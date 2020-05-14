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За 50 лет до Сайнса с Леклером в Ferrari выступали гонщики еще младше. Мы их нашли

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За 50 лет до Сайнса с Леклером в Ferrari выступали гонщики еще младше. Мы их нашли
Автор:
, шеф-редактор
14 мая 2020 г., 11:50

В последний раз Скудерию представляли настолько молодые пилоты в 1968 году. Это были Жаки Икс и Крис Эймон, которым было 23 и 24 года соответственно

Сегодня команда Формулы 1 Ferrari объявила состав пилотов на сезон-2021. Гонщиками итальянского коллектива станут 26-летний Карлос Сайнс и 23-летний Шарль Леклер. Вернее, сейчас каждому из них на год меньше: 26 и 23 им исполнится к моменту старта следующего чемпионата.

Такой возраст сделает пару Сайнс-Леклер самым молодым дуэтом Ferrari за последние 50 лет. Скудерия традиционно предпочитает заключать контракт с опытными пилотами, которые уже успели добиться успеха в других командах. Подписание двух молодых гонщиков не вписывалось в стратегию Ferrari последних десятилетий.

Но если изучить историю, окажется, что команда из Маранелло не всегда делала выбор в пользу проверенных пилотов. В 1968 году Скудерия пригласила еще более юных гонщиков. В том сезоне пилотами Ferrari стали 23-летний Жаки Икс и 24-летний Крис Эймон.

Икс боролся за титул: бельгиец выиграл одну гонку и стал четвертым в общем зачете. Сезон Эймона сложился менее удачно. Крис сошел с дистанции в семи из 11 Гран При, в которых принял участие, и завершил чемпионат-68 на десятом месте. В дальнейшем Икс одержал еще 7 побед в Формуле 1 и шесть раз выигрывал «24 часа Ле-Мана», а Эймон так и не смог победить и завершил карьеру в Ф1 в возрасте 33 лет. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Крис Эймон , Жаки Икс , Карлос Сайнс В Магазин , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Антон Погорельский

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