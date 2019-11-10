Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Юниор Renault разбил машину на демо-заездах в Сан-Паулу

Поделились
Комментарии
Юниор Renault разбил машину на демо-заездах в Сан-Паулу
Автор:
10 нояб. 2019 г., 10:20

Гонщик из Академии Renault Кайо Колле врезался в барьер, когда попытался то ли выполнить полицейский разворот, то ли покрутить на асфальте «пончики».

За неделю перед Гран При Бразилии в Сан-Паулу прошел фестиваль Формулы 1, который был посвящен памяти Айртона Сенны. В рамках мероприятия в парке Ибирапуэра состоялись демо-заезды, в которых в числе прочих принял участие юниор команды Renault, 17-летний местный гонщик Кайо Колле.

В какой-то момент Колле попытался развернуть машину Renault E20 (точнее, Lotus E20 – именно это имя носила команда в 2012 году, когда создавалась машина) на 180 градусов. Но,  не рассчитав пространство для маневра, пилот допустил ткнулся носом в отбойники и сломал переднее крыло. Происшествие попало на видео, снятое одним из болельщиков:

 
 

Впрочем, покрутить «пончики» Колле в этот день всё же удалось:

 

Следующая новость
Бинотто: Эффект от роста прижимной силы по ходу сезона был сильнее обычного

Предыдущая новость

Бинотто: Эффект от роста прижимной силы по ходу сезона был сильнее обычного

Следующая новость

Ferrari может поставить на болид Леклера мотор 2020 года

Ferrari может поставить на болид Леклера мотор 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.