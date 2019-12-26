Яркое начало. Самые примечательные дебюты 2019 года

Подводя итоги очередного года в автоспорте, вспоминая его самые примечательные события, героев и антигероев, нужно обязательно поговорить о дебютантах. Неслучайно во многих сериях звание лучшего новичка разыгрывается официально, и за него идет нешуточная борьба.

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2019-й оказался богатым на яркие и интересные дебюты самого разного свойства. Мы собрали самые значимые истории о тех героях и событиях уходящего года, которые относятся к этой категории.

Первый… А кто же первый?

Александр Элбон, Red Bull Racing, и Ландо Норрис, McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Начать стоит с дебютантов Формулы 1, которых было трое. Увы, но Джорджу Расселлу оказалось сложно проявить себя из-за ни на что не годной машины Williams. А вот выбрать лучшего из пары Алекса Элбона и Ландо Норриса оказалось непросто. Гонщик Red Bull оказался выше в зачете и был официально признан «Новичком года», однако когда пресс-служба чемпионата устроила голосование для болельщиков Ф1, те отдали свои симпатии представителю McLaren.

Парни действительно достойны друг друга. Мы не станем выделять кого-то одного из них, отметив лишь, что оба являются для Ф1 отличным обретением, и хочется верить, что их соперничество на трассах Гран При продлится еще не один год.

Первые гонки под лозунгом «мужчинам вход воспрещен»

Гонщицы и команды перед стартом сезона Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

История мирового автоспорта знала великое множество серий, но нигде и никогда участниц формульного первенства не отбирали по принципу «В джазе только девушки». Возможно, через три-четыре десятилетия, когда весь мировой автоспорт прочно разделится на мужской и женский – в конце концов, это давно стало нормой в подавляющем большинстве других дисциплин, – события 2019-го будут восприниматься с легкой усмешкой.

В любом случае, можно говорить, что проект W Series стал весьма любопытным прецедентом. И пока болельщики спорят, допустимо или нет использовать гендерный подход в гонках, мы с интересом ждем развития событий и дебюта Ирочки Сидроковой весной 2020-го.

Первый после Маркеса в MotoGP

Фабио Куартараро, Petronas Yamaha SRT Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Конкурировать в MotoGP с Марком Маркесом – смелая, но безрассудная идея. Испанец не по зубам даже лучшим из соперников, будь то быстрый и стабильный Довициозо, титулованный Росси или рвущийся к успеху Виньялес. Но все же нашелся гонщик, который в 2019-м чаще всего портил настроение фавориту – это Фабио Куартараро.

Французский дебютант, освоившись в премьер-классе, с середины сезона помчал так, что выиграл шесть поулов и семь раз поднимался на подиум, включая четыре вторых места в семи последних Гран При. Для 20-летнего парня, выступающего за команду-сателлит, более чем достойно.

Первый чемпион FIA Формулы 3

Роберт Шварцман, PREMA Racing Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Роберт Шварцман. Именно это имя навсегда будет вписано в гоночные летописи в качестве самого первого чемпиона Формулы 3 – той, что FIA Ф3. Справедливости ради отметим, что чемпионат этот не то, чтобы совсем новый, а скорее прямой наследник GP3 на чуть дефорсированных машинах c Halo. Но это лишь детали.

Начав чемпионат с победы в Барселоне, молодой протеже Ferrari и SMP Racing уступил было лидерство одному своему напарнику, Джейхану Дарувале, а затем вынужден был вести непростое сражение с другим, Маркусом Армстронгом. Но все закончилось благополучно – и перед сочинскими трибунами Роберт доказал, что более всех достоин титула.

Первый после Сочи

Трасса «Игора» Фото: DTM

Относительно недавно новые автодромы появлялись на карте России один за другим. Но затем находить немалые средства на такие проекты стало сложнее, и строительство гоночных трасс, особенно серьезного уровня, практически прекратилось. На таком фоне особенно приятно говорить об открытии под Санкт-Петербургом «Игоры Драйв».

И хотя кое-кто увидел в очертаниях новой много общего с испанским кольцом в Арагоне, а другие ворчали по поводу отказа от финальной связки поворотов, которая была в первоначальном проекте, факт остается фактом: Россия впервые после открытия «Сочи Автодрома» получила гоночный комплекс, которым по-настоящему можно гордиться. Уже в 2020-м сюда приедут DTM с сериями поддержки и мировой ралли-кросс.

Первый россиянин за рулем Mercedes F1

Никита Мазепин, Mercedes F1 W10 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Много ли пилотов смогли поездить за Mercedes на официальных тестах после 2014 года, когда команда воцарилась в Ф1? Такие случае можно пересчитать по пальцам одной руки. За руль серебристых машин – помимо призовых гонщиков, конечно – садились Паскаль Верляйн, Эстебан Окон да Джордж Расселл. В 2019-м этот достойный список пополнило еще одно имя – Никита Мазепин.

Говорили, что чемпионы мира разработали для россиянина особую тестовую программу на старой технике. Но это все же одно, а официальная сессия на W10 – совсем другое. Никита не сплоховал и стал в Барселоне быстрейшим.

Правда, все немного испортил Хельмут Марко, которого угораздило придумать термин «режим Мазепина». Но даже это не испортило впечатлений от дебюта Никиты. Признаем, его первый сезон в Формуле 2 получился не столь успешным, как те майские заезды на «Каталунье», но это уже другая история.

Первые бонусы с 1959 года

Старт гонки Ф1 в Себринге, 1959 год Фото: Motorsport Images

Наверняка Морис Трентиньян, проехавший круг с лучшим временем на Гран При США 1959 года, и предположить не мог, что на долгих шесть десятилетий останется последним пилотом в истории Ф1, кому присудили очки не за позицию на финише.

Француз умер в 2005-м, а спустя еще 14 лет Валттери Боттас стал автором лучшего времени круга в мельбурнском Альберт-парке – и тоже получил бонусный балл благодаря решению FIA возродить старую традицию. Стоит признать, что находка оказалась успешной: по ходу сезона борьба за лучший круг не раз добавляла интереса вялым концовкам гонок.

Первые на первых

Сборная России на Всемирных гоночных играх Фото: SRO

Идея Всемирных гоночных игр изначально выглядела небесспорной – в автоспорте вообще сложно соблюсти олимпийский принцип равенства возможностей. Но надо признать, что у FIA и промоутерской компании SRO получился весьма интересный проект, которому помешала разве что осенняя погода.

На трассу «Валлелунга» приехали представители самых разных гоночных категорий, включая даже дрифт, картинг и симрейсинг, причем объединенные под флагами национальных сборных. По сумме шести дисциплин победительницей игр стала команда России, с чем мы ее еще раз поздравляем.

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Первый новичок Америки

Колтон Херта, Harding Steinbrenner Racing Honda Фото: Билл Галкер

В IndyCar звание сильнейшего дебютанта присваивают официально, и оно является весьма почетным. В 2019-м его удостоился Феликс Розенквист – у тех, кто прежде следил за выступлениями шведа, такой результат едва ли вызвал удивление. При этом триумфатор Гран При Макао и чемпион Формулы 3 так и не выиграл в Америке ни разу, хотя и завоевал поул и пару подиумов.

Поэтому мы все же выделим другого новичка – Колтона Херту. 19-летнему наследнику гоночной династии (его отец Брайан входил в число лидеров серии ChampCar на стыке веков) не удалось провести весь сезон так ровно, как более опытному Розенквисту. Зато Колтон выиграл уже в третьей своей гонке, проходившей в Остине, а завершил сезон еще одной победой на «Лагуна-Секе». За этим парнем определенно стоит последить в будущем.

Первый российский победитель гонки чемпионата мира

Победитель этапа Тимур Тимерзянов, GRX Taneco Фото: FIA World Rallycross

Даниил Квят в Формуле 1 и Евгений Новиков в WRC добирались до второго места на финише, Роман Русинов становился в WEC третьим, отечественные гонщики побеждали в Кубках мира и серьезных международных гонках – но до этого года никому и никогда не удавалось стать сильнейшим в соревнованиях, имеющих наивысший автоспортивный статус.

Но 12 мая 2019 года такому положению пришел конец. Взяв верх в невероятной дуэли с Тимми Хансеном на предварительной стадии, Тимур Тимерзянов уверенно выиграл финальный заезд и стал победителем этапа мирового ралли-кросса в Спа. Дебют на вершине подиума – это всегда приятно, а когда это подиум такого уровня и на такой трассе, то даже больше.

Первый раз на одной трассе

Групповое фото машин DTM и Super GT Фото: SUPER GT

Два чемпионата, японский SuperGT и немецкий DTM, наконец-то пришли к логическому завершению пути, который начали добрый десяток нет назад. Несмотря на взаимный интерес и схожие технические требования, каждая из серий слишком дорожила своей уникальностью, потому совместных гонок пришлось ждать так долго.

Но в итоге объединенные заезды все же состоялись – сначала в Хоккенхайме, затем на «Фудзи». Приведет ли это к созданию общего чемпионата? Наверное, узнаем еще через десяток лет.

Первый за два с половиной года новый победитель в Ф1

Обладатель поула Шарль Леклер, Ferrari Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Безусловно, Шарля Леклера нельзя назвать новичком Ф1. Однако в этом сезоне он дебютировал в качестве пилота топ-команды – и сделал это блестяще. Шесть поулов и две выигранные гонки говорят сами за себя. Между прочим, новых победителей Гран При в Формуле 1 не было с сочинского этапа 2017 года и Валттери Боттаса.

Кроме того, Леклер одержал чистую победу над титулованным Себастьяном Феттелем во внутрикомандном сражении – и столкнулся с напарником в Сан-Паулу. Как говорят, это было первое гоночное столкновение двух пилотов Ferrari за всю историю Формулы 1.

Кроме того, 2019 год принес немало других весьма любопытных, хотя и не столь громких дебютов. Мы собрали их в слайдере ниже: