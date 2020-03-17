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За 35 лет до Мельбурна. Когда Ф1 в последний раз отменяла Гран При по ходу уик-энда

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За 35 лет до Мельбурна. Когда Ф1 в последний раз отменяла Гран При по ходу уик-энда
Автор:
, Ответственный редактор
17 мар. 2020 г., 12:35

Неприятная для всех поклонников спорта история в Альберт-парке стала крайне редким, но все же не единственным прецедентом, когда этап Ф1 пришлось останавливать и переносить на более поздний срок. Подобная история уже имела место в 1985-м

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Работы поручили выполнить компании HydroCar, которая специализировалась на дорожном строительстве с использованием самых современных на тот момент технологий и материалов, включая добавки в асфальтовую смесь на основе термопластика

Работы поручили выполнить компании HydroCar, которая специализировалась на дорожном строительстве с использованием самых современных на тот момент технологий и материалов, включая добавки в асфальтовую смесь на основе термопластика
12/45

*мы знаем, что следующие несколько кадров сделаны в 2016 году на «Хунгароринге». Но они как нельзя лучше подходят в качестве иллюстраций. Просим отнестись с пониманием

Журналистам, которые съехались в Арденны в первый уик-энд июня, с гордостью раздали пресс-релиз о «более прочном покрытии для гонок, позволяющем устранить аквапланирование, повысить уровень сцепления шин с трассой, а также сделать трассу по-настоящему всепогодной»

Журналистам, которые съехались в Арденны в первый уик-энд июня, с гордостью раздали пресс-релиз о «более прочном покрытии для гонок, позволяющем устранить аквапланирование, повысить уровень сцепления шин с трассой, а также сделать трассу по-настоящему всепогодной»
13/45

Добавки из резиноподобного полимера, громко именовавшиеся «внутренней структурой подавления нагрузки», должны были позволить гонщикам гораздо быстрее проходить многочисленные повороты и исключить образование луж в дождь

Добавки из резиноподобного полимера, громко именовавшиеся «внутренней структурой подавления нагрузки», должны были позволить гонщикам гораздо быстрее проходить многочисленные повороты и исключить образование луж в дождь
14/45

Правда, никакого дождя в дни уик-энда не было и в помине. Погода выдалась не просто летней, но и по-настоящему жаркой. В паддоке и на трибунах царило прекрасное настроение

Правда, никакого дождя в дни уик-энда не было и в помине. Погода выдалась не просто летней, но и по-настоящему жаркой. В паддоке и на трибунах царило прекрасное настроение
15/45

Фотограф: LAT Images

Первая же тренировка подтвердила, что новый асфальт и впрямь позволяет ехать гораздо быстрее. Микеле Альборето из Ferrari, ставший лучшим, скинул со времени поула 1983 года восемь (!) секунд

Первая же тренировка подтвердила, что новый асфальт и впрямь позволяет ехать гораздо быстрее. Микеле Альборето из Ferrari, ставший лучшим, скинул со времени поула 1983 года восемь (!) секунд
16/45

Фотограф: LAT Images

Пришло время пятничной квалификации, фаворитом которой считался Айртон Сенна. После перехода в Lotus бразилец был просто неудержим. До Спа он выиграл поулы трех предыдущих Гран При

Пришло время пятничной квалификации, фаворитом которой считался Айртон Сенна. После перехода в Lotus бразилец был просто неудержим. До Спа он выиграл поулы трех предыдущих Гран При
17/45

Фотограф: Sutton Images

Однако Айртон никогда прежде не выступал в Спа. Кроме того, по ходу квалификации он потерял время из-за проблем в электросистеме, а на решающем круге уперся в Tyrrell Штефана Беллофа перед Красной водой. Итогом стало лишь третье время, а первенствовал вновь Альборето

Однако Айртон никогда прежде не выступал в Спа. Кроме того, по ходу квалификации он потерял время из-за проблем в электросистеме, а на решающем круге уперся в Tyrrell Штефана Беллофа перед Красной водой. Итогом стало лишь третье время, а первенствовал вновь Альборето
18/45

Фотограф: LAT Images

Однако в пятницу вечером паддок говорил вовсе не об этом – все отметили, что по ходу дня состояние асфальта постепенно портилось, в некоторых местах появились деформации и другие нехорошие признаки

Однако в пятницу вечером паддок говорил вовсе не об этом – все отметили, что по ходу дня состояние асфальта постепенно портилось, в некоторых местах появились деформации и другие нехорошие признаки
19/45

Фотограф: LAT Images

Оказалось, что дождливая зима задержала укладку нового покрытия. По технологии оно должно было отлежаться 60 дней до начала первых заездов. Бельгийцы настаивали, что для смеси от HydroCar этот срок можно сократить до 50. Но беда была в том, что укладку завершили всего за 14 дней до Гран При!

Оказалось, что дождливая зима задержала укладку нового покрытия. По технологии оно должно было отлежаться 60 дней до начала первых заездов. Бельгийцы настаивали, что для смеси от HydroCar этот срок можно сократить до 50. Но беда была в том, что укладку завершили всего за 14 дней до Гран При!
20/45

*снова «Хунгароринг»

Там, где трасса проходила по дорогам общего пользования, покрытие более-менее держалось – обычный дорожный трафик помог лучше «укатать» его. Но на использовавшейся только в гонках части и в знаменитой Автобусной остановке боковая нагрузка от огромных сликов 800-сильных машин Ф1 оказалась асфальту не по зубам

Там, где трасса проходила по дорогам общего пользования, покрытие более-менее держалось – обычный дорожный трафик помог лучше «укатать» его. Но на использовавшейся только в гонках части и в знаменитой Автобусной остановке боковая нагрузка от огромных сликов 800-сильных машин Ф1 оказалась асфальту не по зубам
21/45

Фотограф: Эрколе Коломбо

На фото – Герхард Бергер и глава Arrows Джеки Оливер изучают покрытие

Найджел Мэнселл, взяв с собой нескольких журналистов, отправился на один из участков трассы, где голыми руками выломал из асфальта несколько фрагментов

Найджел Мэнселл, взяв с собой нескольких журналистов, отправился на один из участков трассы, где голыми руками выломал из асфальта несколько фрагментов
22/45

Фотограф: LAT Images

Помимо прочих факторов, сказалась и жара: из-за нее нагрузка на «пластиковый» асфальт стала еще больше, что усугубило ситуацию

Помимо прочих факторов, сказалась и жара: из-за нее нагрузка на «пластиковый» асфальт стала еще больше, что усугубило ситуацию
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Фотограф: XPB Images

Впрочем, излишне нагнетать ситуацию никто не собирался. В то время Ф1 часто выступала на американских улицах с их многочисленными кочками, да и в целом до появления зеркально ровных трасс оставалась еще примерно пара десятков лет. Организаторы пообещали, что до субботы все исправят

Впрочем, излишне нагнетать ситуацию никто не собирался. В то время Ф1 часто выступала на американских улицах с их многочисленными кочками, да и в целом до появления зеркально ровных трасс оставалась еще примерно пара десятков лет. Организаторы пообещали, что до субботы все исправят
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Фотограф: Sutton Images

На фото – Гран При Детройта

Наутро гонщики продолжили уик-энд, выехав на вторую тренировку. Машины проезжали круг за кругом…

Наутро гонщики продолжили уик-энд, выехав на вторую тренировку. Машины проезжали круг за кругом…
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Фотограф: LAT Images

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Автор Александр Кабановский

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