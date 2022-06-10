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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

«Я уже ничему не удивляюсь». Риккардо прокомментировал слухи о себе

Гонщик заверил, что McLaren по-прежнему поддерживает его, но признал недостаточный уровень собственных результатов

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Я уже ничему не удивляюсь». Риккардо прокомментировал слухи о себе
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Будущее Даниэля Риккардо остается одной из актуальных тем в паддоке Ф1. Результаты австралийца и его отставание от партнера по McLaren Ландо Норриса дали основание говорить, что в команде расторгнут соглашение и пилотом, заключенное до конца 2023 года. Босс McLaren прямо объявил в Монако, что соглашение предусматривает механизмы, позволяющие сделать это. 

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Пятничным утром в Баку по ходу официальной медиа-сессии Даниэля, конечно же, спросили о его оценке ситуации и о том, есть ли у него хоть какие-то сомнения относительно выступлений за нынешнюю команду в будущем сезоне. 

«Ни малейших, – ответил австралиец. – Да, когда у тебя долгосрочный контракт, это обеспечивает дополнительный комфорт, но его ни в коем случае нельзя путать с самоуспокоенностью.  

Все просто. Я сам хочу улучшить результаты. И знаю, что могу добиться этого. Мне хочется радоваться успехам вместе с командой. 

Я не собираюсь просто сидеть на 13-м месте и жаловаться – или делать вид, что доволен этим. Ни разу». 

По поводу слов Брауна гонщик заметил: «Мы все с ним обсудили. И сняли все вопросы. Думаю, больше по этому поводу мне сказать нечего. 

Знаете, порой мы, в том числе и по моей вине, даем СМИ застить себя врасплох и не вполне точно выражаем свои мысли. Но у нас самих не вызывает вопросов, что надо двигаться вперед. 

У меня предельно понятный контракт до конца следующего года. Я полон желания всеми силами исполнять его, о чем уже говорил. Сейчас это касается просто выступлений на трассе, где я должен демонстрировать свои умения. И я не сомневаюсь, что получаю от команды полную поддержку». 

Риккардо добавил: «Знаете, я уже так давно в этом спорте, что стал маловосприимчив к медиа. Мне отлично известно, как вы умеете вырывать фразы из контекста. Так что я не хочу углубляться во все эти слухи и разбираться в них. Мне отлично известны факты, как и наши отношения с командой. 

Я просто не даю всему тому, что творится вокруг, повлиять на меня. И уже ничему не удивляюсь».

По итогам семи Гран При Даниэль заработал 11 очков. Ландо Норрис на такой же машине смог завоевать 48.

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