Юниор Renault разбил машину на демо-заездах в Сан-Паулу
Гонщик из Академии Renault Кайо Колле врезался в барьер, когда попытался то ли выполнить полицейский разворот, то ли покрутить на асфальте «пончики».
За неделю перед Гран При Бразилии в Сан-Паулу прошел фестиваль Формулы 1, который был посвящен памяти Айртона Сенны. В рамках мероприятия в парке Ибирапуэра состоялись демо-заезды, в которых в числе прочих принял участие юниор команды Renault, 17-летний местный гонщик Кайо Колле.
В какой-то момент Колле попытался развернуть машину Renault E20 (точнее, Lotus E20 – именно это имя носила команда в 2012 году, когда создавалась машина) на 180 градусов. Но, не рассчитав пространство для маневра, пилот допустил ткнулся носом в отбойники и сломал переднее крыло. Происшествие попало на видео, снятое одним из болельщиков:
Впрочем, покрутить «пончики» Колле в этот день всё же удалось:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Юниор Renault разбил машину на демо-заездах в Сан-Паулу
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