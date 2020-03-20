За что мы любим Гран При Монако?

Вчера вечером стало известно о том, что коронавирус нанес по Формуле 1, пожалуй, свой самый сильный удар. В 2020 году не состоится Гран При Монако, который без единого перерыва входил в календарь Ф1 с 1955 года. На фоне размеров маленького княжества масштаб Гран При особенно заметен: только на подготовку городской трассы уходит шесть недель, еще три требуются для ее демонтажа. По этой причине перенести Гран При в Монте-Карло на какую-либо иную дату физически невозможно.

Гран При Монако считается чуть ли не самой престижной гонкой в мире и уж точно является самой знаменитой гонкой Формулы 1. Но что же делает Гран При Монако таким особенным? Вот вам пять причин.

1. Символ независимости Монако

Своим появлением Гран При Монако напрямую обязан сепаратистским настроениям местных жителей. В 20-е годы за автоспорт в княжестве уже отвечал местный автоклуб, но он считался всего лишь одной из региональных французских организаций.

Однако сам автоклуб Монако активно желал получить международный статус: все же он целую страну представляет. «Ну какая вы страна, у вас даже ни одной международной гонки не проводится», – отвечали тогдашние европейские чиновники.

Монегасков такое положение дел, понятно, не устраивало. В те годы местный автоклуб уже организовывал вполне себе международное Ралли Монте-Карло. Однако оно проходило преимущественно по дорогам на территории Франции – так что, его наличие за аргумент не принималось.

Именно тогда в автоклубе решили уговорить князя Монако Луи II провести гонку мирового уровня внутри самого княжества – настоящий Гран При.

Старт одной из довоенных гонок в Монако Фото: Motorsport Images

Но где это сделать? Места для строительства автодрома в Монако нет. С одной стороны море, с другой горы, а между ними – двухкилометровая полоска суши, застроенная шедеврами архитектуры. В итоге приняли единственное возможное решение – отдать под трассу городские улицы. И Гран При действительно удался!

2. Самая живописная трасса

Монако – часть того самого Лазурного берега Средиземного моря, первой, и от того – наиболее элитарной курортной зоны в мире. Именно здесь впервые в Старом свете популярность обрел пляжный вид отдыха. В нескольких десятках километров расположены Ницца и Канны, так что до княжества от них легко добраться на автомобиле.

Как столь маленькой стране стать преуспевающей? Рецепт прост: разрешить богатым людям делать здесь то, что в иных местах им не дозволяется. А именно: играть в азартные игры и (почти) не платить налоги.

В результате Монако превратилась в страну, где богатые, а особенно очень богатые люди предпочитают отдыхать и тратить заработанные миллионы. Важно подчеркнуть, что речь не о состоянии, а именно о доходах. Если вам принадлежат заводы, газеты и пароходы, но все заработанные средства вы вкладываете в расширение бизнеса, а сами живете скромно, то приезжать в Монако вам нет смысла. Но если вам полагаются семизначные гонорары, с которых требуется заплатить налоги, то Монте-Карло – ваш домашний адрес.

Вот почему здесь всегда много знаменитостей из киноиндустрии и шоу-бизнеса, которые смотрят за гонкой с балконов роскошных отелей, вилл, или с собственных яхт, удобно пришвартованных в портовой зоне.

Себастьян Феттель, Ferrari SF90 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

А еще городская трасса Монте-Карло – единственная в календаре чемпионата, часть которой проходит по тоннелю. Что поделать, по прибрежным утесам дорогу без серпантинов и тоннелей не построить.

3. Особая церемония награждения

Поскольку Гран При Монако гораздо старше Формулы 1, традиции чемпионата маленькому прибрежному княжеству не указ. Победителей тут награждают совсем иначе, нежели на других этапах чемпионата.

После завершения гонки призеры идут за наградами, бросив машины непосредственно на отгороженном судьями участке стартовой прямой. Причем подиум в Монако появился только в 2017 году. До этого награждение происходило прямо в княжеской ложе на трибунах.

2015 год. Победитель Нико Росберг удостоен поздравлений от княгини Монако Шарлен Фото: XPB Images

Награждает победителей всегда сама княжеская чета. Причем кубки вручаются до того, как в честь победителей прозвучат гимны – на все остальных трассах порядок обратный.

Традиция личного вручения призов сувереном государства отчасти и стала причиной отмены Гран При в 2020 году. Все дело в том, что коронавирусом заразился сам правитель Альберт II. И хотя у относительно молодого и крепкого князя есть все шансы поправиться к концу мая, когда должен был состояться Гран При, организаторы решили не рисковать.

4. Непредсказуемость гонок

Трасса в Монако проходит по узким городским улицам и изобилует крутыми поворотами. На примере прошлогодней гонки можно убедиться, как сложно здесь обгонять, даже имея преимущество в скорости. Тогда лидер Льюис Хэмилтон жаловался на сильный износ резины, но ехавший следом Макс Ферстраппен так и не сумел этим воспользоваться.

Трасса в Монте-Карло – самая медленная в календаре Ф1, но в то же время она особенно требовательна к мастерству пилотов. Да, обгонять здесь трудно. Но ехать на пределе скорости – еще труднее!

Для примера можно вспомнить сумасшедший этап 1996 года. Квалификацию тогда выиграл Михаэль Шумахер, но уже на первом круге, пытаясь удержаться за выигравшим старт Деймоном Хиллом, Михаэль попал в аварию. Сам Хилл лидировал на протяжении 40 кругов, пока в тоннеле у него не взорвался двигатель. Вперед вышел Жан Алези, но и его постигла неудача из-за поломки подвески. В итоге гонку выиграл Оливье Панис, который стартовал 14-м и до последнего оборонялся от атак Дэвида Култхарда. Финишную черту тогда вообще пересекли только три машины, а победа так и осталась для Паниса единственной в карьере.

Победитель Гран При Монако Оливье Панис Фото: Motorsport Images

О том, что это необычная трасса, свидетельствует и статистика побед, которая у Монако существенно отличается от Формулы 1 в целом. Так, больше всего чемпионских титулов у Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, однако в Монако чаще всего побеждал Айртон Сенна – шесть раз против всего трех побед у Хэмилтона.

Кубок конструкторов в Формуле 1 чаще всего доставался Ferrari, однако в Монако Скудерия только на втором месте, позади McLaren и лишь ненамного опережая Mercedes – последней, правда, засчитаны три довоенные победы.

5. Самая гоночная страна в мире

В интернете часто пишут, что больше всего гонщиков на душу населения в мире встречается в Финляндии. Финнов в Формуле 1 действительно немало, что уж говорить про ралли. Однако Монако с его населением в 37 тысяч человек готово с Финляндией поспорить.

Считаем: Шарль Леклер, действующий пилот команды Ferrari и один из самых успешных монегасков в Формуле 1. Луи Широн – обладатель звания самого возрастного участника гонки Формулы 1. В 1955 году на домашнем Гран При Монако он финишировал шестым, когда ему было уже 55 лет. За 24 года до этого, в 1931 году Широн выиграл Гран При Монако на Bugatti, правда, тогда чемпионата Формулы 1 еще не было.

Было еще два уроженца Монако в Формуле 1, которые, правда, не добились больших успехов. А именно Андре Тестю и Оливье Беретта. Но согласитесь, все же неслабо, когда на одну маленькую страну пилотов Ф1 пришлось больше, чем на всю Россию!

Но главное, впрочем, не это. Монако – дом для многих гонщиков Формулы 1, привлеченных хорошим климатом, местными красотами и налоговыми льготами. Здесь живет Нико Росберг, а налоговыми резидентами являются Льюис Хэмилтон, Мика Хаккинен, Фелипе Масса, Дэвид Култхард. Да что уж там, наш Даниил Квят тоже в Монако не чужой.

Нико Росберг и Джеки Стюарт на Гран При Монако 2019 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

В этом плане самым показательным стал случай 1988 года. Тогда в Гран При лидировал будущий король этой трассы Айртон Сенна. Однако на 67-м круге он неожиданно допустил ошибку и разбил свой болид о барьер.

Расстроенный, Сенна вылез из машины и… просто пошел домой – благо жил он совсем недалеко. До самого вечера команда не видела его и ничего о нем не слышала.

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