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Формула 1 Новость

«Я вовсе не критиковал судей». Сайнс сдал назад

Карлос объяснил, что после схода в Австрии не хотел никого обвинять, а просто описал те события, которые происходили вокруг его горящей машины

Алекс Калинаукас
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«Я вовсе не критиковал судей». Сайнс сдал назад
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Отказ мотора вынудил Карлоса Сайнса досрочно прекратить борьбу в Шпильберге. Когда испанец остановил горящую машину в зоне безопасности, линейные судьи долго не приходили к нему на помощь, из-за чего Ferrari даже покатилась назад. 

Сайнс рассказал репортерам, что не в восторге от такой работы персонала трассы. В ответ представители австрийской стороны даже выпустили длинное заявление, в котором объяснили, что в той ситуации не могли сделать больше. 

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Когда участники Ф1 собрались на следующем этапе во Франции, Карлос признался, что не ожидал такого резонанса от собственных слов. 

«Я прекрасно понимаю, почему они написали свое письмо, – объяснил пилот Ferrari. – Полагаю, они восприняли мои слова как критику в свой адрес. 

У меня не было намерения кого-то критиковать. В всегда высоко ценю работу судей, подчеркиваю их героизм и тот факт, что они защищают нас, будучи добровольцами. 

Я никогда не хотел, чтобы мои слова считали критикой. А лишь обратил внимание, что ту ситуацию надо проанализировать и понять, как в следующий раз можно действовать лучше. Потому что мне в тот момент было совсем не комфортно. 

Ситуация была суматошной и нервной. И после этого лично мне никто ничего не объяснил. Я видел лишь публикации в прессе. Возможно, надо будет обсудить этот эпизод с FIA».

Австрийские судьи объяснили, что не могли быстрее прийти на помощь Сайнсу из-за регламента своей работы, который стал реакцией на трагическую аварию Жюля Бьянки в Гран При Японии 2014 года. 

Карлос отметил: «Если такая процедура есть, стоит ускорить ее. Это тоже имеет смысл обговорить с FIA. Я уверен, что в том эпизоде каждый делал все, что было возможно. Момент был жарким. Глупая шутка.  

Но все же надо понять, как в следующий раз выполнить все быстрее. Когда машина катится назад, надо действовать очень оперативно.  

Сам этот момент уже в прошлом, но выводы из него сделать стоит».

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