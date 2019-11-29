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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Я уже запутался». Журналист, прославившийся длинными вопросами, снова всех рассмешил

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«Я уже запутался». Журналист, прославившийся длинными вопросами, снова всех рассмешил
Автор:
29 нояб. 2019 г., 13:18

Немецкий журналист Вальтер Костер вновь развеселил участников пресс-конференции Гран При Абу-Даби затянутым вопросом, суть которого гонщики забывали уже на середине.

Вальтер Костер – 70-летний журналист региональной немецкой газеты Saarbrücker Zeitung. В 2014 году он запомнился болельщикам тем, что на пресс-конференции задал гонщикам очень длинный вопрос и произнес его с особой интонацией. Вместе с реакцией пилотов это повергло участников пресс-конференции в хохот.

Ту комичную ситуацию вспомнила пресс-служба Ф1 и накануне гонки в Абу-Даби опубликовала запись пресс-конференции пятилетней давности.

«Некоторые говорят, что даже пять лет спустя Вальтер Костер все еще повторяет вопрос...» – прокомментировали видео в твиттере.

 

Вопрос Костера болельщики вспоминают до сих пор и при случае задают его гонщикам – например, Даниилу Квяту.

Он звучал так: «Небольшой экскурс в прошлое. Тридцать лет назад Ники Лауда сказал: "Возьмите дрессированную обезьяну, посадите ее в кокпит, и она сможет управлять автомобилем". Тридцать лет спустя Себастьян Феттель сказал: "Мне приходится запускать машину, как компьютер. Она очень сложная". А Нико Росберг однажды сказал, что по ходу гонки – не помню, какой именно – ошибся кнопкой на руле.

Вопрос для вас обоих [Росберга и Феттеля]. Слишком ли сложно сейчас пилотировать машину Ф1 с 20-ю и более кнопками на руле, тяжело ли делать это под прессингом? И каковы ваши пожелания на будущее, касающиеся технической составляющей по ходу гонки? Больше кнопок, меньше? Больше или меньше общения с инженерами?»

«Можете повторить вопрос?» – ответил тогда Феттель, рассмешив зрителей.

На Гран При Абу-Даби-2019 Костер вернулся с новым вопросом

С тех пор Вальтер еще несколько раз приезжал на этапы, и его вопросы вызывали улыбку у пилотов – различные записи этих моментов есть на YouTube. Приехал он и на финальную гонку 2019 года, и не остался без внимания коллег и пресс-службы чемпионата.

Последняя, вспомнив события пятилетней давности, опубликовала в соцсетях запись с новым длинным вопросом Костера, который длился 1 минуту и 7 секунд – ровно столько же, сколько потребовалось Максу Ферстаппену, чтобы выиграть поул-позицию на «Интерлагосе».

Вопрос был адресован Шарлю Леклеру. Ни ему, ни Ферстаппену не удалось сдержать смех.

 

Костер: «Шарль, прежде чем задать вопрос, я напомню о пяти гонках, перечислю их быстро. Без сомнений, хороших гонок у вас было больше, чем плохих. Но если вспоминать менее удачные гонки, то это Баку, где ваша Ferrari оказалась в барьерах, это Бахрейн, где вы упустили лидерство из-за проблем с двигателем, это Австрия, где вас догнал Макс, это разочаровывающая первая домашняя гонка в Монако, в которой вы оказались на последнем месте, и, вероятно, низшей точкой для вас стал Хоккенхайм...»

Леклер: «Я уже запутался!»

Костер: «…где была ошибка со стороны пилота, и гонка в Бразилии, которая закончилась после жесткой борьбы с напарником. Мой вопрос к поп-звезде Формулы 1: какая из ваших плохих гонок была самой хорошей? Можете ли составить рейтинг пяти не самых хороших гонок, начиная с худшей? Буду вежливым, прошу прощения за вопрос, но я надеюсь получить ответ, спасибо».

Леклер: «Вау, это был длинный вопрос. Мои поздравления. Кевин? Может, ты начнешь?»

Магнуссен: «Я в оцепенении!»

Ферстаппен: «Ну, [Шарль], прежде всего ты же поп-звезда, может, споешь?»

Леклер: «Ага, я могу спеть. Я не могу сейчас, но спеть я смогу».

Ферстаппен: «Я запутался после пары предложений».

Магнуссен: «Тебе нужно ранжировать пять худших гонок».

Леклер: Пять худших гонок? Окей, это простой вопрос. Так...»

Костер: «Какая гонка была лучшей из худших?»

Ферстаппен: «Вау».

Магнуссен: «Не торопись».

Ферстаппен: «У нас полно времени. Может усложним вопрос? Например, в этом году или в карьере».

Леклер: «Моей худшей гонкой в этом году была, вероятно, Бразилия, второй была гонка в Монако, третья... Третья? Это две. Хорошо? Нет?»

Магнуссен: «Он задал хороший вопрос».

Леклер: «Этот вопрос был только ко мне? Окей, спасибо!».

Ведущий пресс-конференции: «Макс, Кевин, не хотите назвать худшую гонку в сезоне?»

Ферстаппен: «Эм, нет – сэкономим время».

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Источник: преимущество моторов Ferrari не превышает 27 л.с.
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
Автор Денис Буденков

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Гран При Абу-Даби

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:
36 Минут
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