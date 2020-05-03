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Формула 1 / Ностальгия

«Я велел им поменяться машинами». Бриаторе рассказал, как Шумахер уничтожал напарников

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«Я велел им поменяться машинами». Бриаторе рассказал, как Шумахер уничтожал напарников
Автор:
, редактор (Франция)
3 мая 2020 г., 12:09

Проведя единственную гонку за Jordan, дебютант Формулы 1 Михаэль Шумахер перешел в Benetton, где выступал пять следующих сезонов. Его босс Флавио Бриаторе вспомнил интересные подробности тех лет

Первая же гонка в составе Benetton принесла немецкому пилоту заработанные очки. В начале первого полного сезона Шумахер поднялся на подиум, а спустя полгода одержал дебютную победу. Всего в период 1991-95 годов Михаэль выиграл 19 гонок и завоевал два чемпионских титула в составе Benetton. 

Во многом эти достижения стали возможны благодаря Флавио Бриаторе. Итальянец руководил командой в тот период и приложил немало усилий, чтобы у Шумахера были условия для успешных выступлений. 

«Все очень просто, – рассказал Бриаторе о своем подходе в подкасте Beyond The Grid. – Чемпионский титул вам приносит один пилот. Чтобы завоевать Кубок конструкторов, нужны двое. Вы просто должны определиться, что важнее.

Я не хотел, чтобы мои гонщики сражались между собой. В то время [напарниками] уже были [Ален] Прост и [Айртон] Сенна или [Найджел] Мэнселл я уж не помню с кем. Я не хотел чего-то подобного. Если говорить совсем просто, у меня в команде всегда были гонщик номер один и гонщик номер два. И лучшая машина всегда была у первого».

После нескольких гонок с завершающим карьеру Нельсоном Пике Шумахер выступал в Benetton вместе с Мартином Брандлом, Рикардо Патрезе, Йосом Ферстаппеном, Юрки Ярвилехто и Джонни Хербертом. Из всех напарником лишь Брандл в сезоне-92 составил молодому Михаэлю достойную конкуренцию, несколько раз опередив в гонках.

«То, что он быстрее Пике, стало понятно уже после пары гонок, – рассказал Бриаторе о Шумахере. – С Петрезе у нас как-то раз дошло практически до ругани, в Спа он пришел ко мне и заявил, что его не устраивает сложившееся положение: «У Михаэля лучше машина, у него больше новинок, сильнее инженеры и так далее». 

Я понял, что ситуация зашла слишком далеко, и мне нужно вмешаться. И тогда отправился в гараж и просто велел им поменяться машинами и гоночными бригадами. А потом отвел Михаэля в сторону и сказал ему: «Просто проедь быстро. Это снимет все вопросы». Шумахер тогда опередил Патрезе на секунду. Напарникам сложно принимать такие вещи. 

Мартин Брандл был единственным, кто был близок к Михаэлю. Что интересно, он не стремился любой ценой оказаться впереди, ему было интересно навязать борьбу. Патрезе хотел непременно опередить Михаэля, Пике тоже. А Брандл избрал иной подход, поступив совершенно верно. Он понимал, что имеет дело с невероятно быстрым соперником».

Михаэль Шумахер в сравнении с напарниками по Benetton

Сезон(ы) Гонщик Совместных гонок Поулы Победы Подиумы Очки
1991 Brazil Н.Пике 5 0-0 0-0 0-0 4-4,5
1992 United Kingdom М.Брандл 16 0-0 1-0 8-5 53-38
1993 Italy Р.Патрезе 16 0-0 1-0 9-2 52-20
1994 Finland Ю.Ярвилехто 4 3-0 3-0 4-0 36-1
1994 Netherlands Й.Ферстаппен 8 2-0 5-0 5-2 50-8
1994-95 United Kingdom Дж.Херберт 19 5-0 9-2 12-4 108-45
Итого   68 10-0 19-2 38-13 303-116,5

Результаты Шумахера в каждом случае указаны первыми

Напарники Михаэля Шумахера в Benetton

Слайдер
Список

1991: Нельсон Пике (пять гонок)

1991: Нельсон Пике (пять гонок)
1/6

Фотограф: LAT Images

1992: Мартин Брандл

1992: Мартин Брандл
2/6

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

1993: Рикардо Патрезе

1993: Рикардо Патрезе
3/6

Фотограф: Эрколе Коломбо

На фото можно увидеть, как 27 лет назад выглядел Флавио Бриаторе

1994: Юрки Ярвилехто

1994: Юрки Ярвилехто
4/6

Фотограф: LAT Images

Финн пропустил старт сезона из-за аварии на тестах, а позже лишился места из-за низких результатов

1994: Йос Ферстаппен

1994: Йос Ферстаппен
5/6

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Голландец сначала заменял Ярвилехто, а позже стал основным напарником Михаэля

1994-95: Джонни Херберт

1994-95: Джонни Херберт
6/6

Фотограф: LAT Images

Британец пришел в Benetton в конце 1994-го и остался на следующий сезон. Он стал единственным напарником Михаэля, сумевшим одержать победу за время выступлений в Benetton

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Михаэль Шумахер В Магазин , Мартин Брандл , Риккардо Патрезе , Нельсон Пике , Флавио Бриаторе
Команды Benetton
Автор Бенжамен Винель

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