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Технический анализ Джорджо Пиолы
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За день до отмены. Шпионские фото технических новинок Гран При Австралии

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За день до отмены. Шпионские фото технических новинок Гран При Австралии
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
13 мар. 2020 г., 09:32

Из-за решения об отмены этапа в Мельбурне новые машины Ф1 так и не проехали ни одного метра по трассе. Но в четверг, когда подготовка к Гран При еще шла полным ходом, Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images подметили в боксах множество интересных технических решений

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Детали задней подвески Mercedes F1 W11

Детали задней подвески Mercedes F1 W11
1/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Верхний рычаг задней подвески Mercedes W11 крупным планом. Отверстие в нем стало реакцией на недавнюю техническую директиву FIA.

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Узел крепления заднего колеса Racing Point RP20

Узел крепления заднего колеса Racing Point RP20
2/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Удивительным образом коррективы потребовались и Racing Point. Как можно заметить, отверстия в верхнем рычаге подвески заделаны материалом светло-серого цвета – скорее всего, это невесомый пенополистирол.

Варианты переднего крыла McLaren MCL35

Варианты переднего крыла McLaren MCL35
3/18

Фотограф: Джорджо Пиола

У McLaren, которая раньше остальных отказалась от выступлений в Австралии, было с собой два варианта переднего крыла. Самый новый из них – сверху на фото. Он появился на второй неделе тестов и отличается геометрией главной плоскости у торцевой пластины, а также наличием Г-образного бортика на внешнем горизонтальном элементе.

Радиатор Racing Point RP20

Радиатор Racing Point RP20
4/18

Фотограф: Джорджо Пиола

В момент сборки машины мы можем рассмотреть радиатор левого (относительно пилота) понтона Racing Point…

Радиатор Racing Point RP20

Радиатор Racing Point RP20
5/18

Фотограф: Джорджо Пиола

…и сравнить его с тем, что располагается с другой стороны. Правый радиатор крупнее.

Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W11

Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W11
6/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Задние тормоза Mercedes без «барабана», скрывающего подробности конструкции. Здесь, в отличие от передней оси, система охлаждения настроена прежде всего именно на охлаждение, а не аэродинамические эффекты. Большой серебристый кожух перенаправляет поток воздуха к суппорту и колодкам.

Кузовная панель Ferrari SF1000

Кузовная панель Ferrari SF1000
7/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Ferrari остается единственной командой пелотона, у которой главная кузовная панель является цельной – у соперников она поделена на более мелкие части. Обратите внимание, что особая шероховатая краска в задней части сменяется идеально гладкой.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000
8/18

Фотограф: Джорджо Пиола

На SF1000 передние «барабаны» по сути состоят из двух частей, внешней и внутренней. Такое решение призвано оптимизировать протекание воздушных потоков к внешней стороне колеса. При этом структурно обе части все же являются единым целым.

Детали днища Haas VF20

Детали днища Haas VF20
9/18

Фотограф: Джорджо Пиола

У Haas VF20 область днища перед задним колесом выкрашена в белый. Но дело не в цвете – как и в случае с Ferrari, здесь другая шероховатость поверхности. Она позволяет повысить стабильность протекания потоков в области, где многочисленные прорези повышают возможность их срыва с поверхности.

Носовой обтекатель и переднее крыло Renault RS20

Носовой обтекатель и переднее крыло Renault RS20
10/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Хотя конструкция носового обтекателя Renault и является собственной разработкой конструкторов из Энстоуна, его форма и крупные «бивни» в нижней части явно указывают на влияние Mercedes.

Передняя подвеска Mercedes F1 W11

Передняя подвеска Mercedes F1 W11
11/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Это фото иллюстрирует конструктивные особенности новой системы «двойного руления» Mercedes. Хотя, надо признать, сильно понятнее все равно не стало.

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Детали задней подвески McLaren MCL35

Детали задней подвески McLaren MCL35
12/18

Фотограф: Джорджо Пиола

У McLaren MCL35 подвеска и воздухозаборник тормозов отделены друг от друга. Обратите внимание на форму воздухозаборника – он узкий в нижней части, но заметно расширяется сверху.

Детали задней части McLaren MCL35

Детали задней части McLaren MCL35
13/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Последняя версия диффузора McLaren дебютировала на второй неделе тестов. Решение можно назвать традиционным для современной Ф1.

Область дефлекторов McLaren MCL35

Область дефлекторов McLaren MCL35
14/18

Фотограф: Джорджо Пиола

Неокрашенный пластик усложняет задачу, но и в области дефлекторов MCL35 просматривается та же картина – ничего революционного и глубокая деталировка…

Область дефлекторов Mercedes F1 W11

Область дефлекторов Mercedes F1 W11
15/18

Фотограф: Джорджо Пиола

…однако у Mercedes, например, дефлекторы заметно отличаются. К новому сезону чемпионы увеличили количество горизонтальных элементов, похожих на жалюзи, в районе конфигуратора потоков у угла понтона.

Детали задней части Mercedes F1 W11

Детали задней части Mercedes F1 W11
16/18

Фотограф: Джорджо Пиола

В Мельбурне у Mercedes было Т-крыло из одной плоскости с небольшими торцевыми пластинками. За ним можно рассмотреть небольшое крылышко между пилонами заднего крыла – это способ повлиять на выхлопные газы, пусть и не столь эффективный, как запрещенное несколько лет назад «сиденье для обезьянки» за выхлопной трубой.

Детали днища Williams FW43

Детали днища Williams FW43
17/18

Фотограф: Джорджо Пиола

На днище Williams FW43 можно рассмотреть несколько металлических усилителей. Они не дают элементам, разделенным длинными прорезями, смещаться друг относительно друга – это снизило бы аэродинамическую эффективность.

Область кокпита Mercedes F1 W11

Область кокпита Mercedes F1 W11
18/18

Фотограф: Джорджо Пиола

На старте сезона команды обычно закладывают резерв охлаждения, чтобы избежать неприятностей. Примером тому служит вентиляционная панель у точки крепления Halo на Mercedes. Показанная конфигурация позволяет отводить из понтона максимальный объем горячего воздуха. На более поздних Гран При (которые, хочется верить, все же состоятся) часть панели наверняка будет закрыта заглушкой.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Сессия Четверг
Автор Джорджо Пиола

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