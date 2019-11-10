Юниор Renault разбил машину на демо-заездах в Сан-Паулу

За неделю перед Гран При Бразилии в Сан-Паулу прошел фестиваль Формулы 1, который был посвящен памяти Айртона Сенны. В рамках мероприятия в парке Ибирапуэра состоялись демо-заезды, в которых в числе прочих принял участие юниор команды Renault, 17-летний местный гонщик Кайо Колле.

В какой-то момент Колле попытался развернуть машину Renault E20 (точнее, Lotus E20 – именно это имя носила команда в 2012 году, когда создавалась машина) на 180 градусов. Но, не рассчитав пространство для маневра, пилот допустил ткнулся носом в отбойники и сломал переднее крыло. Происшествие попало на видео, снятое одним из болельщиков:

Впрочем, покрутить «пончики» Колле в этот день всё же удалось: