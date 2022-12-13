За что Williams уволила Капито? Ответ Ральфа Шумахера

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В течение нескольких недель сразу четыре команды Формулы 1 остались без своих руководителей – в этот список попали Ferrari, McLaren, Alfa Romeo и Williams.

Стоит признать, что только увольнение Маттиа Бинотто и переход на его место Фредерика Вассера было ожидаемыми, тогда как два других сюжета стали для Формулы 1 и ее поклонников полной неожиданностью.

И если решение Андреаса Зайдля покинуть McLaren стало следствием приглашения из Audi, то мотивы Йоста Капито, который после двух сезонов покинул Williams, пока не имеют логичного объяснения.

Экс-пилот Ф1 и телеэксперт Ральф Шумахер предположил, что того просто уволили за слабые результаты команды – Williams заработала за прошедший сезон всего восемь очков (вчетверо меньше, чем ближайший соперник) и замкнула протокол Кубка конструкторов.

«Для меня его уход тоже стал сюрпризом, – сказал Ральф в эфире немецкого Sky. – Но я вполне могу себе представить, что инвесторы слегка разозлены показанными результатами и уж точно не испытывают удовольствия».

Он продолжил: «Мне даже немного жаль Капито. Думаю, совету директоров просто не хватило терпения. Ему стоило дать больше времени».

При этом Шумахер предположил, что уволенному менеджеру не удастся найти новую работу в Ф1. «Все вакансии сейчас заняты», – объяснил немец.

Однако ранее появились слухи, что Йост благодаря прежним связям с VW Group может получить должность руководителя Sauber, где готовятся начать партнерство с Audi.

В Williams пока не назвали имя нового руководителя команды и технического директора.