Первая же гонка в составе Benetton принесла немецкому пилоту заработанные очки. В начале первого полного сезона Шумахер поднялся на подиум, а спустя полгода одержал дебютную победу. Всего в период 1991-95 годов Михаэль выиграл 19 гонок и завоевал два чемпионских титула в составе Benetton.

Во многом эти достижения стали возможны благодаря Флавио Бриаторе. Итальянец руководил командой в тот период и приложил немало усилий, чтобы у Шумахера были условия для успешных выступлений.

«Все очень просто, – рассказал Бриаторе о своем подходе в подкасте Beyond The Grid. – Чемпионский титул вам приносит один пилот. Чтобы завоевать Кубок конструкторов, нужны двое. Вы просто должны определиться, что важнее.

Я не хотел, чтобы мои гонщики сражались между собой. В то время [напарниками] уже были [Ален] Прост и [Айртон] Сенна или [Найджел] Мэнселл я уж не помню с кем. Я не хотел чего-то подобного. Если говорить совсем просто, у меня в команде всегда были гонщик номер один и гонщик номер два. И лучшая машина всегда была у первого».

После нескольких гонок с завершающим карьеру Нельсоном Пике Шумахер выступал в Benetton вместе с Мартином Брандлом, Рикардо Патрезе, Йосом Ферстаппеном, Юрки Ярвилехто и Джонни Хербертом. Из всех напарником лишь Брандл в сезоне-92 составил молодому Михаэлю достойную конкуренцию, несколько раз опередив в гонках.

«То, что он быстрее Пике, стало понятно уже после пары гонок, – рассказал Бриаторе о Шумахере. – С Петрезе у нас как-то раз дошло практически до ругани, в Спа он пришел ко мне и заявил, что его не устраивает сложившееся положение: «У Михаэля лучше машина, у него больше новинок, сильнее инженеры и так далее».

Я понял, что ситуация зашла слишком далеко, и мне нужно вмешаться. И тогда отправился в гараж и просто велел им поменяться машинами и гоночными бригадами. А потом отвел Михаэля в сторону и сказал ему: «Просто проедь быстро. Это снимет все вопросы». Шумахер тогда опередил Патрезе на секунду. Напарникам сложно принимать такие вещи.

Мартин Брандл был единственным, кто был близок к Михаэлю. Что интересно, он не стремился любой ценой оказаться впереди, ему было интересно навязать борьбу. Патрезе хотел непременно опередить Михаэля, Пике тоже. А Брандл избрал иной подход, поступив совершенно верно. Он понимал, что имеет дело с невероятно быстрым соперником».

Михаэль Шумахер в сравнении с напарниками по Benetton

Сезон(ы) Гонщик Совместных гонок Поулы Победы Подиумы Очки 1991 Н.Пике 5 0-0 0-0 0-0 4-4,5 1992 М.Брандл 16 0-0 1-0 8-5 53-38 1993 Р.Патрезе 16 0-0 1-0 9-2 52-20 1994 Ю.Ярвилехто 4 3-0 3-0 4-0 36-1 1994 Й.Ферстаппен 8 2-0 5-0 5-2 50-8 1994-95 Дж.Херберт 19 5-0 9-2 12-4 108-45 Итого 68 10-0 19-2 38-13 303-116,5

Результаты Шумахера в каждом случае указаны первыми

Напарники Михаэля Шумахера в Benetton