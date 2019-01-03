Юбилей Шумахера: все машины Михаэля в Формуле 1
Помните ли вы все автомобили, на которых самый успешный пилот Формулы 1 всех времен выступал в гонках? Художник Motorsport.com Камиль де Бастиани отрисовал для вас силуэты Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes легендарного немца.
Юбилей Шумахера: все поулы Михаэля в Формуле 1
Mercedes W03
Сезон-2012: 13 место / 0 побед / 49 очков
Mercedes W02
Сезон-2011: 8 место / 0 побед / 76 очков
Mercedes W01
Сезон-2010: 9 место / 0 побед / 72 очка
Ferrari 248F1
Сезон-2006: 2 место / 7 побед / 121 очко
Ferrari F2005
Сезон-2005: 3 место / 1 победа / 62 очка
Ferrari F2004
Сезон-2004: чемпион мира / 13 побед / 148 очков
Ferrari F2003GA
Сезон-2003: чемпион мира / 6 побед / 93 очка
Ferrari F2002
Сезон-2002: чемпион мира / 11 побед / 144 очка
Ferrari F2001
Сезон-2001: чемпион мира / 9 побед / 123 очка
Ferrari F1-2000
Сезон-2000: чемпион мира / 9 побед / 108 очков
Ferrari F399
Сезон-1999: 5 место / 2 победы / 44 очка
Ferrari F300
Сезон-1998: 2 место / 6 побед / 86 очков
Ferrari F310B
Сезон-1997: дисквалифицирован / 5 побед / 78 очков
Ferrari F310
Сезон-1996: 3 место / 3 победы / 59 очков
Benetton B195
Сезон-1995: чемпион мира / 9 побед / 102 очка
Benetton B194
Сезон-1994: чемпион мира / 8 побед / 92 очка
Benetton B193
Сезон-1993: 4 место / 1 победа / 52 очка
Benetton B192
Сезон-1992: 3 место / 1 победа / 53 очка
Benetton B191
Сезон-1991: 14 место / 5 Гран При / 0 побед / 4 очка
Jordan 191
Сезон-1991: 14 место / 1 Гран При / 0 побед / 0 очков
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин
Юбилей Шумахера: все машины Михаэля в Формуле 1
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