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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

За первый час 3-го дня тестов Алонсо вылетел, а потом сломался

Двукратный чемпион мира провел весьма насыщенное утро

За первый час 3-го дня тестов Алонсо вылетел, а потом сломался
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Заезды в рамках третьего дня первой серии предсезонных тестов Формулы 1 были остановлены красными флагами из-за остановки на трассе болида Alpine под управлением Фернандо Алонсо. 

Причиной, по словам представителей французского коллектива, стало потеря давления в одной из систем автомобиля. Можно предположить, что речь идет о падении масла в двигателе: когда этот показатель начинает заметно падать, гонщик чаще всего предпочитает остановить болид, чтобы не допустить перегрева и повреждения силовой установки. На снимках можно увидеть нечто, похожее на дым – однако можно предположить, что это результат использования сотрудниками трассы огнетушителя.

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
1/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
2/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
3/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
4/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
5/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
6/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
7/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
8/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
9/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team, и фотограф Джеймс Мой
Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team, и фотограф Джеймс Мой
10/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фернандо Алонсо, Alpine A522
11/11

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Инцидент произошел за 10 минут до истечения первого часа тестов, после чего заезды были остановлены на 15 минут. До этого Алонсо успел совершить 12 кругов, причем они тоже не обошлись без инцидентов. В какой-то момент испанец потерял контроль над машиной – впрочем, разворот обошелся без видимых последствий.

 
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