«Я в шоке». Хэмилтон удивился проведению Гран При на фоне пандемии

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила эпидемии коронавируса статус пандемии. В связи с распространением болезни был отменен ряд спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по фигурному катанию и первенство НБА, а США на месяц закрыли границы для приезжих из Европы.

Формула 1, несмотря на это, готовится открыть свой сезон в Австралии, как и планировалось. Шестикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон находит это шокирующим.

«Я очень сильно удивлен тем, что мы здесь, – заявил британец на пресс-конференции. – Здорово, что мы можем проводить гонки, но я в шоке от того, что мы все сидим в одной комнате.

Сюда уже приехало так много фанатов. Кажется, остальной мир реагирует, пусть и с опозданием. Но сегодня Трамп уже закрыл границы между США и Европой, НБА остановили, а Ф1 продолжает работать».

Ранее Кими Райкконен заявил, что по своей воле не поехал бы на Гран При.