Прошлой осенью Гран При Италии стал финальным этапом для Клэр на командном мостике. После смены собственников и появления американцев из фонда Dorilton Capital такое развитие событий было ожидаемо.

Уильямс руководила работой коллектива более шести лет, она сменила в этой роли своего отца Фрэнка, которому состояние здоровья уже не позволяло активно участвовать в жизни своего детища, с которым британец за предыдущие годы одержал множество побед и выиграл в общей сложности 16 титулов.

В наши дни Williams стала в Ф1 синонимом аутсайдера – за три последних сезона ее гонщики зарабатывали очки всего в трех Гран При, а в Кубке конструкторов представители Гроу регулярно оставались позади соперников.

Клэр нередко критиковали, называя одной из главных причин неудач. Она традиционно игнорировала такие высказывания. А спустя четыре с лишним месяца после ухода из паддока Уильямс дала большое интервью журналу The Spectactor. Предлагаем вам самые примечательные выдержки из него.

«Три последних года моей работы оказались невероятно сложными, – призналась Клэр. – Но есть исключительные условия, которые объясняют, почему все пошло настолько скверно.

Многие забывают, что когда я приняла руководство [в 2013 году], мне досталась команда, которая закончила предыдущие сезоны на девятом, восьмом и вновь девятом местах. Я проработала девять месяцев и смогла вернуть ее на третью строчку, где мы оставались два года подряд. И затем еще дважды становились пятыми.

Это совсем не плохо для команды, которая билась с более сильными соперниками. У нас было меньше людей, меньше ресурсов, меньше денег, если сравнивать с остальными. И мы сражались».

Джордж Расселл, Williams Фото: GP Racing

«Да, я дочь своего отца»

«Нас очень здорово поддерживали, и эта поддержка сохранялась, даже когда результаты стали падать, – отметила Уильямс. – Но затем отношение людей стало меняться, в особенности ко мне. Это понятно, ведь я была боссом.

Ты принимаешь какие-то решения, так как считаешь их верными. Но иногда все получается не так, как ты рассчитываешь. Именно так вышло в моем случае. Понятно, что я получила изрядную порцию критики. Мои действия стали изучать под микроскопом.

Как вы можете себе представить, мне досталось множество оскорблений в социальных сетях. Но я даже не прислушивалась к ним. Это принесло бы множество негативной энергии, а мне нужно было сконцентрироваться на работе команды, доказать всем, что мне это по силам.

Чаще всего писали что-то вроде «Это все потому, что ты женщина» или «Она на этом посту лишь из-за того, что Фрэнк – ее отец. Избавьтесь от нее». Такого было много. Но мне безразлично, что думают или пишут люди, которые ни разу не оказывались на моем месте, которые не знают правды.

В меня много раз швыряли грязью или чем похуже, но все это не прилипает ко мне. Хотите обвинять – ваше право».

Она добавила: «Да, я дочь своего отца, и это одна из причин, почему я занималась всем этим. У нас семейная команда, люди в Williams хотели, чтобы забота о них перешла к следующему поколению Уильямс, чтобы семья продолжала это дело. Эта была общая точка зрения. Потому те, кто критикуют меня, забывают о важности преемственности и будущих поколений».

При этом Клэр уверена, что если бы обстоятельства не вынудили продать коллектив, в итоге она смогла бы поднять его с последних строчек протоколов.

«Думаю, я бы добилась этого, будь у меня больше времени и денег, – сказала британка. – К сожалению, у нас не было привилегии в виде большого титульного спонсора или производителя, который бы приносил нам по $100 миллионов в год…»