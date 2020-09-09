Юмор висельника и выдержка Феттеля. Хайдфельд о ситуации в Ferrari

Ferrari закончила Гран При Италии двумя сходами после худшей в своей истории квалификации в Монце. Себастьян Феттель стартовал лишь 17-м, а в гонке продержался шесть кругов – пока не отказали тормоза.

Бывший пилот Формулы 1 Ник Хайдфельд считает, что его соотечественник проявляет завидную выдержку, продолжая бороться несмотря на все проблемы.

«По-моему, Себастьян прекрасно справляется с нынешней трудной ситуацией, – написал Хайдфельд в колонке на Sky Germany. – Временами заметно, как в нем нарастает разочарование, появляются юмор висельника и критика, но он каждый раз старается с собой бороться.

Понятно, что какие-то руководящие этажи Ferrari теперь не пользуются симпатией Феттеля. Но надо помнить, что на команду работают сотни людей, многие из которых дружны с ним. Не думаю, что Себастьян хочет наносить им удары со спины.

И я восхищаюсь тем, как хорошо он держит себя в руках. Мы знаем, как рано Ferrari его выгнала, какая плохая в команде атмосфера, и сколько у Скудерии и особенно Себастьяна проблем в этом году. И если он вставляет команде небольшие шпильки, то это вполне оправданно».

При этом самым сомнительным человеком в Ferrari Хайдфельд считает ее руководителя Маттиа Бинотто: «Вопрос в том, сколько еще Бинотто дадут времени. Да, есть шанс, что он изменит ситуацию и все наладит в ближайший год, два или три. Но дают ли столько времени в Ф1? Сомневаюсь, что стоит вешать все проблемы на него, но ведь он за все отвечает».