«Я весь уик-энд еду первым». Отсутствие слипстрима расстроило Боттаса

В семи последних Гран При Валттери Боттас всего раз смог опередить Льюиса Хэмилтона в квалификации. На Гран При Италии финну не хватило 0,069 секунды, и он опять остался вторым.

Примечательно, что в финальном сегменте Боттас проехал даже медленнее, чем до этого во втором сегменте, где стал быстрейшим. На традиционном телеинтервью он не скрывал огорчения от проигрыша.

«Как и можно было ожидать, борьба вышла плотной, – сказал он. – Но весь уик-энд я еду первым, у меня нет слипстрима ни в каком виде. Разве что в финале квалификации я смог получить от него небольшую выгоду.

Может быть, [без слипстрима] в целом не так и плохо, но ты ничего не можешь выиграть на прямых».

Он добавил, что связывает некоторые надежды с гонкой: «На длинных сериях кругов в пятницу мой темп в сравнении со Льюисом был хорошим, так что завтра можно ожидать интересную гонку».

Читайте также: Хэмилтон объяснил поул решением поменять настройки

Дополнительная информация: Джонатан Нобл