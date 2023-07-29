За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил

По ходу Гран При Бельгии стало известно, что Alpine прекращает сотрудничество с Отмаром Сафнауэром, который возглавлял французский коллектив полтора последних года.

Решение принял генеральный директор Renault Лука де Мео – неделей раньше он же заменил главу бренда Alpine Лорана Росси на Филиппа Криефа.

Новым руководителем команды стал Бруно Фамен, который присутствовал в Спа. Он объяснил, что именно стало причиной увольнения его предшественника.

«Мы по-разному оценивали сроки выхода на тот уровень, к которому стремимся, потому и решили расстаться», – объяснил француз.

По просьбе Motorsport.com Фамен уточнил: «Думаю, у нас были расхождения в том, как добиться этого. Это касается и сроков, и способов».

Кроме Сафнауэра, из Энстоуна ушли спортивный директор Алан Пермейн и глава технического штаба Пэт Фрай – последний уже с ноября начнет работу в Williams.

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Несмотря на все это, в Alpine не собираются отказываться от изначального «плана 100 гонок» – именно такой срок после переименования команды перед стартом сезона-2021 установили большие боссы для возвращения в число лидеров.

«Сейчас наша программа достигла второго этапа, – сказал Фамен. – Мы не откатываемся назад и продолжаем движение вперед.

Понятно, что изменения масштабны, но также они дают нам возможность перегруппироваться и двигаться вперед еще быстрее. Главная задача неизменна – как можно быстрее выигрывать гонки и титулы. Нам нужно сделать машины сильнее, прибавлять от гонки к гонке, от сезона к сезону.

Разумеется, это непросто. Мы понимали, что смена регламента открывает хорошие возможности и нацеливались использовать ее, но шаг вперед оказался недостаточным.

Но мы будем прибавлять, пока не добьемся желаемого».

Говоря о своих первоочередных задачах, руководитель Alpine отметил: «Я выясню, какова реальная ситуация в команде. На это потребуется некоторое время.

Сейчас результаты не соответствуют ожиданиям. Год назад мы стали четвертыми и рассчитывали удержать эту позицию и, возможно, приблизиться к третьему месту.

Сделать этого не удалось, так что придется серьезно поработать в Вири и Энстоуне, чтобы получить от машины максимум возможного».

После недавнего усиления McLaren Alpine опустилась на шестую строчку Кубка конструкторов. Пилоты команды из Энстоуна Пьер Гасли и Эстебан Окон начнут воскресную гонку в Спа с 12-й и 14-й позиций.