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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Третья тренировка через
19 Часов
:
36 Минут
:
13 Секунд
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Формула 1 / Самое интересное

Юбилей Шумахера: все машины Михаэля в Формуле 1

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Юбилей Шумахера: все машины Михаэля в Формуле 1
3 янв. 2019 г., 11:00

Помните ли вы все автомобили, на которых самый успешный пилот Формулы 1 всех времен выступал в гонках? Художник Motorsport.com Камиль де Бастиани отрисовал для вас силуэты Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes легендарного немца.

Юбилей Шумахера: все поулы Михаэля в Формуле 1

Слайдер
Список

Mercedes W03

Mercedes W03
1/20

Сезон-2012: 13 место / 0 побед / 49 очков

Mercedes W02

Mercedes W02
2/20

Сезон-2011: 8 место / 0 побед / 76 очков

Mercedes W01

Mercedes W01
3/20

Сезон-2010: 9 место / 0 побед / 72 очка

Ferrari 248F1

Ferrari 248F1
4/20

Сезон-2006: 2 место / 7 побед / 121 очко

Ferrari F2005

Ferrari F2005
5/20

Сезон-2005: 3 место / 1 победа / 62 очка

Ferrari F2004

Ferrari F2004
6/20

Сезон-2004: чемпион мира / 13 побед / 148 очков

Ferrari F2003GA

Ferrari F2003GA
7/20

Сезон-2003: чемпион мира / 6 побед / 93 очка

Ferrari F2002

Ferrari F2002
8/20

Сезон-2002: чемпион мира / 11 побед / 144 очка

Ferrari F2001

Ferrari F2001
9/20

Сезон-2001: чемпион мира / 9 побед / 123 очка

Ferrari F1-2000

Ferrari F1-2000
10/20

Сезон-2000: чемпион мира / 9 побед / 108 очков

Ferrari F399

Ferrari F399
11/20

Сезон-1999: 5 место / 2 победы / 44 очка

Ferrari F300

Ferrari F300
12/20

Сезон-1998: 2 место / 6 побед / 86 очков

Ferrari F310B

Ferrari F310B
13/20

Сезон-1997: дисквалифицирован / 5 побед / 78 очков

Ferrari F310

Ferrari F310
14/20

Сезон-1996: 3 место / 3 победы / 59 очков

Benetton B195

Benetton B195
15/20

Сезон-1995: чемпион мира / 9 побед / 102 очка

Benetton B194

Benetton B194
16/20

Сезон-1994: чемпион мира / 8 побед / 92 очка

Benetton B193

Benetton B193
17/20

Сезон-1993: 4 место / 1 победа / 52 очка

Benetton B192

Benetton B192
18/20

Сезон-1992: 3 место / 1 победа / 53 очка

Benetton B191

Benetton B191
19/20

Сезон-1991: 14 место / 5 Гран При / 0 побед / 4 очка

Jordan 191

Jordan 191
20/20

Сезон-1991: 14 место / 1 Гран При / 0 побед / 0 очков

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Третья тренировка Старт через
19 Часов
:
36 Минут
:
13 Секунд
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

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