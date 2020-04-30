Япония прекратила продажи билетов на Гран При, в Бразилии не уверены в гонке

Организаторы Гран При Японии решили остановить продажу билетов в связи с ситуацией с коронавирусом. Речи от отмене этапа Формулы 1 в Сузуке пока не идет. «Дата возобновления продаж билетов будет объявлена позже», – говорится на сайте организаторов.

В Бразилии, где гонка должна состоятся позже Гран При Японии, также выразили определенную неуверенность. «Возобновление автоспортивной деятельности будет зависеть от решения правительства страны и региональных властей», – говорится в заявлении местной автофедерации.

Японский этап назначен на 11 октября, бразильский – на 15 ноября. Обе гонки должны состоятся позже Гран При России. Организаторы сочинского этапа пока не отменяли продажу билетов, но продлили действие скидок.