Юниор Red Bull из Ф2 в первый раз сядет за руль болида Ф1
Лайам Лоусон примет участие в демонстрационных заездах за руль одного из чемпионских болидов австрийской команды
Лайам Лоусон, выступающий в настоящий момент в Формуле 2 и пользующийся поддержкой концерна Red Bull, на этой неделе впервые будет управлять болидом Формулы 1. В пятницу и субботу новозеландец проведет демонстрационные заезды в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Пилот будет управлять автомобилем Red Bull RB7 (на фото), который использовался командой в 2011 году и позволил коллективу завоевать оба титула.
Примечательно, что в эти же выходные в Сильверстоуне будет проходить очередной этап чемпионата Ф2 – таким образом, гонщику по ходу уик-энда придется совершить несколько переездов с одной трассы на другую.
Лоусон, который провел прошлый сезон в Формуле 3 и закончивший сезон на 5-м месте, сейчас выступает в Формуле 2 за команду Hitech. После 3-х этапов новозеландец с одной победой и одним поулом занимает 6-е место в общем зачете.
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