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Формула 1 Новости

За 15 Гран При в Ф1 было уже 16 дорогих аварий

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В сумме эти повреждения стоили командам не меньше 4 млн долларов

За 15 Гран При в Ф1 было уже 16 дорогих аварий

C 2021 года в Формуле 1 были введены потолки бюджетов, которые ограничивают расходы команд по ходу сезона. Помимо различных стандартных трат, которые пришлось урезать, команды Ф1 подвержены и нестандартным. Например, расходам на ремонт машин после аварий.

Ранее такие траты могли беспокоить только бедные коллективы, но сейчас аварии одинаково бьют по всем командам – чтобы починить машину, приходится уменьшать бюджет на развитие болида или какую-то иную сферу. При этом, аварий в 2021 году стало больше, чем раньше. 

На данный момент состоялось 15 Гран При, и 28 раз их сессии прерывались красными флагами из-за каких-либо инцидентов. 16 раз стоимость аварии составляла более четверти миллионов долларов. Это аварии Юки Цуноды, Валттери Боттаса и Джорджа Расселла в Имоле, Мика Шумахера в Монако и Будапеште, Цуноды, Лэнса Стролла и Макса Ферстаппена в Баку, Себастьяна Феттеля в Шпильберге, Ферстаппена в Сильверстоуне, Шарля Леклера и Серхио Переса в Будапеште, Ландо Норриса в Спа, Николя Латифи в Зандфорте и Пьера Гасли в Монце.

Восемь раз подобные аварии пришлись на гонки, четыре раза на квалификации, один раз на спринт и трижды на тренировки.

26 раз повреждения от аварий обходились командам в сумму от 100 до 250 тысяч долларов, еще 20 раз – от 10 тысяч до 100. 

Дважды команды заявляли о расходах более, чем в 1 млн долларов по итогам аварий. Так Mercedes оценил ремонт машины Боттаса в Имоле, а Red Bull – болида Ферстаппена в Сильверстоуне. Однако названные суммы могут оказаться правдивыми лишь в том случае, если все детали на болиде были новыми. Чего в Ф1 практически не случается.

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