«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
По мнению чемпиона мира, руководители спорта должны не только развлекать публику, но не забывать и про образовательную функцию Больших Призов
Накануне и по ходу Гран При Лас-Вегаса Макс Ферстаппен оставался одним из самых последовательных критиков этого этапа. Он говорил, что новый проект является «на 99% шоу и на 1% спортом», а затем признался, что по ходу красочной церемонии открытия в среду «чувствовал себя клоуном».
Завершив субботнюю квалификацию с третьим временем – и получив право стартовать вторым из-за штрафа Карлоса Сайнса – пилот Red Bull продолжил гнуть прежнюю линию.
«Когда я был ребенком, то влюбился в наш спорт за те эмоции, которые он приносит, а вовсе не за шумиху вокруг него, – сказал голландец. – Она и сейчас, когда я стал здесь гонщиком, не имеет для меня значения.
На городских трассах наши машины просто не оживают. Они не доставляют никакого удовольствия, поскольку куда лучше раскрываются на стационарных автодромах.
Когда приезжаешь в места вроде Спа или Монцы, там можно ощутить эмоции и страсть. И когда видишь зрителей, это невероятно придает тебе дополнительных сил, когда садишься за руль. Я обожаю выступать в таких местах».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Ферстаппен продолжил: «Я понимаю и местных зрителей. Наверное, им важны и другие мероприятия, которые проходят рядом с трассой. Но как по мне, куда важнее объяснять им больше про наш спорт.
Они же приходят сюда, чтобы потусить на вечеринках, выпить, послушать ди-джея или поучаствовать в каких-то мероприятиях. Но ведь это можно делать в любой точке мира. Я тоже могу поехать на Ибицу, набухаться там до упора и славно повеселиться. Но ведь это происходит и здесь [на этапах].
Те люди, что пришли – станут ли они нашими болельщиками? Может, они просто хотят увидеть любимых артистов и поднять пару бокалов с друзьями, славно проведя вечер? Они не так и здорово разбираются в том, чем мы тут заняты и как пытаемся добиться своих целей.
Спорт должен обращать больше внимания на такие вещи – объяснять, чем заняты команды, как они выстраивают свой сезон. Как мы работаем, чего добиваемся – все вот это.
Мне кажется, это важнее, чем просто устраивать какие-то случайные шоу в разных местах. Они не вызывают у меня никакого интереса.
Я люблю ту страсть и те эмоции, которые можно ощутить на трассе. И Вегас я тоже люблю – но не выступления здесь на машине Ф1».
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