участников Формулы 1.

Лауда был не просто очень быстрым пилотом. Он умел работать с инженерами и сплачивать вокруг себя всю команду, настраивая коллектив на победу. Не случайно, команда Mercedes привлекла австрийца на роль советника, и в том числе благодаря ему выиграла шесть титулов подряд.

Пожалуй, самый известный и самый трагический эпизод в жизни Лауды – это авария на «Нюрбургринге» в 1976 году, когда его болид загорелся и гонщик получил многочисленные ожоги, в том числе дыхательных путей. Лауда смог вернуться за руль в том же сезоне, однако проблемы с легкими преследовали его всю оставшуюся жизнь и в конечном итоге стали причиной смерти.

Ники Лауда

Однако Лауда прославился не самой аварией, а тем, с каким рвением он возвращался к работе. Даже свою фирменную кепку, которую он был вынужден носить, чтобы прикрыть ожоги, Лауда использовал максимально рационально, размещая не ней спонсорские наклейки.

Лауды не стало, когда трехкратному чемпиону было 70 лет. До последнего времени он оставался с Формулой 1 – по словам Тото Вольфа, они обсуждали прошедший Гран При по телефону за несколько дней до смерти австрийца.

6 июня. Робин Херд

Конструктор Робин Херд относился к старшему поколению людей Формулы 1, многих его партнеров и соратников уже нет в живых. Последний раз его команда участвовала в гонках еще в 90-е годы прошлого века, причем не Формуле 1, а в американской серии IRL.

Однако именно Херд был одним из первых конструкторов в команде McLaren, разрабатывал двигатели Cosworth, почти было устроился к Берни Экклстоуну в команду Brabham, а в итоге создал свою в партнерстве не с кем-нибудь, а с Максом Мосли, который в 90-е и 2000-е возглавлял FIA.

Конструктор March Робин Херд

Созданная Хердом и Мосли команда называлась March и прославилась не только собственными выступлениями, но и тем, что поставляла клиентские шасси другим участникам. Так, первую победу за рулем March одержал Джеки Стюард из команды Tyrell.

Херд делал болиды и для Williams, на его машинах дебютировали в Формуле 1 Джеймс Хант и Ники Лауда.

Со временем компания March расширила свою деятельность, изготавливая шасси для младших гоночных серий, позже работала в Америке. Однако последние 20 лет Херд уже не занимался автоспортом. На момент смерти конструкторы было 80 лет.

4 августа Жан-Поль Дрио

Фамилия Жана-Поля Дрио стоит первой буквой в названии французской команды DAMS, которую он основал в 1988 году. До этого момента Дрио выступал в любительских ралли и зарабатывал профессией нефтяного трейдера – это денежное занятие он оставил только в 2012 году.

К 1988 году, однако, Дрио понял, что настоящей страстью его жизни являются гонки. Он любил вспоминать, как в 1968 году 18-летним юнцом угнал у отца Ford Mustang с мотором V8 и чуть не попал на нем в аварию.

Свою гоночную команду Дрио организовал вместе с бывшем гонщиком Формулы 1 Рене Арну, но тот вскоре покинул проект. Начав с Формулы 3000, DAMS успел принять участие во множестве гоночных серий. Сейчас это и Формула 2, и Формула Е, где команда Дрио совместно с Renault трижды побеждала в зачете конструкторов.

Жан-Поль Дрио, руководитель DAMS

Впрочем, в мире автоспорта Дрио знают не столько за достижения его команды в различных чемпионатах. DAMS была и остается важнейшей ступенью в карьере множества знаменитых гонщиков. За Дрио выступали Алан Макниш, Оливье Панис, Себастьен Бурдэ, Ромен Грожан, Пьер Гасли, а из последних – дебютант Формулы 1 2020 года Николя Латифи.

Дрио было 68 лет, в последнее время он тяжело болел. В памяти он останется в первую очередь человеком, который сделал очень много для развития французского автоспорта и для поддержки молодых французских (и не только) пилотов.

28 августа. Фердинанд Пих

Фердинанда Пиха в последние десятилетия знали больше как автопромышленника. Он являлся одним из совладельцев Porsche и ключевым руководителем группы Volkswagen. Именно он привел Volkswagen Group к званию крупнейшего автоконцерна в мире.

Однако начинал Пих как талантливый инженер и руководитель спортивных программ немецких марок. В мире автоспорта он известен двумя автомобилями, каждый из которых является легендой.

В конце 60-х, в разгар сражения марок Ford и Ferrari в «Ле-Мане» организаторы ввели ограничение на объем моторов в спортпрототипах в три литра. Чтобы увеличить его до пяти литров, требовалось выпустить машину в дорожном исполнении тиражом минимум в 25 экземпляров. И именно Пих настоял на том, чтобы гоночный Porsche 917 был построен в таком объеме! Не удивительно, что с таким подходом конкурентов у Porsche в легендарном марафоне не нашлось.

Фердинанд Пих

В 80-е Пих перешел в Audi, марку, которую тогда только предстояло вывести в конкуренты Mercedes и BMW. И Пих решил сделать это через спортивные победы в ралли. Под его руководством была создана полноприводная модель Audi Quattro, разгромившая моноприводные машины в «Группе B».

Пожалуй, одним из последних великих достижений Пиха стало возрождение марки спортивных машин Bugatti. Он лично придумал для нового суперкара Veyron двигатель с экзотической схемой расположения цилиндров W16, который сделал Veyron рекордсменом по максимальной скорости среди всех дорожных автомобилей. По легенде, первый набросок схемы W16 Пих нарисовал в кафе на салфетке.

Фердинанд Пих окончательно удалился от дел в концерне Volkswagen в 2015 году. На момент смерти ему было 82 года.

31 августа. Антуан Юбер

Современные автогонки топ-уровня считаются весьма безопасными, и тем ужаснее выглядит смерь пилота на трассе. К сожалению, в этом году такая трагедия случилась с гонщиком Формулы 2 Антуаном Юбером.

Юбер проводил свой первый сезон в Формуле 2, куда попал, выиграв титул в GP3. 22-летний француз был юниором Renault и сохранял шансы на попадание в Формулу 1. Он был талантливым юношей и настоящей надеждой французского австоспорта.

Однако все это оборвалось в последний день лета на трассе в Спа. В гонке после поворота «Красная вода» Юбер потерял контроль над машиной и врезался в барьер безопасности. Его разбитую машину вынесло обратно на середину трассы. В этот момент на всей скорости в бок болида Юбера влетел автомобиль Хуана-Мануэля Корреа. После столь страшной аварии организаторы приняли решение рестарт не проводить.

Антуан Юбер, Arden

Смерть Юбера была констатирована спустя полтора часа после столкновения. В сознание он не проходил. Корреа получил серьезные переломы обеих ног и первые дни после аварии провел в коме. К счастью, врачам удалось спасти его – сейчас он восстанавливается и не теряет надежды вернуться в гонки.

Смерть Юбера подняла новую волну разговоров о повышении безопасности гонок и исследований этого вопроса. Предполагается, что в межсезонье будут приняты конкретные меры по улучшению безопасности болидов Формулы 2, трассы в Спа в частности и всех гоночных серий вообще.

6 ноября. Михаил Ухов

Михаил Ухов – знаковая фигура для российского автоспорта. Для него сложно подобрать какой-то главный эпитет. Роли гонщика, инженера, руководителя команд были для него одинаково важными.

Ухов начинал с картинга, став двукратным чемпионом СССР. Одновременно с участием в соревнованиях, он учился в Московском автодорожном институте, на факультете автомобильного транспорта. Достигнув предела в картинге попробовал себя в ипподромных гонках – но без существенного успеха. После чего стал инженером в команде «Лада-ралли».

Именно сочетание хорошего инженерного образования и практического опыта с талантом гонщика и сделало Ухова незаменимым специалистом. Когда в конце 90-х в стране стал возрождаться класс туринга, Михаила Антоновича позвали сначала как технического специалиста, а позже он вернулся за руль. И оказался одним из сильнейших пилотов на трассе.

Михаил Ухов

В начале 2000-х Ухов трижды становился чемпионом России в туринге. Он продолжал выступать вплоть до начала 2010-х годов. В одном из интервью Ухов утверждал, что обязан успеху именно своему инженерному опыту: со знанием дела он добивался от механиков идеального выполнения их работы, что гарантировало ему на трассе практически полное отсутствие сходов из-за технических неисправностей.

В последние годы Михаил Антонович был спортивным директором автодрома Moscow Raceway. А также сотрудничал с Российской автомобильной федерацией, выступая одним из авторитетнейших судей в гонках. Михаилу Ухову был 61 год.

20 декабря. Джуниор Джонсон

Роберт Глен Джонсон-младший, более известный как Джуниор (младший – англ.) Джонсон многими всерьез именовался «последним героем Америки». Биография этого гонщика действительно удивительна.

Джонсон родился в семье бутлегеров – производителей нелегального самогона. Несмотря на отмену сухого закона в 1933 году, когда Джуниору было всего два года, семья предпочла не легализовать свой бизнес, а скрываться в тени от контролирующих органов.

В итоге отец будущего пилота Джонсон-старший провел в тюрьме в общей сложности двадцать лет, а во время крупнейшего рейда власти изъяли в доме Джонсонов 400 галлонов крепкого алкоголя (1514 литров).

Джуниор Джонсон

Не удивительно, что юный Джонсон начал свою карьеру гонщика, удирая от полиции на автомобиле, груженном бутылками. Он не раз вспоминал, что полицейские и федеральные агенты так его ни разу и не догнали. В 50-е он все же был привлечен к ответственности, за что спустя три десятилетия у Джонсона лично просил прощения президент США Рональд Рейган.

Джуниор Джонсон стал одним из первых легендарных гонщиков NASCAR. На его счету 50 побед, включая первое место в «500 миль Дайтоны» 1960 года. Он первым применил тактику слипстрима в кузовных гонках.

Завершив спортивную карьеру, Джонсон организовал свою гоночную команду, а впоследствии вернулся и к алкогольному бизнесу, на сей раз вполне легальному. Несмотря на столь буйную юность, Джонсон прожил долгую жизнь и умер в возрасте 88 лет.