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Формула 1 / Новость

Yamaha пришлось сдерживать Хэмилтона, чтобы он себе не навредил

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Yamaha пришлось сдерживать Хэмилтона, чтобы он себе не навредил
Автор:
2 мая 2020 г., 09:57

Команда MotoGP боялась рисков с чемпионом Формулы 1

В декабре прошлого года шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси обменялись техникой и провели заезды на трассе в Валенсии. Для Хэмилтона это был первый опыт езды на байке MotoGP. Однако глава предоставившей ему мотоцикл Yamaha Массимо Мерегали рассказал, что британец так рвался в бой, что едва не поставил себя под угрозу на не прогретом асфальте.

«Это считали только рекламной акцией, но все было не так, – сказал Мерегали Motorsport.com. – Хэмилтон очень рано прибыл на трассу и хотел сразу выехать, нам пришлось его остановить, ведь было еще холодно. Нам пришлось менять всю программу, потому что Вале немного опоздал. Хэмилтона хотели сразу выпустить на трассу, но мы сказали им, что в декабре в Валенсии этого нельзя делать раньше 11:00. Потеряв эти два часа, он потом старался проехать как можно больше».

Целеустремленность Хэмилтона впечатлила Мерегали: «Он всего восемь раз ездил на мотоцикле, прежде чем сесть на байк MotoGP. И ничего плохого с ним не случилось. Понятно, что мы старались оптимально настроить байк, как будто под дождевую погоду, и не с теми шинами, что мы обычно используем. Было холодно, ветрено, не идеальные условия. Но он не останавливался, пока мы не показали ему клетчатый флаг».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Льюис Дункан

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