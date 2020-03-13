За день до отмены. Шпионские фото технических новинок Гран При Австралии

Детали задней подвески Mercedes F1 W11 1 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Верхний рычаг задней подвески Mercedes W11 крупным планом. Отверстие в нем стало реакцией на недавнюю техническую директиву FIA. Читайте также: Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes

Узел крепления заднего колеса Racing Point RP20 2 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Удивительным образом коррективы потребовались и Racing Point. Как можно заметить, отверстия в верхнем рычаге подвески заделаны материалом светло-серого цвета – скорее всего, это невесомый пенополистирол.

Варианты переднего крыла McLaren MCL35 3 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола У McLaren, которая раньше остальных отказалась от выступлений в Австралии, было с собой два варианта переднего крыла. Самый новый из них – сверху на фото. Он появился на второй неделе тестов и отличается геометрией главной плоскости у торцевой пластины, а также наличием Г-образного бортика на внешнем горизонтальном элементе.

Радиатор Racing Point RP20 4 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола В момент сборки машины мы можем рассмотреть радиатор левого (относительно пилота) понтона Racing Point…

Радиатор Racing Point RP20 5 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола …и сравнить его с тем, что располагается с другой стороны. Правый радиатор крупнее.

Узел крепления заднего колеса Mercedes F1 W11 6 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Задние тормоза Mercedes без «барабана», скрывающего подробности конструкции. Здесь, в отличие от передней оси, система охлаждения настроена прежде всего именно на охлаждение, а не аэродинамические эффекты. Большой серебристый кожух перенаправляет поток воздуха к суппорту и колодкам.

Кузовная панель Ferrari SF1000 7 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Ferrari остается единственной командой пелотона, у которой главная кузовная панель является цельной – у соперников она поделена на более мелкие части. Обратите внимание, что особая шероховатая краска в задней части сменяется идеально гладкой.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF1000 8 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола На SF1000 передние «барабаны» по сути состоят из двух частей, внешней и внутренней. Такое решение призвано оптимизировать протекание воздушных потоков к внешней стороне колеса. При этом структурно обе части все же являются единым целым.

Детали днища Haas VF20 9 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола У Haas VF20 область днища перед задним колесом выкрашена в белый. Но дело не в цвете – как и в случае с Ferrari, здесь другая шероховатость поверхности. Она позволяет повысить стабильность протекания потоков в области, где многочисленные прорези повышают возможность их срыва с поверхности.

Носовой обтекатель и переднее крыло Renault RS20 10 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Хотя конструкция носового обтекателя Renault и является собственной разработкой конструкторов из Энстоуна, его форма и крупные «бивни» в нижней части явно указывают на влияние Mercedes.

Передняя подвеска Mercedes F1 W11 11 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Это фото иллюстрирует конструктивные особенности новой системы «двойного руления» Mercedes. Хотя, надо признать, сильно понятнее все равно не стало. Читайте также: Где Mercedes прячет систему DAS: первое фото

Детали задней подвески McLaren MCL35 12 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола У McLaren MCL35 подвеска и воздухозаборник тормозов отделены друг от друга. Обратите внимание на форму воздухозаборника – он узкий в нижней части, но заметно расширяется сверху.

Детали задней части McLaren MCL35 13 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Последняя версия диффузора McLaren дебютировала на второй неделе тестов. Решение можно назвать традиционным для современной Ф1.

Область дефлекторов McLaren MCL35 14 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Неокрашенный пластик усложняет задачу, но и в области дефлекторов MCL35 просматривается та же картина – ничего революционного и глубокая деталировка…

Область дефлекторов Mercedes F1 W11 15 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола …однако у Mercedes, например, дефлекторы заметно отличаются. К новому сезону чемпионы увеличили количество горизонтальных элементов, похожих на жалюзи, в районе конфигуратора потоков у угла понтона.

Детали задней части Mercedes F1 W11 16 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола В Мельбурне у Mercedes было Т-крыло из одной плоскости с небольшими торцевыми пластинками. За ним можно рассмотреть небольшое крылышко между пилонами заднего крыла – это способ повлиять на выхлопные газы, пусть и не столь эффективный, как запрещенное несколько лет назад «сиденье для обезьянки» за выхлопной трубой.

Детали днища Williams FW43 17 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола На днище Williams FW43 можно рассмотреть несколько металлических усилителей. Они не дают элементам, разделенным длинными прорезями, смещаться друг относительно друга – это снизило бы аэродинамическую эффективность.