Предыдущая / Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Следующая / Ф1 задержала квалификацию спринта. А что, если ее отменят совсем?
Формула 1 Новость

За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил

По словам Бруно Фамена, прежний руководитель команды смотрел на вопросы ее развития иначе, чем руководители концерна

Филип Клерен
Автор:
Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1 Team

По ходу Гран При Бельгии стало известно, что Alpine прекращает сотрудничество с Отмаром Сафнауэром, который возглавлял французский коллектив полтора последних года. 

Решение принял генеральный директор Renault Лука де Мео – неделей раньше он же заменил главу бренда Alpine Лорана Росси на Филиппа Криефа. 

Новым руководителем команды стал Бруно Фамен, который присутствовал в Спа. Он объяснил, что именно стало причиной увольнения его предшественника. 

«Мы по-разному оценивали сроки выхода на тот уровень, к которому стремимся, потому и решили расстаться», – объяснил француз. 

По просьбе Motorsport.com Фамен уточнил: «Думаю, у нас были расхождения в том, как добиться этого. Это касается и сроков, и способов».

Кроме Сафнауэра, из Энстоуна ушли спортивный директор Алан Пермейн и глава технического штаба Пэт Фрай – последний уже с ноября начнет работу в Williams

Эстебан Окон, Alpine A523

Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Несмотря на все это, в Alpine не собираются отказываться от изначального «плана 100 гонок» – именно такой срок после переименования команды перед стартом сезона-2021 установили большие боссы для возвращения в число лидеров. 

«Сейчас наша программа достигла второго этапа, – сказал Фамен. – Мы не откатываемся назад и продолжаем движение вперед. 

Понятно, что изменения масштабны, но также они дают нам возможность перегруппироваться и двигаться вперед еще быстрее. Главная задача неизменна – как можно быстрее выигрывать гонки и титулы. Нам нужно сделать машины сильнее, прибавлять от гонки к гонке, от сезона к сезону. 

Разумеется, это непросто. Мы понимали, что смена регламента открывает хорошие возможности и нацеливались использовать ее, но шаг вперед оказался недостаточным. 

Но мы будем прибавлять, пока не добьемся желаемого».

Говоря о своих первоочередных задачах, руководитель Alpine отметил: «Я выясню, какова реальная ситуация в команде. На это потребуется некоторое время. 

Сейчас результаты не соответствуют ожиданиям. Год назад мы стали четвертыми и рассчитывали удержать эту позицию и, возможно, приблизиться к третьему месту. 

Сделать этого не удалось, так что придется серьезно поработать в Вири и Энстоуне, чтобы получить от машины максимум возможного». 

После недавнего усиления McLaren Alpine опустилась на шестую строчку Кубка конструкторов. Пилоты команды из Энстоуна Пьер Гасли и Эстебан Окон начнут воскресную гонку в Спа с 12-й и 14-й позиций. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Ф1 задержала квалификацию спринта. А что, если ее отменят совсем?
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Формула 1
Гран При Бельгии

Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем Норрис остался доволен квалификацией с «уничтоженным» днищем

Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

Формула 1
Гран При Бельгии

Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом Леклер объяснил сильную квалификацию в Спа. Дело в нем самом

Мекис окончательно ушел из Ferrari

Мекис окончательно ушел из Ferrari

Формула 1
Гран При Бельгии

Мекис окончательно ушел из Ferrari Мекис окончательно ушел из Ferrari

Больше от
Отмар Сафнауэр
Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Формула 1
Гран При Бельгии

Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1 Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

Формула 1
Гран При Канады

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать

Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать

Формула 1
Гран При Бахрейна

Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать

Alpine Больше от
Alpine
Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Формула 1

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Формула 1
Гран При Венгрии

Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии

Самое важное:

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле Марко: Наконец-то Перес очнулся и перестал грезить о титуле

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

F1 Формула 1

Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года Мнение: что в действительности стоит за войной мотористов вокруг регламента 2026 года

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

F1 Формула 1

Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца Куда перейдут бывшие руководители Alpine? Слухи от Кравитца

Стартовая решетка Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.