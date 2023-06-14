«Я все еще могу побить его». Перес отказался признать поражение от Макса
Несмотря на несколько неудачных Гран При, мексиканский гонщик собрался продолжать борьбу с напарником за титул чемпиона мира
Победами в Майами, Монако и Барселоне Макс Ферстаппен практически снял все вопросы относительно того, кто именно станет в нынешнем сезоне Ф1 трехкратным чемпионом мира. Отрыв в 53 очка от Серхио Переса не оставляет последнему реальных шансов побороться с партнером по Red Bull.
Однако в преддверии Гран При Канады Перес опубликовал в социальных сетях сообщение, из которого следует, со сам он смотрит на ситуацию несколько иначе.
«Я ожидал большего от этапа в Испании (где после квалификационной ошибки финишировал четвертым – прим.ред.), – написал Серхио. – Подняться на подиум было возможно. Теперь нужно немного отдохнуть и концентрироваться на Канаде».
Он добавил: «Я выступаю на одном уровне с Максом с самого старта этого чемпионата – при том, что быть его напарником едва ли не сложнее всего в мире гонок. Он практически не ошибается. И все же я верю, что мне по силам побить его.
Если бы в Монако я не попал в аварию и проиграл ему полсекунды – тогда было бы, о чем волноваться. Но скорость со мной.
К тому же, я быстрее адаптировался к новой машине. Мне понятны наши слабые места в нынешнем сезоне, мы подходим к уик-эндам с пониманием, что теперь надо вести борьбу на совершенно ином уровне.
И в этом пока что главный плюс нынешнего сезона».
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