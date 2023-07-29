За что уволили Сафнауэра? Новый босс Alpine объяснил
По словам Бруно Фамена, прежний руководитель команды смотрел на вопросы ее развития иначе, чем руководители концерна
По ходу Гран При Бельгии стало известно, что Alpine прекращает сотрудничество с Отмаром Сафнауэром, который возглавлял французский коллектив полтора последних года.
Решение принял генеральный директор Renault Лука де Мео – неделей раньше он же заменил главу бренда Alpine Лорана Росси на Филиппа Криефа.
Новым руководителем команды стал Бруно Фамен, который присутствовал в Спа. Он объяснил, что именно стало причиной увольнения его предшественника.
«Мы по-разному оценивали сроки выхода на тот уровень, к которому стремимся, потому и решили расстаться», – объяснил француз.
По просьбе Motorsport.com Фамен уточнил: «Думаю, у нас были расхождения в том, как добиться этого. Это касается и сроков, и способов».
Кроме Сафнауэра, из Энстоуна ушли спортивный директор Алан Пермейн и глава технического штаба Пэт Фрай – последний уже с ноября начнет работу в Williams.
Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Несмотря на все это, в Alpine не собираются отказываться от изначального «плана 100 гонок» – именно такой срок после переименования команды перед стартом сезона-2021 установили большие боссы для возвращения в число лидеров.
«Сейчас наша программа достигла второго этапа, – сказал Фамен. – Мы не откатываемся назад и продолжаем движение вперед.
Понятно, что изменения масштабны, но также они дают нам возможность перегруппироваться и двигаться вперед еще быстрее. Главная задача неизменна – как можно быстрее выигрывать гонки и титулы. Нам нужно сделать машины сильнее, прибавлять от гонки к гонке, от сезона к сезону.
Разумеется, это непросто. Мы понимали, что смена регламента открывает хорошие возможности и нацеливались использовать ее, но шаг вперед оказался недостаточным.
Но мы будем прибавлять, пока не добьемся желаемого».
Говоря о своих первоочередных задачах, руководитель Alpine отметил: «Я выясню, какова реальная ситуация в команде. На это потребуется некоторое время.
Сейчас результаты не соответствуют ожиданиям. Год назад мы стали четвертыми и рассчитывали удержать эту позицию и, возможно, приблизиться к третьему месту.
Сделать этого не удалось, так что придется серьезно поработать в Вири и Энстоуне, чтобы получить от машины максимум возможного».
После недавнего усиления McLaren Alpine опустилась на шестую строчку Кубка конструкторов. Пилоты команды из Энстоуна Пьер Гасли и Эстебан Окон начнут воскресную гонку в Спа с 12-й и 14-й позиций.
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