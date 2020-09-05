«Я весь уик-энд еду первым». Отсутствие слипстрима расстроило Боттаса
В интервью после квалификации в Монце Валттери был явно расстроен тем. что проиграл времени поула только семь сотых секунды
В семи последних Гран При Валттери Боттас всего раз смог опередить Льюиса Хэмилтона в квалификации. На Гран При Италии финну не хватило 0,069 секунды, и он опять остался вторым.
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Примечательно, что в финальном сегменте Боттас проехал даже медленнее, чем до этого во втором сегменте, где стал быстрейшим. На традиционном телеинтервью он не скрывал огорчения от проигрыша.
«Как и можно было ожидать, борьба вышла плотной, – сказал он. – Но весь уик-энд я еду первым, у меня нет слипстрима ни в каком виде. Разве что в финале квалификации я смог получить от него небольшую выгоду.
Может быть, [без слипстрима] в целом не так и плохо, но ты ничего не можешь выиграть на прямых».
Он добавил, что связывает некоторые надежды с гонкой: «На длинных сериях кругов в пятницу мой темп в сравнении со Льюисом был хорошим, так что завтра можно ожидать интересную гонку».
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Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Италии
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Александр Кабановский