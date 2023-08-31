Юристы Массы отказали FIA и Ф1 в отсрочке с решением о титуле 2008 года

В августе в Формуле 1 стал раскручиваться новый скандал. Фелипе Масса, который 15 лет назад проиграл чемпионское звание Льюису Хэмилтону, решил продолжить борьбу за титул. Он собрал бригаду юристов и использовал весеннее интервью 92-летнего Берни Экклстоуна.

В 2008-м тот был боссом Ф1 и не отменил итоги Гран При Сингапура, хотя знал, что результаты гонки стали следствием мошеннических действий команды Renault, подстроившей аварию Нельсона Пике.

Сторона Массы направила письма президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему и главе Ф1 Стефано Доменикали – в нем пилот был назван «жертвой заговора», а в тексте говорилось, что если до 1 сентября по обозначенному вопросу не последует никаких действий, то бразильцы обратятся в гражданский суд.

Как стало известно Motorsport.com, FIA и FOM ответили Массе на изначальное письмо.

Однако обе организации сообщили, что по ходу летних каникул Ф1 их сотрудники находятся в отпусках, потому невозможно оперативно предпринять какие-то действия. Боссы спорта не отказывались рассмотреть претензии Фелипе, но попросили на это дополнительное время.

Гран При Сингапура-2008: авария Нельсона Пике-мл., Renault F1 Team R28 Фото: Sutton Images

Однако такой ответ не устроил юристов Массы. Они настояли, чтобы FIA и FOM уложились в указанные сроки. В адрес боссов Ф1 было направлено второе письмо, в котором запрошенная трехмесячная отсрочка не была сочтена оправданной.

Документ, копия которого есть в распоряжении Motorsport.com, гласит: «Работа над ответом должна была начаться сразу же после получения [первого] письма с предварительными претензиями, и летние отпуска не должны были этому помешать».

Там же добавлено, что никакие задержки в данном случае недопустимы.

Кроме того, из второго письма стало известно, в какой именно орган собирается обратиться сторона Массы – это британский Высокий суд. Руководству Формулы 1 дали дополнительную неделю, но в срок до 8 сентября там должны что-то сделать, если не хотят судебного разбирательства.

«Неограниченные сроки ответа не соответствуют Протоколу о предварительных действиях, – сообщили юристы Фелипе. – Просим предоставьте свой ответ до 16:00 8 сентября 2023 года, в противном случае мы распорядимся подать иски в Высокий суд Великобритании».

Пока ни FIA, ни менеджмент Ф1 никак не прокомментировали ситуацию.

Представитель федерации отметил: «FIA подтверждает получение корреспонденции от представителей г-на Фелипе Массы. Вопрос находится на рассмотрении, и на данном этапе мы не будем давать комментариев».