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Формула 1 Новости

Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren

Тесты пройдут в частном порядке в Сильверстоуне в ближайшие дни

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Юниор Red Bull впервые протестирует Ф1. Внезапно, это будет McLaren
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Индийский пилот Формулы 2 Джехан Дарувала договорился с командой McLaren о проведении для него частных тестов болида Формулы 1, которые состоятся в Сильверстоуне 21 и 22 июня.

Это оказалось несколько неожиданное сообщение, учитывая, что Дарувала с 2019 года является юниором Red Bull. Сейчас он занимает третье место в общем зачете Ф2, но при этом является самым успешным молодым гонщиком программы «Быков».

Дарувала будет тестировать прошлогоний болид McLaren MCL35M. Прежде для частых тестов разрешалось использовать только более старые машины, но радикальная смена регламента в 2022 году позволила командам использовать и прошлогодние болиды для таких мероприятий.

Помимо Дарувалы, в McLaren нашли еще одного клиента, готового заплатить за частные тест MCL35M. Это американец Колтон Херта, который выступает в IndyCar и считается ключевым претендентом на место в команде Andretti в Формуле 1, если таковая все же появится.

Напомним, что по правилам McLaren, как любая другая команда Формулы 1, в этом сезоне обязана минимум дважды усадить какого-нибудь новичка за руль болида по ходу пятничной тренировки. Кто это будет и когда в команде пока не уточняли.

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