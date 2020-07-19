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Формула 1 / Новость

«Я видел Шумахера. Надеюсь, мир тоже его увидит». Тодт рассказал о визите к семикратному чемпиону

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«Я видел Шумахера. Надеюсь, мир тоже его увидит». Тодт рассказал о визите к семикратному чемпиону
Автор:
, шеф-редактор
19 июл. 2020 г., 11:12

Глава Международной автомобильной федерации поделился информацией о состоянии знаменитого гонщика

Президент FIA Жан Тодт признался, что недавно виделся с Михаэлем Шумахером. Об этом француз рассказал газете Daily Mail. «Я видел Михаэля на прошлой неделе, – заявил Тодт. – Он борется. Надеюсь, мир снова сможет его увидеть. Именно над этим работает сам Михаэль и его семья».

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму в декабре 2013 года. С тех пор состояние бывшего гонщика Формулы 1 остается неизвестным: семья чемпиона блокирует любые попытки обнародовать какие-либо сведения о здоровье Шумахера. Обрывочные сведения о Михаэле время от времени приходят от его друзей, которым позволено навещать Шумахера.

Daily Mail пишет, что инициатором такой политики выступила жена Михаэля Коринна. В настоящий момент Шумахер находится у себя дома в Швейцарии.

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Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Жан Тодт
Автор Антон Погорельский

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