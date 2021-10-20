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Формула 1 / Гран При США Новость

Босс Honda: Из оставшихся трасс Red Bull подойдут три. Но не Остин

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Масаши Ямамото поделился своими прогнозами о том, как будет складываться концовка нынешнего сезона Ф1

Босс Honda: Из оставшихся трасс Red Bull подойдут три. Но не Остин

Макс Ферстаппен на шесть очков опережает Льюиса Хэмилтона в общем зачете Формулы 1, и до финиша им – как и остальным участникам чемпионата – осталось провести шесть Гран При. 

В первой половине нынешнего сезона команда Red Bull выглядела очень сильно, однако в последний раз она побеждала еще в Зандфорте в начале сентября. Mercedes же, напротив, после непривычно слабого начала удалось выиграть дважды подряд, в Сочи и Стамбуле.  

Руководитель программы Honda в Ф1 Масаши Ямамото поделился мнением о том, как для Ферстаппена и Red Bull может сложиться концовка сезона.

«Цель на этап в США – остаться в лидерах общего зачета, – сказал он в интервью для японских медиа. – Если получится, то мы отправимся в Мексику и Бразилию в куда более позитивном настроении. 

На двух этих трассах у нас хорошие результаты, и я полагаю, что там мы вправе нацеливаться на максимальный результат. 

Кроме того, мы должны быть сильны в Абу-Даби. Год назад на "Яс-Марине" Макс стартовал с поула и выиграл, не испытав серьезных проблем. Так что, думаю, так у нас тоже будут хорошие шансы». 

Ямамото добавил, что если в оставшихся гонках лидер Red Bull сможет одержать три победы, это почти точно позволит ему завоевать чемпионский титул.  

Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон традиционно силен на трассе в Остине, одержав там за прошедшие годы уже пять побед. Если он станет сильнейшим и в ближайший уик-энд, то Ферстаппен сможет остаться в лидерах сезона единственным способом – финишировать вторым и при этом получить бонус за лучшее время круга.

При таком исходе у гонщиков будет поровну очков, но Макс останется впереди в таблице за счет большего числа побед.

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