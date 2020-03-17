За 35 лет до Мельбурна. Когда Ф1 в последний раз отменяла Гран При по ходу уик-энда

Работы поручили выполнить компании HydroCar, которая специализировалась на дорожном строительстве с использованием самых современных на тот момент технологий и материалов, включая добавки в асфальтовую смесь на основе термопластика

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*мы знаем, что следующие несколько кадров сделаны в 2016 году на «Хунгароринге». Но они как нельзя лучше подходят в качестве иллюстраций. Просим отнестись с пониманием