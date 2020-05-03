«Я велел им поменяться машинами». Бриаторе рассказал, как Шумахер уничтожал напарников
Проведя единственную гонку за Jordan, дебютант Формулы 1 Михаэль Шумахер перешел в Benetton, где выступал пять следующих сезонов. Его босс Флавио Бриаторе вспомнил интересные подробности тех лет
Первая же гонка в составе Benetton принесла немецкому пилоту заработанные очки. В начале первого полного сезона Шумахер поднялся на подиум, а спустя полгода одержал дебютную победу. Всего в период 1991-95 годов Михаэль выиграл 19 гонок и завоевал два чемпионских титула в составе Benetton.
Во многом эти достижения стали возможны благодаря Флавио Бриаторе. Итальянец руководил командой в тот период и приложил немало усилий, чтобы у Шумахера были условия для успешных выступлений.
«Все очень просто, – рассказал Бриаторе о своем подходе в подкасте Beyond The Grid. – Чемпионский титул вам приносит один пилот. Чтобы завоевать Кубок конструкторов, нужны двое. Вы просто должны определиться, что важнее.
Я не хотел, чтобы мои гонщики сражались между собой. В то время [напарниками] уже были [Ален] Прост и [Айртон] Сенна или [Найджел] Мэнселл я уж не помню с кем. Я не хотел чего-то подобного. Если говорить совсем просто, у меня в команде всегда были гонщик номер один и гонщик номер два. И лучшая машина всегда была у первого».
После нескольких гонок с завершающим карьеру Нельсоном Пике Шумахер выступал в Benetton вместе с Мартином Брандлом, Рикардо Патрезе, Йосом Ферстаппеном, Юрки Ярвилехто и Джонни Хербертом. Из всех напарником лишь Брандл в сезоне-92 составил молодому Михаэлю достойную конкуренцию, несколько раз опередив в гонках.
«То, что он быстрее Пике, стало понятно уже после пары гонок, – рассказал Бриаторе о Шумахере. – С Петрезе у нас как-то раз дошло практически до ругани, в Спа он пришел ко мне и заявил, что его не устраивает сложившееся положение: «У Михаэля лучше машина, у него больше новинок, сильнее инженеры и так далее».
Я понял, что ситуация зашла слишком далеко, и мне нужно вмешаться. И тогда отправился в гараж и просто велел им поменяться машинами и гоночными бригадами. А потом отвел Михаэля в сторону и сказал ему: «Просто проедь быстро. Это снимет все вопросы». Шумахер тогда опередил Патрезе на секунду. Напарникам сложно принимать такие вещи.
Мартин Брандл был единственным, кто был близок к Михаэлю. Что интересно, он не стремился любой ценой оказаться впереди, ему было интересно навязать борьбу. Патрезе хотел непременно опередить Михаэля, Пике тоже. А Брандл избрал иной подход, поступив совершенно верно. Он понимал, что имеет дело с невероятно быстрым соперником».
Михаэль Шумахер в сравнении с напарниками по Benetton
|Сезон(ы)
|Гонщик
|Совместных гонок
|Поулы
|Победы
|Подиумы
|Очки
|1991
|Н.Пике
|5
|0-0
|0-0
|0-0
|4-4,5
|1992
|М.Брандл
|16
|0-0
|1-0
|8-5
|53-38
|1993
|Р.Патрезе
|16
|0-0
|1-0
|9-2
|52-20
|1994
|Ю.Ярвилехто
|4
|3-0
|3-0
|4-0
|36-1
|1994
|Й.Ферстаппен
|8
|2-0
|5-0
|5-2
|50-8
|1994-95
|Дж.Херберт
|19
|5-0
|9-2
|12-4
|108-45
|Итого
|68
|10-0
|19-2
|38-13
|303-116,5
Результаты Шумахера в каждом случае указаны первыми
Напарники Михаэля Шумахера в Benetton
1991: Нельсон Пике (пять гонок)
Фотограф: LAT Images
1992: Мартин Брандл
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
1993: Рикардо Патрезе
Фотограф: Эрколе Коломбо
На фото можно увидеть, как 27 лет назад выглядел Флавио Бриаторе
1994: Юрки Ярвилехто
Фотограф: LAT Images
Финн пропустил старт сезона из-за аварии на тестах, а позже лишился места из-за низких результатов
1994: Йос Ферстаппен
Фотограф: Райнер Шлегельмильх
Голландец сначала заменял Ярвилехто, а позже стал основным напарником Михаэля
1994-95: Джонни Херберт
Фотограф: LAT Images
Британец пришел в Benetton в конце 1994-го и остался на следующий сезон. Он стал единственным напарником Михаэля, сумевшим одержать победу за время выступлений в Benetton
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Михаэль Шумахер В Магазин , Мартин Брандл , Риккардо Патрезе , Нельсон Пике , Флавио Бриаторе
|Команды
|Benetton
|Автор
|Бенжамен Винель
«Я велел им поменяться машинами». Бриаторе рассказал, как Шумахер уничтожал напарников
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