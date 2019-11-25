«Я выиграл гонку, а он на меня наорал». Вернь рассказал о странностях Марко

Двукратный чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь три сезона провел в Формуле 1, выступая за Toro Rosso. Француз ни разу не финишировал выше шестого места, и после трех лет был отчислен из программы Red Bull. По его словам, он по-прежнему благодарен австрийцам за помощь в карьере, хотя методы управления в команде были весьма своеобразные.

«Хорошо, что я не на контракте в Red Bull, – сказал Вернь в эфире Canal+. – Не стану говорить о них плохо, потому что без них я бы сейчас был нигде. Но работать там очень трудно.

В Формуле 3 доктор Марко позвонил мне и сказал, что до меня в ней выступал Даниэль Риккардо, так что если я не стану чемпионом – меня уволят. Это было в начале сезона.

Еще был случай, когда я взял поул и выиграл гонку. А он позвонил и наорал на меня за то, что я не установил лучший круг. Он счел это неприемлемым. Он такой, и об этом надо знать».

В прошедшем августе Red Bull перевела соотечественника Верня Пьера Гасли в Toro Rosso из главной команды. Но по мнению бывшего пилота команды, это все еще дает Гасли хорошие шансы.

«Благодаря Red Bull Пьер в Формуле 1 и может продолжать выступления, – сказал Вернь. – Да, это не Red Bull, но машина позволяет ему набирать очки и быть замеченным другими командами. Лично я без Red Bull не имел бы той карьеры, что у меня сейчас».