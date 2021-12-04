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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью

Автор:
, Ответственный редактор

Даже завершив субботнюю сессию в Джидде с 17-м временем, немецкий гонщик Aston Martin не утратил чувства юмора

«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью

Себастьян Феттель уже давненько – с Зандфорта в начале сентября – не прекращал борьбу в квалификации после первого же сегмента. Но в этот уик-энд в саудовской Джидде они с партнером по Astin Martin Лэнсом Строллом остались в субботу только 17-м и 18-м. 

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На медиа-сессии репортер начал с очевидного вопроса, расстроен ли четырехкратный чемпион мира и победитель полусотни Гран При таким результатом. 

«Когда вы завершаете квалификацию 17-м, то всегда расстраиваетесь, – сказал немец. – Если, конечно, выступаете не за Haas, так как их машина худшая в пелотоне». 

Говоря о причинах такого выступления, Себ добавил: «Ничего не изменилось, наша машина осталась прежней. Думаю, ей просто не очень подходит эта трасса. У меня были определенные сложности с шинами, но думаю, что-то похожее есть здесь у всех.

Так что здесь мы просто не имеем возможности продемонстрировать свои сильные стороны. При этом ощущения от машины хорошие, баланса нам тоже удалось добиться – и при этом мы все равно проигрываем целую вечность. Тут нет какого-то секрета, соперники просто быстрее нас».

По ходу квалификации Феттель создал помеху Никите Мазепину, который был на быстром круге – но назвал это рабочим моментом.

«Мне еще, к счастью, удалось проехать свой круг, – сказал он. – Я видел, как Никита позади меня направляет машину то вправо, то влево – в итоге ему пришлось прервать круг. Могло получиться и наоборот, тогда я не смог бы провести свою попытку».

Феттель отметил, что дебютная гонка Ф1 в Джидде в любом случае получится незаурядной: «Конечно, знать я не могу, но думаю, что она выйдет или настоящим триллером, или ужасно скучной. Или одно, или другое».

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Дополнительная информация: Пабло Элизальде

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