Юристы Массы отказали FIA и Ф1 в отсрочке с решением о титуле 2008 года
Сторона бразильского гонщика подтвердила, что уже на следующей неделе обратится в Высокий суд Британии, если боссы спорта не отреагируют на ее требования
В августе в Формуле 1 стал раскручиваться новый скандал. Фелипе Масса, который 15 лет назад проиграл чемпионское звание Льюису Хэмилтону, решил продолжить борьбу за титул. Он собрал бригаду юристов и использовал весеннее интервью 92-летнего Берни Экклстоуна.
В 2008-м тот был боссом Ф1 и не отменил итоги Гран При Сингапура, хотя знал, что результаты гонки стали следствием мошеннических действий команды Renault, подстроившей аварию Нельсона Пике.
Сторона Массы направила письма президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему и главе Ф1 Стефано Доменикали – в нем пилот был назван «жертвой заговора», а в тексте говорилось, что если до 1 сентября по обозначенному вопросу не последует никаких действий, то бразильцы обратятся в гражданский суд.
Как стало известно Motorsport.com, FIA и FOM ответили Массе на изначальное письмо.
Однако обе организации сообщили, что по ходу летних каникул Ф1 их сотрудники находятся в отпусках, потому невозможно оперативно предпринять какие-то действия. Боссы спорта не отказывались рассмотреть претензии Фелипе, но попросили на это дополнительное время.
Гран При Сингапура-2008: авария Нельсона Пике-мл., Renault F1 Team R28
Фото: Sutton Images
Однако такой ответ не устроил юристов Массы. Они настояли, чтобы FIA и FOM уложились в указанные сроки. В адрес боссов Ф1 было направлено второе письмо, в котором запрошенная трехмесячная отсрочка не была сочтена оправданной.
Документ, копия которого есть в распоряжении Motorsport.com, гласит: «Работа над ответом должна была начаться сразу же после получения [первого] письма с предварительными претензиями, и летние отпуска не должны были этому помешать».
Там же добавлено, что никакие задержки в данном случае недопустимы.
Кроме того, из второго письма стало известно, в какой именно орган собирается обратиться сторона Массы – это британский Высокий суд. Руководству Формулы 1 дали дополнительную неделю, но в срок до 8 сентября там должны что-то сделать, если не хотят судебного разбирательства.
«Неограниченные сроки ответа не соответствуют Протоколу о предварительных действиях, – сообщили юристы Фелипе. – Просим предоставьте свой ответ до 16:00 8 сентября 2023 года, в противном случае мы распорядимся подать иски в Высокий суд Великобритании».
Пока ни FIA, ни менеджмент Ф1 никак не прокомментировали ситуацию.
Представитель федерации отметил: «FIA подтверждает получение корреспонденции от представителей г-на Фелипе Массы. Вопрос находится на рассмотрении, и на данном этапе мы не будем давать комментариев».
«Хочу справедливости, а не денег». Масса рассказал, почему решил биться за титул 2008 года
«Хочу справедливости, а не денег». Масса рассказал, почему решил биться за титул 2008 года «Хочу справедливости, а не денег». Масса рассказал, почему решил биться за титул 2008 года
Хэмилтон прокомментировал попытку Массы отобрать у него титул 2008 года
Хэмилтон прокомментировал попытку Массы отобрать у него титул 2008 года Хэмилтон прокомментировал попытку Массы отобрать у него титул 2008 года
Масса официально начал тяжбу за титул чемпиона Ф1 2008 года
Масса официально начал тяжбу за титул чемпиона Ф1 2008 года Масса официально начал тяжбу за титул чемпиона Ф1 2008 года
Самое важное:
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года
Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года Официально: Хэмилтон и Mercedes продлили контракт до 2025 года
Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул?
Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул? Гоночная статистика: как скоро Макс сможет оформить третий титул?
Юристы Массы отказали FIA и Ф1 в отсрочке с решением о титуле 2008 года
Юристы Массы отказали FIA и Ф1 в отсрочке с решением о титуле 2008 года Юристы Массы отказали FIA и Ф1 в отсрочке с решением о титуле 2008 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.