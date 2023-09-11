Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон
Сторона бразильца понадеялась, что семикратный чемпион мира согласится ради справедливости пожертвовать одним из своих титулов
Фелипе Масса всерьез намерился добиться от FIA и Формулы 1 пересмотра итогов сезона 2008 года. Главный аргумент бразильца в том, что босс чемпионата Берни Экклстоун знал о мошеннических действиях команды Renault на Гран При Сингапура, но не отменил итоги этого этапа, что и решило исход чемпионата.
Бывший гонщик собрал международную команду юристов, которые готовятся подать жалобу в британский суд и добиваться пересмотра спортивных результатов 15-летней давности, когда Фелипе уступил звание сильнейшего Льюису Хэмилтону.
Адвокат Бернарду Виана, фирма которого представляет интересы Массы в родной стране, недавно выразил надежду, что позицию его подзащитного поддержит… сам Хэмилтон.
«Льюис является важным послом спорта и всегда защищал принципы честности, – цитирует Виану Reuters. – Кроме того, он почетный гражданин Бразилии и очень любим бразильцами. Надеюсь, он поддержит нас.
При этом мы решительно ничего не имеем против самого Хэмилтона».
Между тем, представители Ferrari, за которую Фелипе выступал в том самом сезоне 2008 года, уже дали понять, что на их помощь тот может на рассчитывать.
Сдали назад
В том же интервью Виана затронул еще одну очень важную тему: он признал, что сторона Массы отказалась от установленных прежде жестких сроков и согласна ждать ответа FIA и Формулы 1 до середины октября.
Прежде бразильцы утверждали, что подадут иск в британский суд, если не увидят никакой реакции боссов спорта до 8 сентября.
Адвокат так объяснил изменения в позиции в интервью Motorsport.com: «Они попросили дать больше времени, и мы пошли им навстречу в качестве жеста доброй воли.
Пока у них остается время, и мы ждем ответа. Если он окажется адекватным, если они согласятся на переговоры с нами, тогда все в порядке.
Если же нет, мы продолжим движение вперед в рамках изначально выбранной правовой стратегии».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом
Слухи: Другович стал претендентом на место в Sauber
Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника
Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника
В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса
В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса
Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом
Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом
Самое важное:
Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре
Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре Марко назвал главную угрозу для Red Bull в Сингапуре
«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022
«Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022 «Постоянно испытывал боль». Норрис раскрыл неприятную правду про сезон-2022
Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника
Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника Макс или Льюис? Баттон рассказал, кого предпочел бы качестве напарника
В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса
В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса В Mercedes рассказали, почему затянулись переговоры о новом контракте Льюиса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.