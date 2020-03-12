«Я в шоке». Хэмилтон удивился проведению Гран При на фоне пандемии
Шестикратный чемпион мира прокомментировал решение Ф1 начать сезон, несмотря на распространение вируса.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила эпидемии коронавируса статус пандемии. В связи с распространением болезни был отменен ряд спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по фигурному катанию и первенство НБА, а США на месяц закрыли границы для приезжих из Европы.
Формула 1, несмотря на это, готовится открыть свой сезон в Австралии, как и планировалось. Шестикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон находит это шокирующим.
«Я очень сильно удивлен тем, что мы здесь, – заявил британец на пресс-конференции. – Здорово, что мы можем проводить гонки, но я в шоке от того, что мы все сидим в одной комнате.
Сюда уже приехало так много фанатов. Кажется, остальной мир реагирует, пусть и с опозданием. Но сегодня Трамп уже закрыл границы между США и Европой, НБА остановили, а Ф1 продолжает работать».
Ранее Кими Райкконен заявил, что по своей воле не поехал бы на Гран При.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Я в шоке». Хэмилтон удивился проведению Гран При на фоне пандемии
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