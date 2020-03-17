История
За 35 лет до Мельбурна. Когда Ф1 в последний раз отменяла Гран При по ходу уик-энда
Неприятная для всех поклонников спорта история в Альберт-парке стала крайне редким, но все же не единственным прецедентом, когда этап Ф1 пришлось останавливать и переносить на более поздний срок. Подобная история уже имела место в 1985-м
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История гоночной трассы «Спа-Франкоршам» началась еще в 20-е годы прошлого века, когда местные энтузиасты Жюль де Тьер и Анри-Ланглуа ван Офем предложили проводить соревнования на быстрых дорожках в арденнских предгорьях
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Кольцо длиной почти в 15 км быстро завоевало популярность у участников и зрителей – оно представляло собой большой треугольник, вершинами которого были городок Спа, деревни Ставело и Мальмеди
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Может показаться невероятным, но и в наши дни для гонок используется значительная часть тех самых дорог, что и век назад. Вот кадр 1931 года – нынешний Источник (который покорился не всем) и спуск к Красной воде…
Фотограф: LAT Images
…а вот Стирлинг Мосс лидирует на старте гонки 1956-го – этот вид нельзя спутать ни с одним другим
Фотограф: LAT Images
А вот такой ракурс едва ли знаком нынешним болельщикам. Это быстрая «эска» Masta Kink, где машины мчались мимо домов и фонарных столбов
Фотограф: LAT Images
На этом участке в гонке 1966 года молодой Джеки Стюарт попал в аварию, которую называл самой серьезной в карьере. Его машина вылетела с асфальта и перевернулась, а ее топливный бак лопнул. Хорошо, что Грэм Хилл остановился и вытащил зажатого в кокпите без сознания шотландца
Фотограф: Sutton Images
Позже, возглавив борьбу за безопасность в Ф1, Стюарт добился исключения трассы в Спа из календаря. В последний раз этап на 15-километровом кольце прошел в 1970-м
Фотограф: LAT Images
При этом гонки по-прежнему приезжали в Спа – здесь проходили этапы чемпионата мира по гонкам на выносливость и знаменитый суточный марафон для кузовной техники
Фотограф: LAT Images
Однако местные организаторы не смирились с потерей Ф1 – в 1979-м они вложили невероятные для того времени 3 миллиона фунтов в строительство нового искусственного участка, а в 1983-м вновь провели Гран При
Фотограф: LAT Images
Гонщики остались в восторге от новой версии трассы – признав, что она сохранила прежний дух. Поначалу организаторы Ф1 планировали чередовать гонки в Спа и Золдере, но под давлением всего паддока от этой идеи отказались, и с 1985-го Гран При прочно прописался в Арденнах
Фотограф: LAT Images
Но еще до этого, в конце 1984-го, представители трассы запросили у FIA разрешения перестелить асфальт, чтобы частые для этих мест дожди доставляли пилотам меньше неприятностей
Работы поручили выполнить компании HydroCar, которая специализировалась на дорожном строительстве с использованием самых современных на тот момент технологий и материалов, включая добавки в асфальтовую смесь на основе термопластика
*мы знаем, что следующие несколько кадров сделаны в 2016 году на «Хунгароринге». Но они как нельзя лучше подходят в качестве иллюстраций. Просим отнестись с пониманием
Журналистам, которые съехались в Арденны в первый уик-энд июня, с гордостью раздали пресс-релиз о «более прочном покрытии для гонок, позволяющем устранить аквапланирование, повысить уровень сцепления шин с трассой, а также сделать трассу по-настоящему всепогодной»
Добавки из резиноподобного полимера, громко именовавшиеся «внутренней структурой подавления нагрузки», должны были позволить гонщикам гораздо быстрее проходить многочисленные повороты и исключить образование луж в дождь
Правда, никакого дождя в дни уик-энда не было и в помине. Погода выдалась не просто летней, но и по-настоящему жаркой. В паддоке и на трибунах царило прекрасное настроение
Фотограф: LAT Images
Первая же тренировка подтвердила, что новый асфальт и впрямь позволяет ехать гораздо быстрее. Микеле Альборето из Ferrari, ставший лучшим, скинул со времени поула 1983 года восемь (!) секунд
Фотограф: LAT Images
Пришло время пятничной квалификации, фаворитом которой считался Айртон Сенна. После перехода в Lotus бразилец был просто неудержим. До Спа он выиграл поулы трех предыдущих Гран При
Фотограф: Sutton Images
Однако Айртон никогда прежде не выступал в Спа. Кроме того, по ходу квалификации он потерял время из-за проблем в электросистеме, а на решающем круге уперся в Tyrrell Штефана Беллофа перед Красной водой. Итогом стало лишь третье время, а первенствовал вновь Альборето
Фотограф: LAT Images
Однако в пятницу вечером паддок говорил вовсе не об этом – все отметили, что по ходу дня состояние асфальта постепенно портилось, в некоторых местах появились деформации и другие нехорошие признаки
Фотограф: LAT Images
Оказалось, что дождливая зима задержала укладку нового покрытия. По технологии оно должно было отлежаться 60 дней до начала первых заездов. Бельгийцы настаивали, что для смеси от HydroCar этот срок можно сократить до 50. Но беда была в том, что укладку завершили всего за 14 дней до Гран При!
*снова «Хунгароринг»
Там, где трасса проходила по дорогам общего пользования, покрытие более-менее держалось – обычный дорожный трафик помог лучше «укатать» его. Но на использовавшейся только в гонках части и в знаменитой Автобусной остановке боковая нагрузка от огромных сликов 800-сильных машин Ф1 оказалась асфальту не по зубам
Фотограф: Эрколе Коломбо
На фото – Герхард Бергер и глава Arrows Джеки Оливер изучают покрытие
Найджел Мэнселл, взяв с собой нескольких журналистов, отправился на один из участков трассы, где голыми руками выломал из асфальта несколько фрагментов
Фотограф: LAT Images
Помимо прочих факторов, сказалась и жара: из-за нее нагрузка на «пластиковый» асфальт стала еще больше, что усугубило ситуацию
Фотограф: XPB Images
Впрочем, излишне нагнетать ситуацию никто не собирался. В то время Ф1 часто выступала на американских улицах с их многочисленными кочками, да и в целом до появления зеркально ровных трасс оставалась еще примерно пара десятков лет. Организаторы пообещали, что до субботы все исправят
Фотограф: Sutton Images
На фото – Гран При Детройта
Наутро гонщики продолжили уик-энд, выехав на вторую тренировку. Машины проезжали круг за кругом…
Фотограф: LAT Images
…заметно выросло число пилотских ошибок…
Фотограф: LAT Images
…вот только со скоростью творилось что-то странное. Если накануне на преодоление круга требовалось менее двух минут, то теперь никому, несмотря на все усилия, не удавалось выйти даже из 2:20
Фотограф: LAT Images
И спустя полсаса с начала сессии как-то само собой вышло так, что все машины вернулись в боксы, и над Арденнами повисла тишина. Вместе с немым вопросом: а что, собственно говоря, происходит?
Фотограф: LAT Images
За ответом все отправились по единственно возможному адресу – к Берни Экклстоуну
Фотограф: LAT Images
В ходе стихийного собрания, которое коммерческий босс Ф1 вел прямо на лестничном пролете, и выяснилась правда: вместо того, чтобы локально подправить асфальт в проблемных местах, его почему-то решили переложить по всей ширине трассы, причем предосторожности ради сделали это сразу в нескольких поворотах
Фотограф: Sutton Images
Новые участки, как и положено свежеуложенному асфальту, были скользкими. А объехать их, изменив траекторию, пилоты не могли. Ситуация окончательно вышла из-под контроля
Фотограф: LAT Images
Экклстоун дал бельгийским организаторам время до шести вечера, отменив все заезды. Те пытались как-то исправить положение…
Фотограф: Эрколе Коломбо
…задействовали все средства, какие могли…
Фотограф: LAT Images
…но эти усилия явно были запоздалыми
Фотограф: LAT Images
Когда время истекло, на трассу отправилась проверочная комиссия – от пилотов в нее вошли Нельсон Пике, Элио де Анжелис и Дерек Уорик
Фотограф: Sutton Images
Причем Пике сидел за рулем фургона, на котором инспекторы поехали на трассу!
Фотограф: Sutton Images
Вердикт оказался предсказуемым. Все понимали, что гоняться на трассе в ее текущем состоянии просто небезопасно. И в 8 вечера прозвучало официальное объявление об остановке Гран При и его переносе на более поздний срок
Фотограф: Sutton Images
На фото – Берни и глава международной федерации FISA Жан-Мари Балестр
Болельщики, приехавшие на трассу ранним воскресным утром, могли увидеть, как из боксов выезжает Ferrari. Увы, это был грузовик Ferrari, направлявшийся обратно на базу в Маранелло
Фотограф: Sutton Images
Один из журналистов грустно пошутил, что он, похоже, проспал целый день, и на дворе уже понедельник
Фотограф: Sutton Images
Единственное, что организаторы смогли предложить болельщикам – перенесли на время, предназначенное для Ф1, гонку «младшей» Формулы 3000. Но песок, как водится, оказался неважной заменой овсу
Фотограф: LAT Images
Стоит отметить, что асфальт в целом справился с 400-сильными машинами Ф3000 – но на фото видно, что даже под куда меньшими нагрузками он начал ощутимо крошиться в поворотах
Фотограф: Sutton Images
Организаторов Гран При Бельгии оштрафовали за случившееся на 10 тысяч долларов…
Фотограф: XPB Images
…а для гонки удалось найти новое место в календаре в середине сентября. На этот раз никаких проблем с покрытием уже не было. С поула под дождем стартовал Ален Прост…
Фотограф: Sutton Images
…а к финишу первым – уже по сухому асфальту – приехал Айртон Сенна
Фотограф: Sutton Images
Из участников июньского Гран При в сентябре на старт не вышел лишь Штефан Беллоф – за время, пока гонку готовились провести заново, талантливый немец вернулся в Спа на этап чемпионата по гонкам на выносливость – и попал в смертельную аварию в «Красной воде»…
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский
За 35 лет до Мельбурна. Когда Ф1 в последний раз отменяла Гран При по ходу уик-энда
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