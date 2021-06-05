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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

«Я в трех поворотах ошибся». Леклер раскритиковал победный круг в квалификации

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Пилот Ferrari взял поул, но уверен, что мог проехать получше

«Я в трех поворотах ошибся». Леклер раскритиковал победный круг в квалификации

Шарль Леклер неожиданно завоевал поул-позицию на Гран При Азербайджана. Монегаск показал лучшее время в первой попытке третьего сегмента, попав в слипстрим к Льюису Хэмилтону. А вторые попытки всех пилотов были сорваны авариями Юки Цуноды и Карлоса Сайнса.

«Круг был довольно дерьмовым, – заявил Леклер. – Я в двух или трех поворотах ошибся, но у меня был отличный зацеп позади Льюиса в последнем секторе, что мне помогло.

Но думаю, мы даже без слипстрима были бы где-то рядом с поулом, так что выдался хороший день. Не ожидал, что мы будем так боеспособны. Перед красным флагом я шел с новым улучшением, но и без него доволен еще одним поулом».

Отметим, что на прошлом этапе в Монако поул также достался Леклеру после красного флага. Но тогда причиной остановки сессии был сам пилот Ferrari.

«Ощущения от второго поула отличные, но он опять с красным флагом, – сказал Шарль. – Я хотел бы взять поул в нормальной ситуации. Но это все равно поул».

Также монегаск поделился ожиданиями от гонки: «Машина ведет себя хорошо, но я думаю, Mercedes и Red Bull побыстрее нас. Особенно в гонке. Это было видно на второй практике. 

Будет очень трудно. Здесь же не Монако, тут есть где обгонять. Я буду изо всех сил стараться сохранить первое место, но это не просто».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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