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«Это было бы слишком просто». Перес заверил, что трудности не заставят его уйти из Ф1

Мексиканцу пришлось комментировать слухи о том, будто он со дня на день сделает объявление о прекращении выступлений из-за череды неудач

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Серхио Перес, Red Bull Racing

На недавнем Гран При Катара Макс Ферсиаппен гарантировал себе третий титул чемпиона мира и одержал 14-ю победу в нынешнем сезоне Ф1, тогда как его партнер по Red Bull Серхио Перес попал в аварию в спринте и занял только десятое место в главной гонке. 

За три последних этапа мексиканец заработал в общей сложности пять очков, что привело к серьезной критике в его адрес и неизбежным слухам о недовольстве руководства RBR – и даже ультиматуме, который Пересу якобы поставил гоночный консультант Хельмут Марко. 

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В преддверии Гран При США начали активно циркулировать слухи, будто на домашнем этапе в конце октября Серхио сделает официальное заявление о завершении карьеры.  

В четверг по ходу медиа-дня в Остине репортеры спросили гонщика, насколько такие предположения близки к истине. 

«Я смеюсь над ними, – ответил гонщик. – Поделать с этим я ничего не могу, так что просто концентрируюсь на своей работе.

На самом деле, эта история отражает весь мой сезон. Кто-то что-то говорит – и внезапно все решают, что это правда. Но у меня есть контракт на будущий год, и нет никаких оснований для его прекращения. 

Я нацелен добиваться максимальных результатов и полностью сконцентрирован на своих задачах. Скажу больше – это не последний мой контракт в Формуле 1».

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Гонщик добавил, что его нынешние сложности связаны с направлением развития машины RB19, избранным командой по ходу сезона – но постепенно мексиканец адаптируется к ее особенностям. 

«Это правда, сейчас сложный момент, – согласился он. – Проходить через такое непросто, но я люблю непростые вызовы, справлюсь и с нынешним. Просто взять и уйти было бы слишком просто. Но это не про меня, я точно не сдамся. 

У меня нет ни малейших сомнений, что я вернусь на свой лучший уровень. Это единственная цель, которая для меня существует. Я даже не размышлял о завершении карьеры – это было бы слишком просто».

Говоря о том, связывает ли он свое будущее с Red Bull, Серхио добавил: «Я не задумываюсь об этом и стараюсь просто получать удовольствие. Да, мне 33, но думаю, что впереди у меня несколько успешных лет. Любой атлет должен максимально использовать свою карьеру. 

Сейчас я с Red Bull и хочу остаться здесь. Хотя понятно, что для этого требуется желание обеих сторон».

В паддоке поговаривают, что в случае новых неудач Переса в нынешнем сезоне его уволят из Милтон-Кинса, заменив Даниэлем Риккардо, что позволит усадить за руль AlphaTauri хорошо показавшего себя Лиама Лоусона. 

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