Юмор висельника и выдержка Феттеля. Хайдфельд о ситуации в Ferrari
Бывший немецкий пилот оценил работу Себастьяна под давлением и усомнился в Бинотто
Ferrari закончила Гран При Италии двумя сходами после худшей в своей истории квалификации в Монце. Себастьян Феттель стартовал лишь 17-м, а в гонке продержался шесть кругов – пока не отказали тормоза.
Бывший пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд считает, что его соотечественник проявляет завидную выдержку, продолжая бороться несмотря на все проблемы.
«По-моему, Себастьян прекрасно справляется с нынешней трудной ситуацией, – написал Хайдфельд в колонке на Sky Germany. – Временами заметно, как в нем нарастает разочарование, появляются юмор висельника и критика, но он каждый раз старается с собой бороться.
Понятно, что какие-то руководящие этажи Ferrari теперь не пользуются симпатией Феттеля. Но надо помнить, что на команду работают сотни людей, многие из которых дружны с ним. Не думаю, что Себастьян хочет наносить им удары со спины.
И я восхищаюсь тем, как хорошо он держит себя в руках. Мы знаем, как рано Ferrari его выгнала, какая плохая в команде атмосфера, и сколько у Скудерии и особенно Себастьяна проблем в этом году. И если он вставляет команде небольшие шпильки, то это вполне оправданно».
При этом самым сомнительным человеком в Ferrari Хайдфельд считает ее руководителя Маттиа Бинотто: «Вопрос в том, сколько еще Бинотто дадут времени. Да, есть шанс, что он изменит ситуацию и все наладит в ближайший год, два или три. Но дают ли столько времени в Ф1? Сомневаюсь, что стоит вешать все проблемы на него, но ведь он за все отвечает».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин