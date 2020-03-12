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Формула 1 / Новость

«Я в шоке». Хэмилтон удивился проведению Гран При на фоне пандемии

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«Я в шоке». Хэмилтон удивился проведению Гран При на фоне пандемии
Автор:
, редактор
12 мар. 2020 г., 05:45

Шестикратный чемпион мира прокомментировал решение Ф1 начать сезон, несмотря на распространение вируса.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила эпидемии коронавируса статус пандемии. В связи с распространением болезни был отменен ряд спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по фигурному катанию и первенство НБА, а США на месяц закрыли границы для приезжих из Европы.

Формула 1, несмотря на это, готовится открыть свой сезон в Австралии, как и планировалось. Шестикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон находит это шокирующим.

«Я очень сильно удивлен тем, что мы здесь, – заявил британец на пресс-конференции. – Здорово, что мы можем проводить гонки, но я в шоке от того, что мы все сидим в одной комнате. 

Сюда уже приехало так много фанатов. Кажется, остальной мир реагирует, пусть и с опозданием. Но сегодня Трамп уже закрыл границы между США и Европой, НБА остановили, а Ф1 продолжает работать».

Ранее Кими Райкконен заявил, что по своей воле не поехал бы на Гран При.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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