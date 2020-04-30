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Япония прекратила продажи билетов на Гран При, в Бразилии не уверены в гонке
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Билеты на Гран При России остались в продаже, хотя этап в Сочи пройдет раньше японского
Организаторы Гран При Японии решили остановить продажу билетов в связи с ситуацией с коронавирусом. Речи от отмене этапа Формулы 1 в Сузуке пока не идет. «Дата возобновления продаж билетов будет объявлена позже», – говорится на сайте организаторов.
В Бразилии, где гонка должна состоятся позже Гран При Японии, также выразили определенную неуверенность. «Возобновление автоспортивной деятельности будет зависеть от решения правительства страны и региональных властей», – говорится в заявлении местной автофедерации.
Японский этап назначен на 11 октября, бразильский – на 15 ноября. Обе гонки должны состоятся позже Гран При России. Организаторы сочинского этапа пока не отменяли продажу билетов, но продлили действие скидок.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Японии Билеты
|Местонахождение
|Сузука
|Автор
|Сергей Иванов
Япония прекратила продажи билетов на Гран При, в Бразилии не уверены в гонке
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