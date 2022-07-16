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В начале июля Карлос Сайнс покорил вершину, к которой шел много лет. Сначала он завоевал поул Гран При Великобритании, став 104-м человеком в истории, кому удалось завоевать поул в Ф1. На следующий день после яркой и непростой гонки испанец покорил вершину подиума – с 1950 года до него подобного добились 111 пилотов.

Обращаясь к 123 тысячам болельщиков на трибунах «Сильверстоуна», полный эмоций гонщик Ferrari вспомнил, что именно на этой трассе он добился своих самых первых успехов, когда только-только перешел в «большие» гонки из картинга.

«Спасибо им всем, – сказал гонщик, отвечая на вопрос интервьюера Дженсона Баттона о зрителях. – Знаете, для меня Сильверстоун занимает особое место. Именно здесь я одержал свою первую победу, выступая в 2010 году в Формуле BMW. И первый поул завоевал тоже здесь.

Прошло 12 лет – и вот я добился того же самого реpультата, выступая за Ferrari. Так что для меня эта трасса стоит особняком, и я благодарен всем, кто следил за моим выступлением и радовался успеху».

Мы решили отыскать в летописях истории свидетельства давнишних успехов Карлоса – и оказалось, что его красивые слава немного расходятся с протоколами.

Карлос Сайнс, Eurointernational, на трассе Формулы BMW. 2010 год Фото: JEP / Motorsport Images

Дело в том, что победа в Сильверстоуне вовсе не была для Сайнса первой в карьере. В том же 2010 году, еще до старта европейского сезона, доктор Марко отправил 15-летнего испанца через полмира в Куала-Лумпур – набраться опыта в азиатской Формуле BMW. Дебютанту предстояло провести шесть гоночных заездов на знаменитом «Сепанге».

Именно там Карлос впервые в жизни стал победителем автомобильной гонки. Гонщик стал сильнейшим даже дважды, но вот квалификация ему так и не покорилась. Будущую звезду Ф1 опередил другой мальчишка с логотипом Red Bull на комбинезоне – его звали Даниил Квят (их фото ниже никого не сможет оставить равнодушным).

Сайнс же стартовал первым, причем в двух заездах, но лишь благодаря регламенту. Один поул достался ему за победу в предыдущей гонке, второй испанец получил по той причине, что при формировании решетки учитывалось второе лучшее время, показанное по ходу квалификации.

Карлос проехал свои попытки невероятно стабильно – за 2:11.159 и 2:11.168. Время Квята составило 2:11.061 и принесло ему поул, но вот следующий результат уфимца составил лишь 2:11.316. Так что по второму времени лучшим стал Сайнс – но победой в квалификации его результат все равно не был.

Даниил Квят и Карлос Сайнс на этапе Формулы BMW, 2010 год

Но вернемся в Сильверстоун, куда европейская Формула BMW приехала в июле 2010-го. Тогда эти смешные машинки с мотоциклетными моторчиками выступали в рамках уик-энда Гран При.

Одна квалификация вновь определяла порядок старта в обеих гонках – и на этот раз Сайнс стал лучшим в обеих протоколов. Что интересно, среди участников того уик-энда были будущий чемпион мира по ралли-кроссу Тимми Хансен, победитель «24 часов Ле-Мана» Ком Ледогар, тот же Квят и еще несколько известных в дальнейшем пилотов, но на одном круге угнаться за испанцем никому из них не удалось.

Однако затем пришло время гонок.

Карлос Сайнс, Eurointernational Фото: Sutton Images

Старт первой из них Карлос проиграл. Как тут не вспомнить, что в 2022-м Макс Ферстаппен тоже смог опередить пилота Ferrari в первой попытке – той, которую прервали красными флагами после зрелищной аварии Гуаньюя Чжоу.

«Сайнс завоевал поул гонки, которая для него была всего 13-й в жизни, – находим мы описание событий 2010 года в еженедельнике Autosport. – Но на старте он замешкался и оказался позади Джека Харви.

Более того, на первом круге испанец пропустил еще и Робина Фрейнса. Сайнс был явно потрясен таким началом и в следующем повороте оставил дверь открытой, чем воспользовался Факу Регалья.

Пока впереди Харви и Фрейнс сражались за лидерство, Сайнс пытался хоть как-то реабилитироваться за проваленное начало. Он смог догнать Регалью и опередить его на шестом круге, что позволило подняться на подиум. Но два лидера к тому времени уехали слишком далеко, чтобы их можно было догнать.

Настроение Карлоса на подиуме не вызывало сомнений. Он знал, что допустил слишком много ошибок и упустил возможность использовать поул».

К счастью, возможность исправиться гонщик получил уже на следующий день.

Победный финиш Карлоса Сайнса, Eurointernational Фото: Sutton Images

Здесь мы вновь перенесемся в 2022 год. Помнится, на этапе в Бахрейне, где Скудерия добилась своего первого дубля за два с половиной года, Сайнс финишировал следом за своим напарником Шарлем Леклером и назвал уик-энд самым сложным с момента перехода в Скудерию.

Это показывает, что и по прошествии 12 лет гонщик по-прежнему отчаянно хочет стать сильнейшим.

В нынешнем сезоне у него есть явные сложности с адаптацией к особенностям поведения F1-75. Но испанец продолжает работу и не жалеет сил, чтобы вместе с командой найти пути решения проблемы. Нет сомнений, что эти усилия уже приносят свои плоды. Первые признаки такого подхода можно было разглядеть уже в далеком 2010-м в Формуле BMW.

«Во второй гонке Сайнс выглядел совершенно другим пилотом, – сообщает нам Autosport. – Он куда лучше стартовал, хотя все же не смог помешать Фрейнсу возглавить гонку.

Но было видно, что это ненадолго. На втором круге Карлос провел успешную атаку в повороте Бруклендс, после чего на Робина сразу начал наседать Харви.

Их сражение позволило Сайнсу одержать уверенную победу».

Сложно спорить, путь к вершине подиума в недавней гонке Ф1 оказался для испанца куда более сложным. Когда Карлос под аплодисменты журналистов вошел в зал для пресс-конференций, он справедливо заметил, что «когда вы делаете это, когда выигрываете Формуле 1, уже никто не сможет отобрать у вас этого».

Надо признать, что в равной степени эти слова справедливы и применительно к Формуле BMW.

Победитель гонки Карлос Сайнс, Eurointernational, на подиуме с призерами: Робином Фрейнсом, Josef Kaufmann Racing, второе место, и Джеком Харви, Fortec Motorsport, третье место Фото: Sutton Images