Юристы Массы рассказали, на чью помощь рассчитывают в споре с Ф1. Это Хэмилтон

Фелипе Масса всерьез намерился добиться от FIA и Формулы 1 пересмотра итогов сезона 2008 года. Главный аргумент бразильца в том, что босс чемпионата Берни Экклстоун знал о мошеннических действиях команды Renault на Гран При Сингапура, но не отменил итоги этого этапа, что и решило исход чемпионата.

Бывший гонщик собрал международную команду юристов, которые готовятся подать жалобу в британский суд и добиваться пересмотра спортивных результатов 15-летней давности, когда Фелипе уступил звание сильнейшего Льюису Хэмилтону.

Адвокат Бернарду Виана, фирма которого представляет интересы Массы в родной стране, недавно выразил надежду, что позицию его подзащитного поддержит… сам Хэмилтон.

«Льюис является важным послом спорта и всегда защищал принципы честности, – цитирует Виану Reuters. – Кроме того, он почетный гражданин Бразилии и очень любим бразильцами. Надеюсь, он поддержит нас.

При этом мы решительно ничего не имеем против самого Хэмилтона».

Между тем, представители Ferrari, за которую Фелипе выступал в том самом сезоне 2008 года, уже дали понять, что на их помощь тот может на рассчитывать.

Сдали назад

В том же интервью Виана затронул еще одну очень важную тему: он признал, что сторона Массы отказалась от установленных прежде жестких сроков и согласна ждать ответа FIA и Формулы 1 до середины октября.

Прежде бразильцы утверждали, что подадут иск в британский суд, если не увидят никакой реакции боссов спорта до 8 сентября.

Адвокат так объяснил изменения в позиции в интервью Motorsport.com: «Они попросили дать больше времени, и мы пошли им навстречу в качестве жеста доброй воли.

Пока у них остается время, и мы ждем ответа. Если он окажется адекватным, если они согласятся на переговоры с нами, тогда все в порядке.

Если же нет, мы продолжим движение вперед в рамках изначально выбранной правовой стратегии».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл