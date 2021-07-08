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Формула 1 Новости

Юниор Red Bull из Ф2 в первый раз сядет за руль болида Ф1

Автор:
, главный редактор

Лайам Лоусон примет участие в демонстрационных заездах за руль одного из чемпионских болидов австрийской команды

Юниор Red Bull из Ф2 в первый раз сядет за руль болида Ф1

Лайам Лоусон, выступающий в настоящий момент в Формуле 2 и пользующийся поддержкой концерна Red Bull, на этой неделе впервые будет управлять болидом Формулы 1. В пятницу и субботу новозеландец проведет демонстрационные заезды в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Пилот будет управлять автомобилем Red Bull RB7 (на фото), который использовался командой в 2011 году и позволил коллективу завоевать оба титула.

Примечательно, что в эти же выходные в Сильверстоуне будет проходить очередной этап чемпионата Ф2 – таким образом, гонщику по ходу уик-энда придется совершить несколько переездов с одной трассы на другую.

Лоусон, который провел прошлый сезон в Формуле 3 и закончивший сезон на 5-м месте, сейчас выступает в Формуле 2 за команду Hitech. После 3-х этапов новозеландец с одной победой и одним поулом занимает 6-е место в общем зачете.

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