«Я вовсе не критиковал судей». Сайнс сдал назад

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Отказ мотора вынудил Карлоса Сайнса досрочно прекратить борьбу в Шпильберге. Когда испанец остановил горящую машину в зоне безопасности, линейные судьи долго не приходили к нему на помощь, из-за чего Ferrari даже покатилась назад.

Сайнс рассказал репортерам, что не в восторге от такой работы персонала трассы. В ответ представители австрийской стороны даже выпустили длинное заявление, в котором объяснили, что в той ситуации не могли сделать больше.

Когда участники Ф1 собрались на следующем этапе во Франции, Карлос признался, что не ожидал такого резонанса от собственных слов.

«Я прекрасно понимаю, почему они написали свое письмо, – объяснил пилот Ferrari. – Полагаю, они восприняли мои слова как критику в свой адрес.

У меня не было намерения кого-то критиковать. В всегда высоко ценю работу судей, подчеркиваю их героизм и тот факт, что они защищают нас, будучи добровольцами.

Я никогда не хотел, чтобы мои слова считали критикой. А лишь обратил внимание, что ту ситуацию надо проанализировать и понять, как в следующий раз можно действовать лучше. Потому что мне в тот момент было совсем не комфортно.

Ситуация была суматошной и нервной. И после этого лично мне никто ничего не объяснил. Я видел лишь публикации в прессе. Возможно, надо будет обсудить этот эпизод с FIA».

Австрийские судьи объяснили, что не могли быстрее прийти на помощь Сайнсу из-за регламента своей работы, который стал реакцией на трагическую аварию Жюля Бьянки в Гран При Японии 2014 года.

Карлос отметил: «Если такая процедура есть, стоит ускорить ее. Это тоже имеет смысл обговорить с FIA. Я уверен, что в том эпизоде каждый делал все, что было возможно. Момент был жарким. Глупая шутка.

Но все же надо понять, как в следующий раз выполнить все быстрее. Когда машина катится назад, надо действовать очень оперативно.

Сам этот момент уже в прошлом, но выводы из него сделать стоит».

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