«Я выиграл гонку, а он на меня наорал». Вернь рассказал о странностях Марко
Бывший участник программы Red Bull поделился воспоминаниями о жестком обращении Хельмута Марко с гонщиками.
Двукратный чемпион Формулы E Жан-Эрик Вернь три сезона провел в Формуле 1, выступая за Toro Rosso. Француз ни разу не финишировал выше шестого места, и после трех лет был отчислен из программы Red Bull. По его словам, он по-прежнему благодарен австрийцам за помощь в карьере, хотя методы управления в команде были весьма своеобразные.
«Хорошо, что я не на контракте в Red Bull, – сказал Вернь в эфире Canal+. – Не стану говорить о них плохо, потому что без них я бы сейчас был нигде. Но работать там очень трудно.
В Формуле 3 доктор Марко позвонил мне и сказал, что до меня в ней выступал Даниэль Риккардо, так что если я не стану чемпионом – меня уволят. Это было в начале сезона.
Еще был случай, когда я взял поул и выиграл гонку. А он позвонил и наорал на меня за то, что я не установил лучший круг. Он счел это неприемлемым. Он такой, и об этом надо знать».
В прошедшем августе Red Bull перевела соотечественника Верня Пьера Гасли в Toro Rosso из главной команды. Но по мнению бывшего пилота команды, это все еще дает Гасли хорошие шансы.
«Благодаря Red Bull Пьер в Формуле 1 и может продолжать выступления, – сказал Вернь. – Да, это не Red Bull, но машина позволяет ему набирать очки и быть замеченным другими командами. Лично я без Red Bull не имел бы той карьеры, что у меня сейчас».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жан-Эрик Вернь
|Автор
|Иван Матушкин
«Я выиграл гонку, а он на меня наорал». Вернь рассказал о странностях Марко
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