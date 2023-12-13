«Я тоже делал ужасные ошибки». Босс Williams объяснил, почему оставили Сарджента

Логан Сарджент занял 20-ю и последнюю вакансию в пелотоне Ф1 2024 года – в начале декабря Williams объявила о продлении контракта с 22-летним пилотом. В своем дебютном сезоне Логан заработал одно очко, однако больше запомнился несколькими серьезными авариями и тем, что ни разу не смог обогнать в квалификации своего напарника Алекса Элбона.

Глава Williams Джеймс Воулз недавно был гостем программы Sky Sports по итогам чемпионата, где его попросили объяснить выбор в пользу Сарджента.

«Во-первых, для меня важна лояльность, – сказал британец. – Я действительно верю в то, что надо инвестировать в развитие людей. Это касается не только пилотов, но и других наших сотрудников.

Знаете, я сам 25 лет назад закончил институт и получил возможность расти и развиваться. На этом пути я порой допускал ужасные ошибки. Но именно они позволили мне стать тем, кто я есть сейчас. И к Логану эта история тоже применима в полной мере.

У него не было [до начала выступлений] почти никаких тестов, мы просто бросили его в омут, где еще и пришлось соперничать с Алексом – сейчас уже нет ни малейших сомнений, насколько тот хорош. Одним словом: "Удачи тебе, приступай". Но этого [одного года] недостаточно, чтобы дать человеку возможность продемонстрировать рост».

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Логан Сарджент, Williams Racing, после аварии в тренировке Гран При Испании

При этом Джеймс признал, что у команды были и другие кандидаты, а Сардженту еще предстоит сражаться за свое будущее в Формуле 1.

«Не стану отрицать, у него было много сложностей, – объяснил Воулз. – Однако четыре-пять последних этапов прошли совсем иначе. Прежде всего я выделю его квалификацию [с седьмым результатом] в Лас-Вегасе, где Логан проехал несколько невероятных кругов. Не один, а именно несколько, причем с разницей в сотые.

Он научился гораздо лучше справляться с прессингом и регулярно сражается на подступах к очкам. Увы, машина была недостаточно быстра в последних гонках, но сам он вышел на тот уровень, который позволил мне увидеть: гонщик сделал необходимый шаг вперед и готов двигаться дальше в новом сезоне. Так что эта история продолжается.

Да, у нас были и другие варианты. Но мы изначально инвестировали в Логана, так как верили в него. Когда все скрадывается хорошо и ничего не мешает, он невероятно быстр. Просто ему необходима атмосфера, в которой можно расти. В будущем сезоне он сможет добиться большего. Именно поэтому мы сочли, что он заслужил эту возможность».