Президент FIA Жан Тодт признался, что недавно виделся с Михаэлем Шумахером. Об этом француз рассказал газете Daily Mail. «Я видел Михаэля на прошлой неделе, – заявил Тодт. – Он борется. Надеюсь, мир снова сможет его увидеть. Именно над этим работает сам Михаэль и его семья».

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. С тех пор состояние бывшего гонщика Формулы 1 остается неизвестным: семья чемпиона блокирует любые попытки обнародовать какие-либо сведения о здоровье Шумахера. Обрывочные сведения о Михаэле время от времени приходят от его друзей, которым позволено навещать Шумахера.

Daily Mail пишет, что инициатором такой политики выступила жена Михаэля Коринна. В настоящий момент Шумахер находится у себя дома в Швейцарии.