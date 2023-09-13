Юристы Массы направили запросы Бриаторе, Alpine и Ferrari
В рамках предстоящей тяжбы с FIA и Формулой 1 адвокаты бразильца уведомили участников истории с умышленной аварией Нельсона Пика в Сингапуре о необходимости законсервировать архивные документы
История с борьбой Фелипе Массы за титул чемпиона мира 2008 года обещает стать в Формуле 1 одной из главных тем нынешней осени – тем более, что никакой борьбы за титул чемпиона мира 2023 года не предвидится и близко.
Масса, который 15 лет назад уступил в борьбе за звание сильнейшего Льюису Хэмилтону, теперь отчаянно пытается добиться отмены итогов Гран При Сингапура, где боссы команды Renault уговорили своего пилота Нельсона Пике устроить аварию (на фото выше), чтобы обеспечить победу его напарника Фернандо Алонсо.
Об этом вскоре стало известно тогдашнему боссу Ф1 Берни Экклстоуну, однако британец не отменил итоги этапа, что и сделало Льюиса чемпионом.
Этой весной Экклстоун проговорился об этой истории, что и подтолкнуло Массу собрать команду адвокатов и вступить в бой.
Как стало известно онлайн-изданию PlanetF1, юристы бразильца направили официальные письма тем, кто имел отношение к скандалу в Сингапуре, с требованием зафиксировать состояние своих архивов. Эта практика позволяет избежать сомнений в подделке или уничтожении свидетельств в преддверии судебных слушаний, а также не допустить их преждевременной огласки.
Такие письма получили Alpine F1 – наследница Renault, – руководивший командой в 2008 году Флавио Бриаторе и титульный спонсор ING, разорвавший контракт, когда детали случившегося стали достоянием гласности.
Также сохранить архивы попросили еще у двух ключевых сотрудников Renault F1 в описываемый период – технического директора Пэта Симондса и спортивного директора Стива Нильсена. Примечательно, что оба до сих пор работают в Ф1 и сейчас занимают высокие посты в FIA.
Наконец, аналогичный запрос был направлен и в Ferrari, за которую в 2008-м выступал сам Масса.
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Флавио Бриаторе, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Запрос затрагивает любую документацию, имеющую отношение к делу: спонсорские соглашения, контракты, коммуникацию с FOM и FIA о событиях 2008 и 2009 годов, а также переписку о расследовании в отношении Renault во Всемирном совете.
Ранее сторона бразильского гонщика требовала от FIA и Ф1 предпринять какие-то действия до 8 сентября, угрожая в противном случае подать иск в Высокий суд Лондона. Однако позже, как стало известно Motorsport.com, боссам спорта все же дали отсрочку до середины октября.
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